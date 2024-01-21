Как египтянка Сара стала заступницей всех цыган, и Почему церковь не признаёт её святой

Святая цыганка: Ради кого тысячи цыган собираются каждый год в маленьком французском городке.
Каждый май в небольшой приморский городок во Франции стекаются сотни и тысячи цыган. Они танцуют, поют, пьют вино и готовят на кострах праздничные блюда. Всех их приводит сюда большой праздник — день непризнанной цыганской святой Сары Ла Кали.
Во французском городке Сент-Мари-де-ла-Мер ещё в Средние Века был построен собор Нотр-Дам-де-ла-Мер, в честь святой Марии Саломеи и святой Марии, матери апостола Иакова. Как считается, спасаясь из Египта, они доплыли на лодке до окраин Римской Империи — французского берега, и вышли именно на месте городка Сент-Мари-де-ла-Мер. Собственно, город и назван в их честь.
Но под главным храмом города расположен ещё один храм, неофициальный. В нём стоит статуя женщины с очень тёмной кожей, наряженная в пышные множественные одежды. Это статуя Сары Ла Кали, цыганской святой. Ей приходят молиться цыгане из Франции, Италии, Испании, Португалии. Каждый, кто просит заступничества, накидывает на её плечи подарок — ещё одно одеяние. Время от времени эти одеяния кто-то снимает, чтобы освободить место для новых.
Выступление с козочкой на празднике в честь Сары Ла Кали. Фотография кочевого цыгана-проповедника Матео Максимова.
За что цыгане любят Сару
Есть несколько легенд о том, кто такая была Сара Ла Кали. Когда цыгане, вслед за европейцами, верили, что пришли в Европу из Египта и являются потомками тех самых египтян, от которых уводил евреев Моисей, о Саре говорили как о египетской служанке святых Марий. Сейчас популярнее другая легенда: Сара отдыхала на берегу вместе со своим табором, потому что она была ворожеей из бродячих цыган. Однажды ей было видение: к скалам во время шторма несло лодку с двумя женщинами. Сара проснулась и поспешила на берег. Море действительно было бурным, и ночь — тёмной, а по волнам несло лодку.
Что было дальше, есть две очень разные версии. По первой, Сара бросила на воду свою шаль и, как на плоту, доплыла на ней до лодки. По другой, она стала с берега указывать путницам, где безопасный проход между скалами, а потом кинула им конец своего платка и подтянула лодку к надёжному камню, на котором стояла.
Рисунок, изображающий спасение Сарой двух святых Марий.
В любом случае, Сара спасла двух женщин, а они открыли ей Слово Божие и крестили. Так Сара стала первой крещёной цыганкой, а потом — первой, кто проповедовал христианство другим цыганам. Каждый год в честь этого события её статую несут к морю и окунают в воду, повторяя обряд крещения.
С тех пор, как о празднике стали много писать журналисты, показывать его по телевидению, делать красивые фоторепортажи, Сару Ла Кали стали почитать и в Канаде, и в Латинской Америке. Само её прозвище, Ла Кали, буквально значит «Чёрная». Кроме того, традиционно в цыганском языке этот эпитет относился к цыганкам. Святая Сара необыкновенно популярна среди цыган-католиков. Её изображения наносят на стены фургонов, её портреты стоят, как иконы, в углах комнат. Она та, кто может просить за цыган святых Марий, чтобы те просили уже самого Господа.
Шествие со статуей Сары Ла Кали. Фотография кочевого цыгана-проповедника Матео Максимова.
Хотя упоминание египетской служанки святых Марий относится примерно ко времени возведения храма в их честь, до девятнадцатого века не было ничего слышно о культе Святой Сары Ла Кали среди цыган. Это может означать как то, что цыгане поздно стали ассоциировать египтянку-служанку с цыганами, как и то, что её культ долго был тайным из-за гонений на кочевников. В любом случае, увы, легенда о Саре не может быть правдой, поскольку в первом веке нашей эры в Европе не было ни одного цыгана, и поскольку в Европу цыгане пришли уже христианами — это зафиксировано хрониками.
Цыганская девочка танцует фламенко. Фотография кочевого цыгана-проповедника Матео Максимова.
Покровители цыган
Сара Ла Кали — не единственная, кого цыгане почитают, как свою заступницу. В России, Беларуси, Украине, Польше цыгане чтут святого Николая, покровителя путников, торговцев и невинно осуждённых. В Болгарии считают, что за них заступается перед Господом святой Василий — по легенде, однажды он явился утопающему цыганскому ребёнку в образе пастуха и спас его. В других балканских странах цыгане почитают святого Георгия, празднуя в его честь Эдерлези. Ватикан признал покровителем цыган блаженного мученика за веру, испанского цыгана Сеферино — кстати, его портрет с той поры стоит и в святилище Сары Ла Кали. Наконец, цыгане-влахи России верят в безымянного Святого Цыгана, о котором неизвестно ничего, кроме того, что он, вероятно, умер за веру в тридцатые годы и что он заступается за цыган перед Богом.
Танцующая цыганская пара. Фотография Матео Максимова.
Любители искать древние корни из числа нецыганских исследований стараются порой связать образ Сары Ла Кали с индийской богиней Кали. Аргументов немного — у них одинаковые имена (даже с одинаковым значением) и обе изображаются темнокожими. Кроме того, в индуизме Кали связана с воздухом, ветром, и в Европе цыган часто ассоциируют именно с ветром. Символом Кали является месяц — и во многих странах месяц зовут «цыганским солнцем». Но подобные связи очень поверхностны.
Ни в историях двух Кали, ни в том, как им поклоняются, невозможно найти общих элементов. Сара Ла Кали не борется с демонами, не царствует над временем, не связана с миром смерти. Она проповедница и заступница, она кротка и милостива к грешникам. Каждый из цыган, склоняющийся к её ногам в молитве, знает, что не будет отвергнут и изгнан.
Текст: Лилит Мазикина
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