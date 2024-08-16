Сэссю Хаякава - потомок самураев, который стал первым секс-символом Голливуда

Сэссю Хаякава. /фото:thevintagenews.com

Первый голливудский актер азиатского происхождения. /фото:theredlist.com

Сэссю Хаякава в 1918 году. /фото:thevintagenews.com

Хаякава и Цуру Аоки, 1919 год. /фото:thevintagenews.com

Хаякава в роли полковника Сайто, «Мост через реку Квай». /фото:thr.ru

Хаякава в роли злодея-любовника. /фото:theredlist.com

Хаякава был ни чуть не менее популярен, чем Чаплин. /фото:theredlist.com

Звезда Хаякавы на Голливудской аллее славы. /фото:thevintagenews.com