Небесный город и запеченные осьминоги
Если вы собираетесь в Северную часть Греции, на полуостров Халкидики, тогда это место нужно обязательно посетить. Красивое название Небесного Города так и манит к себе путешественников. По сравнению с другими местами отдыха, которые заполняются туристами на период сезона, здесь движение наблюдается круглый год.
Оно стало довольно известным, так как паломники со всего мира именно в этом городе пересаживаются на специальный корабль, который везет их на Святые Горы – Афон. Чудесное географическое положение, живописные пейзажи и пляжи влекут к себе неповторимой красотой.
Если вы решили приехать сами, без группы, то добраться сюда можно, арендовав автомобиль или рейсовым автобусом, который едет прямо из автостанции города Салоник. История этого города начинает свой отсчет с 315 года до нашей эры. Для интересующихся историей здесь можно найти массу интересных материалов на русском языке.
Помимо истории не лишним будет обратить внимание и на вкусную еду, которая ожидает путешественников в уютных, с большим количеством цветов, греческих тавернах. В них так же можно увидеть и птичек в клетках, которые вторят мелодиям, когда их включает хозяин заведения для своих посетителей. Можно сесть за столик прямо у берега моря и бросать хлебные корки в воду. Тогда на них приплывает много разного размера рыбешек, каждая из которых хочет стащить кусочек покрупнее. Местные коты, увидев такое скопление добычи, бросив все дела, бегут и тут же усаживаются прямо у самой воды. Самые отважные из них могут даже в воду прыгнуть, чего только не сделаешь ради любимого лакомства!
В тавернах предлагается помимо всевозможных видов рыб, большой выбор морепродуктов. Именно это больше всего манит туристов. Из самых изысканных блюд, пожалуй, по праву можно считать осьминога, которого здесь готовят различными способами. Самый распространенный – это на гриле. Запах стоит такой, что голова может закружиться. Подавая его на стол, хозяин щедро подаст к нему резаные лимоны, свежее оливковое масло и посыплет запечённые щупальца ароматным орегано. Также его могут подать приготовленным в соусе с добавлением красного вина.
Очень популярным лакомством считаются кружочки резанных кальмаров, зажаренных в кипящем масле. Обычно их подают с лимоном и зажаренным картофелем. Не говоря уже о креветках, моллюсках, каракатицах, морских ежах, перечень можно продолжать и продолжать. И это все сопровождается множеством различных салатов, из свежих или вареных овощей. И, конечно, никак тут не обойтись без домашнего виноградного вина, красного, розового или белого. Для любителей имеется и кое-что покрепче, к примеру, домашняя водка, которая готовится также из винограда.
Конечно, каждое место в Греции имеет свою особую красоту и историю, что-то запоминается на долго, а что-то хранится в памяти очень короткое время. Но Небесный Город- Урануполис по-особому притягивает своей уникальностью не только в отношении своей истории и непосредственной близостью со Святыми Горами. Есть что-то магическое в нем, и каждый раз уезжая из него, хочется как можно быстрее возвратиться.
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