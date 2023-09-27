Как укоренить черенки роз с помощью натурального средств

Укорените черенки роз с помощью натурального средства, который ускорит рост корней. Розочки будут укореняться гораздо легче и быстрее!







Нарежьте черенки длиной около 15 см. Нижний срез сделайте косым.







Подготовьте лёгкий грунт с разрыхителем (перлит, кокосовое волокно, песок и т. д.). Черенки роз обильно смажьте гелем алоэ.







Установите черенки в землю, полейте. Прикройте крышкой. Оставьте в месте с рассеянным светом.







Примерно через месяц-полтора вы заметите, что черенки пустились в рост, у них образуются корешки. И это верный признак того, что розы укоренились!





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