С нами не соску...
Не скучаемВсякие разности
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

С нами не соскучишься!

8 368 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • ТриэЛь
    Автору нужно обратиться к психологу..20 причин, почему...
  • Валерий Бирюков
    Эка невидаль! Да у нас половина населения - миллионеры (вспомните сколько стоят квартиры).... Правда есть одно "НО": ...В Китае есть дере...
  • Наталья Бушуева
    Хрень полная7 бытовых уловок,...

Как укоренить черенки роз с помощью натурального средств

Укорените черенки роз с помощью натурального средства, который ускорит рост корней. Розочки будут укореняться гораздо легче и быстрее!

Как укоренить черенки роз с помощью натурального средств

Нарежьте черенки длиной около 15 см. Нижний срез сделайте косым.

Как укоренить черенки роз с помощью натурального средств

Подготовьте лёгкий грунт с разрыхителем (перлит, кокосовое волокно, песок и т. д.). Черенки роз обильно смажьте гелем алоэ.

Как укоренить черенки роз с помощью натурального средств

Установите черенки в землю, полейте. Прикройте крышкой. Оставьте в месте с рассеянным светом.

Как укоренить черенки роз с помощью натурального средств

Примерно через месяц-полтора вы заметите, что черенки пустились в рост, у них образуются корешки. И это верный признак того, что розы укоренились!

Как укоренить черенки роз с помощью натурального средств
Читать далее →

Ссылка на первоисточник
укоренениеРозы

Картина дня

наверх