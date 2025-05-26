Типы электрических розеток в разных странах мира

Способов подключения к электрической сети, разных видов вилок и розеток существует великое множество и для туриста (вкупе с разным напряжением и частотой) такое разнообразие превращается в серьезную проблему.
Из множества соединений выделяют 13 наиболее часто используемых типов розеток, обозначаемых латинскими буквами от A до M.
Используется в Северной и Центральной Америке и в Японии.
Этот тип обозначается как Class II. Штепсельная вилка состоит из двух параллельных контактов. В японском варианте контакты одинакового размера. В американском – один конец чуть шире другого. Устройства с японской штепсельной вилкой можно использовать в американских розетках, но наоборот – не получится.
Тип В
Используется в Северной и Центральной Америке и в Японии.
Этот тип обозначается как Class I. Международное обозначение американского типа B – NEMA 5-15, канадского типа В – CS22.2, n°42 (CS = Canadian Standard). Максимальный ток – 15 А. В Америке тип В пользуется большой популярностью, в Японии он распространен значительно меньше. Нередко жители старых домов с розетками типа А, приобретая новые современные электроприборы с вилками типа В просто «откусывают» третий контакт-заземлитель.
Тип С
Используется во всех европейских странах, за исключением Великобритании, Ирландии, Кипра и Мальты.
Международное обозначение – CEE 7/16. Вилка представляет собой два контакта диаметром 4,0-4,8 мм на расстоянии 19 мм от центра. Максимальный ток – 3,5 А. Тип C – это устаревший вариант более новых типов E, F, J, K и L, которые сейчас используются в Европе.
Тип D
Используется в Индии, Непале, Намибии и на Шри-Ланке.
Международное обозначение – BS 546 (BS = British Standard). Представляет собой устаревшую штепсельную вилку британского образца, которая использовалась в метрополии до 1962 года. Максимальный ток – 5 А. Некоторые розетки типа D совместимы с вилками типов D и M. До сих пор розетки типа D можно встретить в старых домах Великобритании и Ирландии.
Тип Е
Используется в основном во Франции, Бельгии, Польше, Словакии, Чехии, Тунисе и Марокко.
Международное обозначение – CEE 7/7. Максимальный ток – 16 А. Тип Е немного отличается от CEE 7/4 (тип F), который распространен в Германии и других странах центральной Европы. Все вилки типа С идеально подходят к розеткам типа E.
Тип F
Используется в основном в Германии, Австрии, Нидерландах, Швеции, Норвегии, Финляндии, Португалии, Испании и странах Восточной Европы.
Международное обозначение CEE 7/4. Этот тип также известен под именем «Schuko». Максимальный ток – 16 А. Все вилки типа С идеально подходят к розеткам типа F. Этот же тип используется в России (в СССР он обозначался как ГОСТ 7396), разница лишь в том, что диаметр контактов, принятых в России, 4 мм, в то время как в Европе чаще всего используются контакты диаметром 4,8 мм. Таким образом, российские вилки легко входят в более широкие европейские розетки. А вот штепсельные вилки электронных приборов, сделанных для Европы, в российские розетки не влезают.
Тип G
Используется в Великобритании, Ирландии, Малайзии, Сингапуре, Гонконге, на Кипре и Мальте.
Международное обозначение – BS 1363 (BS = British Standard). Максимальный ток – 32 А. Туристы из Европы, посещая Великобританию, пользуются обычными адаптерами.
Используется в Израиле.
Этот разъем обозначается символами SI 32. Штепсельная вилка типа С легко совместима с розеткой типа H.
Тип I
Используется в Австралии, Китае, Новой Зеландии, Папуа-Новой Гвинее и Аргентине.
Международное обозначение — AS 3112. Максимальный ток – 10 А. Розетки и вилки типов H и I не подходят друг к другу. Розетки и штепсели, которыми пользуются жители Австралии и Китая, хорошо подходят друг к другу.
Тип J
Используется только в Швейцарии и Лихтенштейне.
Международное обозначение – SEC 1011. Максимальный ток – 10 А. Относительно типа С, у вилки типа J есть еще один контакт, а в розетке есть еще одно отверстие. Однако штепсельные вилки типа C подходят к розеткам типа J.
Тип K
Используется только в Дании и Гренландии.
Международное обозначение — 107-2-D1. К датской розетке подходят вилки CEE 7/4 и CEE 7/7, а также розетки типа С.
Тип L
Используется только в Италии и очень редко в странах Северной Африки.
Международное обозначение – CEI 23-16/ВII. Максимальный ток – 10 А или 16 А. Все вилки типа С подходят к розеткам типа L.
Тип М
Используется в Южной Африке, Свазиленде и Лесото.
Тип М очень похож на тип D. Большинство розеток типа М совместимы со штепсельными вилками типа D.
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