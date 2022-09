Экологичность, функциональность, эстетика: 8 проектов с «зелеными» крышами

1. Клиновидный дом в деревне Малдегем (Бельгия)

Дом стал естественным продолжением участка, образуя одну непрерывную приподнимающуюся «зеленую» крышу (PIBO, Бельгия). | Фото: plainmagazine.com .

Благодаря «живому» ковру из разных видов растений экстерьер дома всегда меняется (PIBO, Бельгия).







2. Новый музей Moesgaard в южном районе Орхуса (Дания)

Новый музей Moesgaard мастерски интегрирован в холмистый ландшафт Скоде (Дания).

Архитектура, природа, культура и история сливаются воедино, создавая многофункциональное пространство для общения и отдыха (The new Moesgaard Museum, Дания).

3. «Дом для дерева» в Хошимине (Вьетнам)

Цель проекта House for Trees — обеспечить плотно заселенный город зелеными насаждениями (Хошимин, Вьетнам).

Пять блоков, в которых обустроены отдельные жилые помещения, стали вместительными вазонами для деревьев (House for Trees, Хошимин).

4. Дом прерий в Техасе (США)

Дом прерий в Техасе замаскирован по окружающий ландшафт (США). | Фото: elledecoration . ru.

«Зеленая» крыша значительно повышает энергоэффективность и обеспечивает дополнительной зоной отдыха (Техасе, США). | Фото: elledecoration.ru.

5. Музей в национальном парке Веркендама (Нидерланды)

Новое крыло Музея в национальном парке Веркендама больше похоже на зеленые холмы (Нидерланды).

Посетителям доступны не только впечатляющие экспозиции, но и прогулки по «зеленым» крышам (Biesbosch Museum island, Нидерланды). | Фото: streetdirectory.com.

6. Школа искусств, дизайна и средств информации в Сингапуре

Школа искусств, дизайна и средств информации при Наньянском технологическом университете – эффектное, энергоэффективное здание, идеально вписавшееся в природный ландшафт (Сингапур). | Фото: themuslimtimes.info.

Многофункциональная крыша является местом взаимодействия студентов и преподавателей (School of Art, Design and Media, Сингапур).

7. Многофункциональный жилой комплекс 8 House в пригороде Копенгагена (Дания)

«Зеленая» крыша стала связующим элементом всего многофункционального жилого комплекса 8 House (Копенгаген, Дания). | Фото: mymodernmet.com.

Крыша 8 House стала необычным общественным пространством в окружении зеленых лужаек (Копенгаген, Дания).

8. Многоквартирный дом Funen Blоk K в Амстердаме (Нидерланды)

В бывшей промзоне Амстердама в рамках реновации появился причудливый жилой дом с «зеленой» крышей (Funen Blоk K, Нидерланды).

Последние годы при разработке проектов архитекторы все чаще делают упор на экологичность и функциональность, привнося в конструкцию зданий интересные элементы. Речь идет о «зеленых» крышах, которые давно считаются полноценным пятым фасадом. Являясь залогом энергоэффективности, они могут выступать дополнительным пространством для прогулок и даже для активного отдыха, если это общественные пространства. При этом дома с эффектной крышей выглядят эстетически привлекательней, о чем свидетельствуют 8 примеров, впечатляющих зеленых пространств, образующих кровлю.Дизайнерское бюро Oyo Architects, специализирующееся на экологичных проектах, разработало примечательный во всех отношениях дом для семьи, живущей в живописной бельгийской деревушке Малдегем. Небольшой участок земли предопределил планировку и форму здания, которое должно было быть комфортным, вместительным и максимально устойчивым. В итоге получился компактный дом, который стал эффектным продолжением двора, образуя один непрерывный объект, украшенный «зеленой» крышей.Таким образом получилось максимально задействовать участок, обеспечить семью комфортным жилым пространством и зоной отдыха на свежем воздухе. А благодаря ковру из живых растений дом, получивший название PIBO, имеет всегда привлекательный вид, причем его облик постоянно меняется из-за грамотного подбора видов травы и цветов.Новый Музей доисторической Дании (The new Moesgaard Museum) находится на живописном склоне Скоде, что в южном районе Орхуса, точнее сказать, мастерски интегрирован в пологий холм. Его масштабная крыша, покрытая травой, мхом и яркими дикими цветами является мощным визуальным ориентиром, который можно разглядеть даже с моря. Разработкой экологичного проекта занимался коллектив архитектурной студии Henning Larsen Architects, который предусмотрительно создал многофункциональную крышу, чтобы местные жители и гости могли не только расширить свой кругозор, изучая экспозицию музея, но и получали максимум удовольствия от общения и отдыха на свежем воздухе.Плоскость крыши внушительных размеров в прямом смысле слова вырастает из ландшафта. Все это пространство покрыто невысокой травой, чтобы в теплое время года посетители музея или прохожие могли свободно прогуливаться, заниматься спортом, устраивать пикники, занятия йогой, устраивать лекции на свежем воздухе и проводить городские праздники, в том числе, устраивать костры в День летнего солнцестояния. А вот в зимнюю пору, когда выпадет снег, покатая крыша превращается в лучшую горку для катания на санках.О домиках на деревьях все не только наслышаны, большинство о них мечтали, некоторым даже удалось реализовать свои детские фантазии. А вот дома для деревьев – это уникальная разработка для культурной столицы Вьетнама – Хошимина, которая может спасти город от экологической катастрофы. Авторы Novate.ru хотели бы отметить, что в условиях быстрой урбанизации крупные населенные пункты страны остались без зеленых насаждений, да и окружающие тропические леса практически полностью вырублены. В Хошимине, например, осталось лишь 0,25% площади покрытой зеленью. Именно это послужило толчком для специалистов Vo Trong Nghia (VTN Architects), разработавших проект частного домовладения House for Trees («Дом для дерева»).Проектом предусмотрено пять бетонных модулей, похожих на высокие вазоны, на крыше которых высажена не просто трава, там растут настоящие деревья. Толстый слой земли, способный удержать мощные растения с хорошо развитой корневой системой выполняет функцию губки, способной поглощать дождевую воду, тем самым способствуя снижению риска затопления двора. Авторы разработки уверены, в том случае, если идея получит массовое распространение, то и город можно будет спасти от наводнения, при этом значительно улучшить экологическую обстановку.Примечательный жилой дом был спроектирован специалистами компании Wernerfield, которые хоть и повторили очертания легендарной конструкции зданий, разработанной величайшим архитектором Фрэнком Ллойдом Райта, но все внесли существенные изменения. Чтобы повысить энергоэффективность жилого дома и сделать его более привлекательным, авторы проекта использовали «зеленую» крышу, которую образует роскошный ковер засухоустойчивых растений. Мало того, что буйная зелень идеально маскирует дом прерий на фоне живописного ландшафта, на крыше можно отдыхать, заниматься йогой и получать удовольствие от выращивания цветов и травы, которые украсят строение.Понадобилось 8 месяцев, чтобы на территории Музея в национальном парке Веркендама (Biesbosch Museum island) появилось новое крыло, напоминающее природные холмы, щедро покрытые буйной растительностью. Разработкой проекта занимались архитекторы Studio Marco Vermeulen, которые обновили территорию парка , органично вписав новый объект в природный ландшафт. Правда, для этого пришлось насыпать искусственный остров, на котором и появились зеленые холмы, где посетители и горожане могут прогуляться, наслаждаясь красотой и свежим воздухом.Школа искусств, дизайна и средств информации (School of Art, Design and Media) при Наньянском технологическом университете (Nanyang Technological University) является ярким примером устойчивой архитектуры. Масштабный футуристический объект, расположенный в природной зоне, стал естественным ее продолжением благодаря извилистым обтекаемым формам, пересекающимся между собой и соприкасающимся с поверхностью земли ленточными структурами Покрытая буйной зеленью крыша служит местом отдыха студентов, преподавателей и посетителей, которые могут не только пообщаться в окружении живой природы, но и заняться активными видами спорта или проводить мастер-классы, занятия и массовые мероприятия. Стоит отметить, что крыша не только является продолжением природного ландшафта и местом сбора людей, она прекрасно изолирует внутреннее пространство от палящих лучей солнца, позволяет собирать дождевую воду и вторично ее использовать, поддерживать комфортный микроклимат внутри и снаружи замысловатого архитектурного объекта.Архитектурное бюро Bjarke Ingels Group спроектировало многофункциональный жилой комплекс 8 House , который был построен в пригороде Копенгагена. Его «зеленая» крыша стала главным связующим элементом всего архитектурного ансамбля, имеющего форму восьмерки. Стройная линия зданий поднимается от уровня земли до верхней точки комплекса, а затем спускается обратно. В том месте, где крыша соприкасается с почвой, начинается «зеленая» крыша, превращенная в прогулочную зону, на которой оборудованы зоны отдыха, велодорожки и созданы по периметру террасы с садами.Благодаря стараниям специалистов студии NL Architects в бывшей промзоне между историческим центром и гаванью на востоке Амстердама появился многоквартирный дом Funen Blоk K, жители которого имеют возможность прогуливаться по собственным террасам на волнистой «зеленой» крыше. Теперь 10 счастливых владельцев квартир, именно столько жилых ячеек предусмотрено проектом, имеют доступ к зоне отдыха прямо из собственных апартаментов.Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями: