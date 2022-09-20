Экологичность, функциональность, эстетика: 8 проектов с «зелеными» крышами

1. Клиновидный дом в деревне Малдегем (Бельгия)

Дом стал естественным продолжением участка, образуя одну непрерывную приподнимающуюся «зеленую» крышу (PIBO, Бельгия). | Фото: plainmagazine.com .

Благодаря «живому» ковру из разных видов растений экстерьер дома всегда меняется (PIBO, Бельгия).







2. Новый музей Moesgaard в южном районе Орхуса (Дания)

Новый музей Moesgaard мастерски интегрирован в холмистый ландшафт Скоде (Дания).

Архитектура, природа, культура и история сливаются воедино, создавая многофункциональное пространство для общения и отдыха (The new Moesgaard Museum, Дания).

3. «Дом для дерева» в Хошимине (Вьетнам)

Цель проекта House for Trees — обеспечить плотно заселенный город зелеными насаждениями (Хошимин, Вьетнам).

Пять блоков, в которых обустроены отдельные жилые помещения, стали вместительными вазонами для деревьев (House for Trees, Хошимин).

4. Дом прерий в Техасе (США)

Дом прерий в Техасе замаскирован по окружающий ландшафт (США). | Фото: elledecoration . ru.

«Зеленая» крыша значительно повышает энергоэффективность и обеспечивает дополнительной зоной отдыха (Техасе, США). | Фото: elledecoration.ru.

5. Музей в национальном парке Веркендама (Нидерланды)

Новое крыло Музея в национальном парке Веркендама больше похоже на зеленые холмы (Нидерланды).

Посетителям доступны не только впечатляющие экспозиции, но и прогулки по «зеленым» крышам (Biesbosch Museum island, Нидерланды). | Фото: streetdirectory.com.

6. Школа искусств, дизайна и средств информации в Сингапуре

Школа искусств, дизайна и средств информации при Наньянском технологическом университете – эффектное, энергоэффективное здание, идеально вписавшееся в природный ландшафт (Сингапур). | Фото: themuslimtimes.info.

Многофункциональная крыша является местом взаимодействия студентов и преподавателей (School of Art, Design and Media, Сингапур).

7. Многофункциональный жилой комплекс 8 House в пригороде Копенгагена (Дания)

«Зеленая» крыша стала связующим элементом всего многофункционального жилого комплекса 8 House (Копенгаген, Дания). | Фото: mymodernmet.com.

Крыша 8 House стала необычным общественным пространством в окружении зеленых лужаек (Копенгаген, Дания).

8. Многоквартирный дом Funen Blоk K в Амстердаме (Нидерланды)

В бывшей промзоне Амстердама в рамках реновации появился причудливый жилой дом с «зеленой» крышей (Funen Blоk K, Нидерланды).