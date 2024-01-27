В чем разница в подходах к воспитанию детей Кейт Миддлтон и Меган Маркл

Кейт Миддлтон и Меган Маркл разные во всем. Принцесса живет по протоколу и делает все, чего от нее ждут, как от будущей королевы-консорта. Чего не скажешь о герцогине, которая едва появилась во дворце, а уже хотела устанавливать свои правила. И Меган, и Кейт уже стали мамами и имеют в этом опыт, но их подходы к воспитанию детей кардинально отличаются.
Разное происхождение
Меган Маркл (слева) и Кейт Миддлтон (справа)
Родные братья принцы Гарри и Уильям – британцы, но вот в жены себе выбрали совсем разных женщин. Кэтрин тоже британка, она выросла в очень хорошей семье, и не понаслышке знает о британских традициях. А за годы жизни в королевской семье изучила все правила и протоколы вдоль и в поперек. Кэтрин прекрасно знает, что их Уильямом дети будут всю жизнь жить в Великобритании и служить родине, поэтому и воспитание их проходит в чопорных британских традициях.
А вот принц Гарри женился на американской актрисе Меган Маркл, которая всю свою жизнь прожила США и является представительница миксовой расы. Со стороны отца она имеет ирландские корни, а со стороны матери – африканские. Так как в ее семье намешана очень много традиций и кровей, детей своих она хочет воспитывать как людей мира, а не граждан какой-то определенной страны. И, кажется, Гарри поддерживает её точку зрения.
Дети принцессы Кэтрин знают, что они принцы и принцессы
Принц и принцесса Уэльские с детьми. / Фото: Getty Images
Принц Уильям первый в очереди на британский престол. Когда его отца не станет, он станет монархом. Его судьба предопределена, и он точно знает, что будет делать в будущем. Точно так же, как и его старший сын Джордж, который является его преемником. После него в очереди Шарлотта и Луи. С самого детства детей воспитывают в понимании, что старший сын займет трон. А остальные дети являются как бы запасными вариантами. К слову, в журналисты уже сообщали что Джордж знает о том, что в будущем он станет королём Великобритании, и из-за этого у него даже происходят стычки с его одноклассниками.
В общем, дети Кейт Миддлтон и принца Уильяма знают, кто они такие, растут с чувством долга и понимают, что им нужно будет служить королевству.
Принц Гарри с сыном Арчи. / Фото: Getty Images
В ситуации с Меган Маркл все совершенно по-другому. Их дети с принцем Гарри, принц Арчи и принцесса Лилибет, хоть имеют титулы принца и принцессы, но очень маловероятно, что когда-либо они будут иметь отношение к британскому престолу. Поэтому Меган Маркл не акцентирует свое внимание в воспитании на том, что они принц и принцесса, а стараются воспитывать их как обычных людей, настолько это возможно.
Пол имеет значение
Принц Джордж, принц Луи и принцесса Шарлотта. / Фото: Getty Images
Воспитание Кейт Миддлтон классическое и зависит от пола ребенка. Именно пол определяет то, как будут растить ребенка. Принцам Джорджу и Луи покупают машинки и другие игрушки «для мальчиков», а вот Шарлотта, как настоящая принцесса, облачена в красивые девчачьи платья и играет в куклы. И такой выбор для многих семей, тем более монаршей, привычен и никого не удивляет.
Меган Маркл, принц Арчи, Дория (мама Меган Маркл) и принц Гарри. / Фото: соцсети
Однако Меган Маркл, в привычной ей манере, общепринятые нормы отвергает. Методы воспитания детей согласно их половой принадлежности бывшей актрисе кажутся устаревшими. Так как герцоги Сассекские объявили о своей приватности, то из первых уст что-либо об их жизнях узнать не удается. Однако, на помощь приходят инсайдеры. По их информации, Меган растит детей в гендерно-нейтральной среде, комнаты оформляет в универсальных цветах.
Даже одежду герцогиня Сассекская выбирает такую, которая бы подошла как мальчикам, так и девочкам. Также она мотивирует своего сына Арчи и дочь Лилибет интересоваться разными игрушками.
Вопросы дресс-кода
Принрцесса Уэльская Кэтрин с сыном принцем Джорджем. / Фото: Getty Images
Вопрос одежды и стиля кажется каким-то второстепенным. Но когда речь идет о публичных людях, тем более, представителях королевской семьи, эта тема играет большую роль. Ни для кого не секрет, что в британской королевской семье уже у детей существует дресс-код.
Очень много разговоров ведется касаемо сложившегося правила о том, что мальчики до 8 лет обязаны носить шорты в любую погоду. Брюки и джинсы запрещены, ведь это считается одеждой среднего класса. И Уильям, и Кейт строго соблюдают это правило и не нарушают его, и принц Джордж до 8 лет и принц Луи сейчас носят шорты.
Меган Маркл с сыном принцем Арчи. / Фото: соцсети
Меган Маркл, постоянно заявляя о своей прогрессивности и современности, всегда высказывала возмущение касаемо этого правила. Поэтому когда у них родился первенец сын Арчи, естественно, это правило она решила не соблюдать. Тем более, они уже не являются членами королевской семьи, поэтому их единственный сын Арчи ходит в длинных штанах или джинсах и это никого не волнует.
Одежда и кое-то еще
Принцесса Лилибет, дочь Меган Маркл и принца Гарри. / Фото: Getty Images
За то настолько стильно принцесса Уэльская умеет одеваться, её давно прозвали иконой. А то как эволюционировал ее манера одеваться заслуживает отдельного фильма. Сегодня это утонченный и элегантный стиль, истинно английский и аристократичный. Точно так же старается одевать своих детей Кэтрин, и при этом не забывает, что нужно следовать модному протоколу. Поэтому принцы Джордж и Луи и принцесса Шарлотта одеваются очень часто в известные английские бренды премиального сегмента, такие как Papouelli, Pep and Co, Rachel Riley, Amaia Kids.
Кейт Миддлтон гуляет с принцессой Шарлоттой
Даже к вопросу выбора коляски для детей Кейт Миддлтон подошла очень серьёзно. Она, как член БКС, осталась верна бренду эксклюзивных колясок Silver Cross Balmoral. Например, коляска, в которой в которой она прогуливалась с маленькой Шарлоттой, стоит около $4000. Это чистый винтаж, но как может быть иначе,когда речь идет о маленькой принцессе.
Коляска, которую выбрала Меган Маркл для Арчи
Меган Маркл никогда особо не приветствовала правила королевского протокола и очень многие ее публичные выходы это доказывают. Так же она поступает и со своими детьми. Например, когда они с мужем ездили в Южную Африку, то для своего сына малыша Арчи, которому тогда было 5 месяцев, они выбрали комбинезон демократичного бренда H&M.
Выбирая коляску, Меган Маркл тоже показала свою практичность. Она остановилась на более демократичном бренде Bugaboo Fox, и катала Арчи в коляске за $1500.
Питание
Принц Джордж, прирнц Луи, принцесса Шарлотта и принцесса Уэльская Кэтрин. / Фото: Getty Images
Порой кажется, что многие дети питаются приблизительно одинаково. Но очень часто предпочтения родители играют огромную роль в выборе продуктов питания.
Например, Меган Маркл уже многие годы является вегетарианкой. Она не ест не только мясо, но и другие продукты животного происхождения. Бывшая актриса смогла переубедить мясоеда принца Гарри следовать ее образу жизни. Но она этом не остановилась и стала навязать свои принципы питания еще и маленьким детям. Впрочем, у них нет выхода и они не могут сопротивляться.
По информации инсайдеров, герцогиня Сассексая делает всё, чтобы дети росли вегетарианцами. Также известно, что когда Елизавета II была ещё жива, узнав об этом, она пришла просто в ярость, потому что королевским традициям это совершенно не соответствует.
Что же до Кейт Мидлтон, в их питании всё просто и понятно. Дети едят абсолютно всё, получают полезное вещества из разных групп продуктов. В том числе они едят мясо, рыбу, молочные продукты и яйца.
Разные няни
Герцог и герцогиня Сассекские с сыном принцем Арчи. / Фото: соцсети
Несмотря на то что Кейт Миддлтон всегда акцентировала свое внимание на том, что хочет заниматься воспитанием своих детей как можно больше самостоятельно, без няни работающему члену королевской семьи не обойтись. Поэтому к выбору человека, который будет растить будущих наследников британского престола в семье подошли очень серьезно.
Няня детей принцессы Уэльской Мария Тереза Туррион Борралло. / Фото: Getty Images
Детьми Кейт Миддлтон занимается няня из знаменитого колледжа Норланда по подготовке лучших помощниц для богатых семей. С тех пор как старшему ребенку и будущему королю принцу Джорджу исполнился год няня Мария Тереза Туррион Борралло находится с ними постоянно. Она отвозит детей в школу, сопровождает на различного вида мероприятиях.
Но если няня детей Кейт Миддлтон довольно публичная личность и о ней все знают, а в интернете при желании можно найти о ней информацию, то о няне Лилибет и Арчи почти ничего не известно. В вопросах приватности своих отпрысков Маркл пошла ещё дальше, чем с собой. Имя помощницы она не разглашает.
Вопрос публичности
Принц и принцесса Уэльская с детьми. / Фото: Getty Images
Дети будущего короля и королевы обязательно участвуют в различного рода официальных мероприятиях. Это их будущая обязанность, и с ранних лет их к этому постепенно приучают. Такие выходы потом еще долго обсуждают в прессе, ведь маленькие дети не всегда умеют вести себя на публике и иногда дурачатся. Поэтому Кейт и Уильям того же Луи раньше брали реже с собой.
А вот Меган Маркл, уехав в США заявила, что им нужна приватность. Многократно жена принца Гарри отмечала, что хочет уберечь детей от излишнего внимания общественности. И пока ей это удается. В сети фото детей Сассекских не так много. Хотя сама Меган Маркл не упустит шанса лишний раз блеснуть перед фотографами.
Различия в крещении
Крестины принца Луи . / Фото: Getty Images
Принцесса Уэльская – мать будущего короля Великобритании, поэтому в их семье все делается согласно королевским правилам и традициям. Поэтому и крещение проходило строго в соответствии с ними. Всех троих детей четы Уэльских наряжали к обряду в крестильное платье королевы Виктории. Обряды совершал преподобный Джастин Уэлби, и на каждом из них присутствовала Елизавета II. На мероприятие был приглашен фотограф, и в официальном аккаунте БКС были опубликованы снимки с крестин.
Крестины принца Джорджа. / Фото: Getty Images
Меган Маркл и принц Гарри в этом вопросе поступили совершенно иначе. О крестинах дочери Лилибет вообще бы никто не узнал, если бы сама герцогиня не написала об этом в своих социальных сетях.
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