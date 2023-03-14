11 советских продуктов, которые со временем растеряли свой оригинальный вкус

Современная гастрономия намного доступнее и разнообразнее, чем она была в советскую эпоху. Однако многие из тех, кто жил во времена СССР, до сих пор с теплом вспоминают продукты, которые были именно тогда. Причина подобной ностальгии проста - сегодня практически невозможно найти их аналоги, что обладали бы таким же вкусом, как и в советскую эпоху. Вашему вниманию 11 продуктов из СССР, которые к сегодняшнему дню растеряли свой оригинальный вкус.
1. Мороженое
Советский пломбир давно приобрел легендарный налет. /Фото: back-in-ussr.com
Мороженое по праву было любимым лакомством советских детишек и их родителей. Пломбир в вафельном стаканчике или эскимо на палочке в глазури имело незабываемый сливочный вкус, который сегодня найти гораздо труднее. И дело даже не в том, что сегодняшний ассортимент гораздо шире, а еще и потому, что в советскую эпоху холодный десерт производился строго по ГОСТу, с использованием натуральных ингредиентов и без наполнителей. Именно поэтому срок годности мороженого тогда не превышал всего одну неделю.
2. Плавленые сырки
Плавленные сырки также изменились по вкусу. /Фото: cont.ws
В советском детстве плавленые сырки были наиболее дешёвым перекусом. Самыми известными видами продукта были «Дружба», «Волна» и «Янтарь». Главным преимуществом советского продукта перед современными аналогами было, конечно, использование в рецептуре натурального сыра и творога. Кроме того, на прилавках и полвека назад можно было найти колбасный, и даже шоколадный плавленый сырок. Но сегодня их аналоги в магазинах практически не встречаются, ведь изменился не только вкус, но даже консистенция продукта.
3. Фруктовые лимонады
В СССР пить лимонады было и вкусно, и выгодно. /Фото: pinterest.at
Советские фруктовые лимонады производились из качественной воды и натурального сырья. Конечно, ассортимент вкусов был значительно скромнее, чем сегодня, однако вкус от этого совершенно не страдал. К тому же современные напитки, сколько бы их ни было, повторить вкус советских лимонадов не могут.
Это интересно: от употребления вкусного напитка советские детишки еще и извлекали вполне материальную выгоду. Все дело в том, что лимонад разливали в стеклянные бутылки, которые, после того, как газировка будет выпита, можно сдать в пункт приема стеклотары и выручить мелочь на другую «вкусняшку».
4. Жидкий гематоген
Современные дети вряд ли могут представить такую странную форму знакомого гематогена. /Фото: bugaga.ru
Сегодня большинство взрослых и детей знают гематоген, который продаётся в аптеках и магазинах в форме плиток. А вот те, чье детство пришлось на советскую эпоху, с удовольствием расскажут про существование тогда...жидкого аналога этого продукта. Более того, по вкусу сироп с гемоглобином ничуть не уступают современным батончикам - как рассказывает старшее поколение, он напоминал ирис и шоколад одновременно.
5. Фруктовый квас
Мало кто знает, что в СССР было несколько видов кваса. /Фото: cocktailsforyou.net
О знаменитых бочках на улицах из советской эпохи известно многим, как и о том, что очень вкусными были домашние напитки, которые делали, доставая закваску. Однако далеко не все знают, что в магазинах несколько десятилетий назад можно было найти бутилированный квас с различными фруктовыми добавками. Однако, хоть сегодня также есть аналоги с различными наполнителями, до натурального вкуса советских напитков им очень далеко.
6. Джем и повидло
Советский джем отличался от современного исключительной натуральностью. /Фото: livejournal.com
Повидло и джемы продавались в советских магазинах на развес из больших металлических банок. На полках также располагался продукт в маленькой таре,однако хозяйки отдавали предпочтение именно развесному. Сегодня, конечно, джемов огромное количество, однако вкус советского, похоже, отошел в историю вместе с эпохой. Да и срок годности его был гораздо ниже современного, ведь производился он только из натуральных ингредиентов: исключительно фруктов и сахара.
7. Пельмени
Советские пельмешки помнят до сих пор. /Фото: wildberries.ru
Справедливости ради, следует отметить, что такой продукт, как пельмени, по мнению многих из тех, кто помнит, какими они были в советское время, сегодня изменился не сильно. Особенно в последние годы, когда производители вновь стали стремиться к натуральности. Но советские пельмешки все равно вспоминают с ностальгией: замороженный продукт в картонных коробочках расхватывался с полок моментально. А вот качество теста и мяса зависело не только от ГОСТа, но и от производителя.
8. Кукурузные хлопья
Под не самой яркой упаковкой была самая качественная кукуруза. /Фото: vkerchi.com.ua
Советские кукурузные хлопья, в отличие от современных аналогов, справедливо считали полезным и здоровым завтраком. Все дело в том, что продукт производился из самой качественной кукурузы с добавлением только соли и сахара. Гибридные сорта же для хлопьев не применяли. Вкус советских хлопьев понят до сих пор, а среди малышей бесспорными фаворитами был глазированный продукт, который ели просто так, без молока или чая.
9. Ириски
Легендарные советские ириски сегодня вообще трудно найти. /Фото: soviet-art.ru
Несмотря на то, что в современных магазинах есть ириски, они значительно отличаются от советских аналогов. Так, если плиточный ирис можно найти на полках и сегодня, то ставшие легендарными «Кис-кис» и «Золотой ключик» уже который год не встречаются. Поэтому большинство просто с ностальгией вспоминают те самые, советские ириски, которые производились только из натуральных ингредиентов - молока, масла и сахара, иногда с добавлением ванилина, кофе или какао.
10. Балтийская килька
Балтийская килька была очень популярна в СССР. /Фото: westport-news.com
Балтийская килька один из главных продуктов, который присутствовал на советском обеденном столе регулярно. Конечно, и сегодня можно найти похожий продукт, однако он все-таки отличается. Так, например, современные аналоги отличаются меньшим количеством пряностей в своем составе, при этом посол стал более концентрированным. А вот вкус «Кильки в томате», по мнению многих, не изменился абсолютно. Радует и цена - она по-прежнему доступная.
11. Консерва «Печень трески»
Сегодня у печени трески даже цвет другой. /Фото: was.media
Сегодня такой продукт, как «Печени трески», не настолько популярен, как он был в советское время. Возможно причиной этому стало изменение технологии, что повлияло на вкус и качество конечного продукта. Так, нередко отмечается, что советская печень была едва ли не единым куском, светло-коричневого цвета. Такой оттенок обусловлен исключением использования замороженного сырья. Кроме того, производство консервов осуществлялось прямо в море, на судне. Конечно, сейчас подобная технология тоже используется, но на полках магазинов «Печень трески» встречается довольно редко.
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