11 советских продуктов, которые со временем растеряли свой оригинальный вкус

1. Мороженое

Советский пломбир давно приобрел легендарный налет. /Фото: back-in-ussr.com

2. Плавленые сырки

Плавленные сырки также изменились по вкусу. /Фото: cont.ws

3. Фруктовые лимонады

В СССР пить лимонады было и вкусно, и выгодно. /Фото: pinterest.at

4. Жидкий гематоген

Современные дети вряд ли могут представить такую странную форму знакомого гематогена. /Фото: bugaga.ru

5. Фруктовый квас

Мало кто знает, что в СССР было несколько видов кваса. /Фото: cocktailsforyou.net

6. Джем и повидло

Советский джем отличался от современного исключительной натуральностью. /Фото: livejournal.com

7. Пельмени

Советские пельмешки помнят до сих пор. /Фото: wildberries.ru

8. Кукурузные хлопья

Под не самой яркой упаковкой была самая качественная кукуруза. /Фото: vkerchi.com.ua

9. Ириски

Легендарные советские ириски сегодня вообще трудно найти. /Фото: soviet-art.ru

10. Балтийская килька

Балтийская килька была очень популярна в СССР. /Фото: westport-news.com

11. Консерва «Печень трески»

Сегодня у печени трески даже цвет другой. /Фото: was.media