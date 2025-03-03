Удивительные карты мира, которые не изучаются в школе

Каждый раз, когда мы думаем о географии, вспоминаем однотипные атласы, которые в школьное время никому не были интересны. Далекие места, показанные на карте, не вызывали никакой картинки в голове. Но, оказывается, интерес школьников (и не только) к географии можно было бы пробудить, всего лишь показав карты, которые представлены ниже.

Они меняют наше представление о мире.Пабы Британии.Весь мир — это котенок , играющий с Австралией.Церкви Польши.Рыжие люди Европы. Малиновым цветом отмечены места, где наибольшее количество рыжих людей, а бурым — наименьшее.Глобальный индекс счастья. Синий цвет — самые счастливые люди, красный — наименее счастливые.На этой карте самые фотографируемые места планеты светятся желтым цветом.На территории зеленого цвета проживают 2% австралийцев.Самые красивые женщины мира. Зеленый цвет — самые красивые, красный — самые некрасивые.Количество выпиваемого кофе. Темно-синим цветом отмечены страны, где потребляют больше всего кофе, а желтым — меньше всего.За пределами круга на карте живет меньше людей, чем внутри.Туристическая посещаемость стран мира. Красные — самые посещаемые.Как будет выглядеть Земля, если поменять воду и сушу местами.Размер чашек бюстгальтеров. Желтый — первый размер, зеленый — второй, красный — третий, розовый — четвертый, сиреневый — больше четвертого.Уровень IQ в разных странах.Сравнение размеров Плутона и Австралии . Сравнение размеров Луны и США.Право- и левостороннее движение. Зеленый цвет — страны с правосторонним движением , желтый — с левосторонним.Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь ими со своими друзьями! :)