Удивительные карты мира, которые не изучаются в школе

Каждый раз, когда мы думаем о географии, вспоминаем однотипные атласы, которые в школьное время никому не были интересны. Далекие места, показанные на карте, не вызывали никакой картинки в голове. Но, оказывается, интерес школьников (и не только) к географии можно было бы пробудить, всего лишь показав карты, которые представлены ниже.
Пабы Британии.
Весь мир — это котенок, играющий с Австралией.
Церкви Польши.
Рыжие люди Европы. Малиновым цветом отмечены места, где наибольшее количество рыжих людей, а бурым — наименьшее.
Глобальный индекс счастья. Синий цвет — самые счастливые люди, красный — наименее счастливые.
На этой карте самые фотографируемые места планеты светятся желтым цветом.
На территории зеленого цвета проживают 2% австралийцев.
Самые красивые женщины мира. Зеленый цвет — самые красивые, красный — самые некрасивые.
Количество выпиваемого кофе. Темно-синим цветом отмечены страны, где потребляют больше всего кофе, а желтым — меньше всего.
За пределами круга на карте живет меньше людей, чем внутри.
Туристическая посещаемость стран мира. Красные — самые посещаемые.
Как будет выглядеть Земля, если поменять воду и сушу местами.
Размер чашек бюстгальтеров. Желтый — первый размер, зеленый — второй, красный — третий, розовый — четвертый, сиреневый — больше четвертого.
Уровень IQ в разных странах.
Сравнение размеров Плутона и Австралии.
Сравнение размеров Луны и США.
Право- и левостороннее движение. Зеленый цвет — страны с правосторонним движением, желтый — с левосторонним.
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