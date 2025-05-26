Какие знаменитости были исключены из учебных заведений, но это не помешало им найти место под солнце

1. Марлон Брандо

Прославленного актёра выгоняли за нарушение дисциплины, только точно непонятно, откуда. /Фото: pikabu.ru

2. Владимир Машков

Актёра дважды исключали из театрального за драку. /Фото: ru.wikipedia.org

3. Оуэн Уилсон

Мухлёж Оуэна Уилсона стал причиной исключения. /Фото: i-gency.ru

4. Никита Михалков

Если бы не исключение из театрального, Михалков мог и не стать режиссёром. /Фото: teatrtogo.ru

5. Сальма Хайек

Весёлый характер Сальмы Хайек и любовь к розыгрышам остались непонятыми в католической школе. /Фото: uznayvse.ru