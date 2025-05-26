Какие знаменитости были исключены из учебных заведений, но это не помешало им найти место под солнце

Часто публичные личности являются примером для многих людей как такие, которые достигли всего, чего хотели. И кажется, что у них должно быть всё в порядке и с образованием, ведь без базовых знаний осознать, как действует мир, может быть труднее. В реальности же есть немало успешных людей, которые не получили высшего, а порой - даже среднего образования по самым разным причинам.
1. Марлон Брандо
Прославленного актёра выгоняли за нарушение дисциплины, только точно непонятно, откуда. /Фото: pikabu.ru
Одна из самых влиятельных фигур кинематографа ХХ века, Марлон Брандо известен своим не шибко дисциплинированным характером. Но проявилось это ещё в молодые годы, когда его выгоняли из учебного заведения. Самое интересное, что до сих пор доподлинно неизвестно, какого именно: одни источники говорят, что юный Марлон, желая привлечь к себе внимание, недополучая его в семье, он заехал в школьную рекреацию на мотоцикле и за это был исключён. Есть вторая легенда, мол, исключение случилось во время обучения в военной академии, потому что и там он не придерживался правил дисциплины. А кто-то продвигает своего рода компромисс - мол, Марлона Брандо выгнали и из школы, и из академии.
2. Владимир Машков
Актёра дважды исключали из театрального за драку. /Фото: ru.wikipedia.org
Известный российский актёр Владимир Машков также, как выяснилось, не особо отличался дисциплинированностью в юности. Оказывается, его выгнали два раза из разных театральных училищ, и дважды причиной исключения был мордобой. Однако упрямый молодой человек остался работать декоратором при МХАТе, а на следующий год решил попробоваться на курс Олега Павловича Табакова, и поступил.
3. Оуэн Уилсон
Мухлёж Оуэна Уилсона стал причиной исключения. /Фото: i-gency.ru
Ныне знаменитый на весь мир актёр Оуэн Уилсон, когда был школьником, учиться не очень любил, так что оценки его оставляли желать лучшего. Ещё сложнее было со сдачей экзаменов, поэтому предприимчивый юноша как-то решил схитрить: по информации редакции novate.ru, будущий актёр выкрал у собственного учителя учебник по геометрии для получения ответов на экзамен. Вот только махинацию Уилсона разоблачили и попросту выгнали из учебного заведения.
4. Никита Михалков
Если бы не исключение из театрального, Михалков мог и не стать режиссёром. /Фото: teatrtogo.ru
Это сегодня обладатель премии «Оскар» Никита Михалков известен как режиссёр, однако изначально он собирался быть актёром. Для этого он успешно поступил в Театральное училище имени Щукина, а тяга к творчеству была настолько сильна, что он уже во время обучения снимался в кино. Проблема была в том, что в то время в ВУЗе существовал строгий запрет на участие студентов в съёмках, так что Михалкова исключили за это нарушение правил. Но тот не опустил руки и ушёл учиться во ВГИК, уже на режиссёра, от чего и он, и советский кинематограф явно только выиграли.
5. Сальма Хайек
Весёлый характер Сальмы Хайек и любовь к розыгрышам остались непонятыми в католической школе. /Фото: uznayvse.ru
Знаменитая актриса Сальма Хайек в детстве была яркой и активной, прямо как сейчас. Однако в то время ей это вовсе не сыграло на руку, а скорее, наоборот: любовь к розыгрышам окончилась исключением. Не то, чтобы девочка была поклонницей жестоких шуток, просто она училась в католической школе-интернате, а там явно не одобряли подобные вольности своих подопечных.
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