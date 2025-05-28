Как Пепси покоряло СССР

Компания, созданная более века назад в США, 40 лет назад пришла и в Советский Союз…







На нашей территории Pepsi как торговая марка могла появится ещё в далёком 1938 году, но переговоры сорвались. Можете сами найти – как выглядел тогда их логотип —







Долгие десятилетия советские граждане (не выезжавшие за рубеж, конечно) не знали вкус этого газированного напитка, в то время как в США жизнь без «колы» люди уже не представляли.







Всё изменилось во время первой в Советском Союзе Американской национальной выставки летом 1959 года, когда вице-президент компании PepsiCo Дональд Кендалл привёз партию напитка в СССР, а вице-президент США Ричард Никсон подвёл Никиту Хрущёва к стенду Пепси-Колы, предложив попробовать напиток на вкус.

Никита Сергеевич выпил пару стаканов газировки с плохо скрываемым удовольствием. Всего же за время выставки советские граждане выпили более 3 млн стаканов Пепси-колы.Несмотря на столь очевидный успех , прошло более десяти лет, прежде чем было достигнуто соглашение о производстве и продаже Пепси-Колы в СССР. Компания заключила бартерную сделку, в рамках которой стала дистрибутором водки «Столичная» в США в обмен на поставки концентрата. В 1974 году открылся первый завод по розливу Пепси в Новороссийске. По настоящему массовая продажа Пепси началась в Москве в 1979 году и была приурочена, понятное дело, к Олимпиаде-80.Необычная форма бутылки (конусовидная, 330 мл), необычная сине-бело-красная этикетка, созданная не без влияния восточной “инь-янь” эмблематики, иноземное происхождение привлекали необычайно, особенно детей.А вот главные конкуренты на Олимпиаде , борьба за нового потребителя была ещё та.Советский пищепром давно (с начала 70-х годов) выпускал напиток, подобный Пепси. Назывался он «Байкал». В состав его входили экстракты тонизирующих трав – элеуторакокка, зверобоя, лимонника. Но на прилавках магазинов он появлялся не часто, а Пепси за год появилась, как говорится, везде и повсюду.Этому способствовала и реклама, например, «новое поколение выбирает Пепси !». Впрочем, напитку так и не удалось вытеснить отечественные «Ситро», «Лимонад» и пр. Об этом свидетельствует хотя бы тот факт, что компания PepsiCo впоследствии все же выкупила права на производство «Байкала».В 1986 году Пепси стала спонсором Игр Доброй Воли, а в 1988 – разместила в эфире первый в истории советского телевидения рекламный ролик.Бутылка Пепси-колы стоила 45 копеек (дороговато, так как, например, «Буратино» был в 2 раза дешевле). Стеклотару принимали назад за 10 копеек, но иногда требовали отклеивать этикетки, что, надо признать, было не так то просто…Поговаривают, что прибыль от продажи напитка в СССР компания PepsiCo вкладывала в покупку водки «Столичная» и последующую её продажу на американском рынке, на что имела эксклюзивное право. Однако водочный рынок имел лимит, поэтому в 1989 году Пепси осуществила крупную сделку , купив у советского правительства 17 подводных лодок и несколько военных кораблей. Затем суда были перепроданы на металлолом. Также в рамках сделки были куплены несколько новых нефтяных танкеров, которые у Пепси приобрела норвежская компания. Глава Пепси в шутку сказал по этому поводу советнику президента США по безопасности: «Мы разоружаем СССР быстрее, чем вы».Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь ими со своими друзьями! :)