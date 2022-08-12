Трехколесный городской электрокар, который станет спасением от пробок

Автомобиль Solo от Electra Meccanica.

Solo - концепт *антипробка-эгоист*.

Авто без пассажиров.

Вес Solo 450 кг.

Длинна Solo всего 3,04 м.

У Solo 82-сильный двигатель.

Запас хода 160 км.

Ширина Solo в передней части 1,21 м, и 1,05 м в задней части.

Цена в свободной продаже составит $ 15 624.