Почему в Европе охотились на ведьм: Четыре диаметрально противоположных теории от религии до экономи

Есть четыре теории, почему двести лет в Европе охотились на ведьм.
Двести лет в Европе бушевала яростная охота на ведьм. Были убиты десятки тысяч человек, обвинённых в колдовстве — преимущественно женщины. В двадцатом веке самым популярным объяснением происходящего была высокая религиозность людей прошлого, которая привела к особой суеверности. Но в наше время выдвигают куда более сложные теории о том, кому и зачем понадобилось развязывать эту кровавую бойню.
Биологическая версия: слишком большая плотность населения
Любители объяснять все процессы скрытыми биологическими механизмами считают, что одной из основных причин, по которой развязали охоту, была слишком высокая плотность населения в Европе конца пятнадцатого века. Она заставляла искать, как проредить популяцию, с упором на молодых женщинах: ведь рождаемость зависит, прежде всего, от них. Вот почему часто страдали симпатичные девушки, а среди обвинений постоянно звучало обвинение в соблазнении мужчин.
Слишком привлекательную девушку могли обвинить в том, что она использует чары, и казнить как ведьму. Картина Николая Бессонова.
Однако на самом деле нет причин считать, что молодые и красивые женщины составляли большинство среди убитых. В некоторых странах, таких, как Исландия, Эстония и Россия, под обвинение в колдовстве почти всегда попадали мужчины; там же, где казнили женщин, это были, скорее, женщины в возрасте. Впрочем, от женщин в возрасте напрямую зависит выживаемость детей в человеческих сообществах, так что совсем уж эту версию отметать, наверное, не стоит.
Борьба за иерархию: снижали общественную активность женщин
Изучив хроники и другие документы Средних Веков и сравнив их с бумагами более поздних периодов, нетрудно заметить, что в Средние Века дамы были очень активны — как в экономическом, так и в общественно-политическом смысле. Это вызывало недовольство как церковников, так и многих радикально антиженски настроенных мужчин. Охота на ведьм не только позволяла показательно очернить и убить самых активных женщин, но и запугать остальных так, что они навеки станут тише воды, ниже травы — дабы в их самостоятельности или бойкости не увидели сатанизма.
Возможно, целью массовых убийств было устрашение женщин.
Показательно в свете этой версии, что в знаменитом «Молоте ведьм» особое внимание уделяется тому, что мужчина может быть оправдан, а женщина любым своим движением во время пыток выдаёт контакт с дьяволом: если она уставилась в одну точку, то видит его, если вращает глазами, то следит за тем, как он летает вокруг, а если закрыла глаза, то пытается не выдать его присутствие. Вариантов в духе «может быть, женщина не видит никакого дьявола» не предусмотрено.
Борьба религий: старые против новых
Антропологи двадцатого века обнаружили, что даже в городской урбанистической культуре можно обнаружить следы старых языческих обрядов и поверий, негласно сохранившиеся именно в женской среде — от игр девочек с хлопанием в ладоши и ритмическим текстом до манипуляций, которые находят необходимым совершать над младенцами и беременными старые женщины. Вероятно, в Средние века женщины сохраняли ещё больше старой обрядности и поверий, а может быть, и тайно поклонялись своим старым богиням.
Церковь с самого начала распространения христианства порицала хороводные танцы, потому что они использовались не только для развлечения, но и в языческих обрядах. Картина Николая Бессонова.
По крайней мере известно, что у немцев ещё долго оставалась вера в милостивую и страшную одновременно Госпожу Метелицу, которую исследователи связывают с древней богиней Фригг — немцы даже показывали на одну из гор как на вершину, на которой точно стоит дом Госпожи Метелицы, и относились к этой горе с благоговением. Кроме того, часть описаний типичного шабаша напоминает языческие ритуалы — круг, костёр, обязательная нагота и оргия, которая может быть связана с обрядами плодородия. Внешность же козлоподобного дьявола может быть навеяна тем, что у многих язычников боги имели ряд животных черт.
Косвенно за версию борьбы с замаскированным язычеством (которое, с точки зрения христианской церкви, есть дьяволопоклонство) говорит тот нюанс, что в Исландии за колдовство преследовали мужчин-рунознатцев, то есть мужчин, сохранявших старую веру и связанные с ней практики, вроде использования рун.
По слухам, у ведьм были даже свои святые. Конечно же, мнимые. Картина Николая Бессонова.
Экономическая версия: передел рынка
Одна из популярных сейчас версий гласит, что, похоже, главной мишенью охоты на ведьм стали представительницы таких профессий, как знахарки (изготовительницы лекарственных настоев на основе трав), акушерки и пивоварки (отличительной чертой последних, например, были те самый остроконечные шляпы и мётлы, которыми мешали пиво на начальных этапах изготовления), и эти профессии в считанные десятилетия из практически чисто женских (если не считать того, что роды порой звали принимать мужчин-пастухов, а при королях уже существовала мужская должность пивовара) вдруг превратились полностью или частично в мужские.
Если руководствоваться принципом «ищи, кому выгодно», то можно предположить, что цеха аптекарей, объединения врачей и только появляющиеся пивовары просто избавлялись от конкуренток. Кстати, знаменитая Вальпурга, в честь которую назвали Вальпургиеву ночь — якобы главный праздник ведьм — была именно акушеркой. Передел рынка действительно был впечатляющим, и в результате сократилось не только количество акушерок (и почти полностью исчезли пивоварки), но и оказались утрачены секреты профессии, которые передавались только от учительницы к ученицы. Например, средневековые повитухи умели при помощи устройства из двух спиц и ленточек поворачивать плод внутри матери, а рецепты пива изменились вообще радикально.
Без сомнения, экономический фактор в охоте был значим, хотя бы потому, что имущество ведьмы потом делилось, а в некоторых странах ещё и платили за поимку колдуньи.
Текст: Лилит Мазикина.
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