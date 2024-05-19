Где на Кавказе рождаются блондины, и почему так происходит

Сванетия - одно из мест на Кавказе, где рождаются блондины.

Смешанные браки: природная лотерея

Смешанные браки: природная лотерея.

Наследие предков

Народы Кавказа.

Светловолосые черкесы

Черкесы в национальной одежде.

Светловолосые черкесы.

Кавказские албаны

Белокурые кавказцы.

Сваны

Где-то высоко в горах живут сваны.

Мальчик сван.

Сваны. Бабушка с внуками. 1929 год.

Чеченцы

Голубоглазые чеченцы.

Кочевники: миграция ради спасения

Дмитрий Харатьян - армянин по отцу и гардемарин по матери.