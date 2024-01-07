7 проверенных хитростей для дома

Ведение домашнего хозяйства — важная и ответственная работа. Порой она отнимает у нас много сил и времени. Но сияющий чистотой дом превращается в отличную мотивацию для бытовых подвигов.







Чтобы помочь хозяюшкам в повседневных делах и хоть немного их упростить, мы хотим поделиться с вами известными нам хитростями. Благодаря им ведение домашнего хозяйства будет приносить одно удовольствие.





1. Убираем пыль в труднодоступных местах

2. Как быстро справиться со ржавчиной?

3. Возвращаем бокалам сияющий блеск

4. Моем губку для посуды правильно!

5. Продлеваем срок хранения бананов

6. Отмоем следы фломастера с пола легко и просто!

7. Возвращаем вещам былую яркость

Липкий ролик спасёт ваш дом от пылиПыль порой скапливается в самых неожиданных местах. Это происходит, несмотря на постоянную влажную уборку дома. У всех нас такие труднодоступные места, в которых скапливается особо толстый слой пыли. Его неприятно и проблематично убирать тряпкой. Но вас сможет выручить наша бытовая хитрость.Наверняка у вас дома есть ролик для очистки одежды. Просто используйте его вместо тряпки. Липкая поверхность способна собирать не только шерсть, но и отлично справляется со слоем пыли. А вы сможете сэкономить массу времени.Обычный картофель спасёт от ржавчины!Коррозия металла происходит вне зависимости от частоты уборки. Зачастую ее появление застаёт хозяюшку врасплох. Но не стоит сразу же бежать за дорогостоящими бытовыми средствами. Есть способ гораздо проще и бюджетнее.Если вы обнаружили на смесителе слой ржавчины, просто достаньте сырой картофель. Отрежьте половину и как следует натрите им поврежденное место. Крахмалистый овощ отлично справиться со ржавчиной.Бокалы будут сиять чистотойЕсть такие бытовые мелочи, которые без труда выдадут хорошую хозяюшку. Например, блеск бокалов и стаканов. В повседневной суете мы, бывает, забываем натирать их сразу после мытья. В таком случае вам на помощь придёт наш совет.Растолките таблетку активированного угля, который наверняка найдётся у вас в аптечке. Растворите его в парк литров тёплой воды. Замочите в полученном растворе бокалы. Хватит десяти минут. Ваши бокалы станут сверкать и сиять чистотой.Спасаем губку от микробовГубка для посуды собирает на себя неимоверное количество бактерий. Ее необходимо дезинфицировать как можно чаще. И просто помыть ее с мылом недостаточно.Если вы хотите избавиться от бактерий на губке для посуды, вам следует замочить ее в уксусе на пару часов. А уже после этого промыть с мылом. Благодаря уксусу все вредные бактерии будут уничтожены. А можно просто достаточно часто менять губки на новые.Бананы больше не испортятся за пару днейБананы — безусловные рекордсмены по быстроте созревания. Казалось бы, только купил связку бананов, а уже через пару дней они все почернели. Неприятный факт. Который можно предотвратить.Если вы хотите продлить срок хранения бананов в их сведём состоянии, следует отрезать у фрукта хвостик. В таком виде они позже почернеют и испортятся. Можно также заматывать ножку скотчем, но такой вариант может не понравится вашей семье.Справимся даже со следами от фломастеров!Маленькие дети в доме — это всегда дополнительная нагрузка для хозяюшки. Помимо увеличения объёма уборки, они способны нанести ущерб внешнему убранству вашего дома. К примеру, они очень любят фломастеры. Готовы рисовать ими на одежде, друг друге, а также прямо на полу.Справиться с пятнами от фломастера проще на деревянной поверхности. Однако наш способ подойдёт и для очистки полов. Вам следует нанести на рисунок слой зубной пасты и немного подождать. После чего вымыть пол. За счёт того, что в составе фломастеров присутствует спиртовая основа, следы от них легко будут убираться с помощью зубной пасты.Вещи вновь станут яркими!Яркие вещи — это всегда красиво. К сожалению, сл временем цвет выстирываться и выгорает. Кто-то отдаёт такие вещи на благотворительность. Другие разрезаются на тряпки. Но точно знаем, как вернуть былую яркость потускневшим вещам.Вам потребуется лишь три продукта: крахмал, соль и лимонная кислота. Смешайте их в равных пропорциях и разведите тёплой водой. После того как смесь полностью раствориться в воде, замочите в ней ваши вещи. Лучше всего оставить их на пару часов. После чего отправьте в стирку, как обычно. Вы удивитесь, достав из стиральной машинки яркие вещи.