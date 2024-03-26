Пещерный храм Св. Симеона – христианская жемчужина Каира с занимательной историей

Пещерный храм Св. Симеона – христианская жемчужина Каира с необыкновенной историей (Египет). | Фото: travel.mthai.com.

Город Мусорщиков на окраинах Каира (Египет). | Фото: hram-sokol.livejournal.com.

В честь Симеона Сапожника, жившего в X в. была построена основная церковь комплекса в горах Мукаттама (Каир, Египет). | Фото: tourweek.ru/ kulturologia.ru.

Лики святых украшают стены и своды подземных монастыря и церквей (комплекс Мукаттама, Египет). | Фото: hram-sokol.livejournal.com.

В основной церкви на богослужении одновременно может поместиться 20 тыс. человек (храм Св. Симеона, Египет). | Фото: hram-sokol.livejournal.com.

Статуи и барельефы, вырубленные из горной породы, украшают комплекс Мукаттама (Каир, Египет). | Фото: v-hrame.livejournal.com.

Знак рыбы – древний символ Христа и библейские мотивы на скалах расположены у входа в комплекс (храм Св. Симеона, Каир). | Фото: v-hrame.livejournal.com.

Амфитеатр основной церкви занимает площадь более 1 тыс. кв. м. (храм Св. Симеона, Каир). | Фото: wikimapia.org/ omyworld.ru.

Не только копты устремляются в монастырь и церкви комплекса Мукаттама (храм Св. Симеона, Каир). | Фото: omyworld.ru/ banar.uol.ua.