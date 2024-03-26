Пещерный храм Св. Симеона – христианская жемчужина Каира с занимательной историей

В многолюдной столице Египта Каире есть уникальный пещерный храм, который основан относительно недавно, но слава о нем ширится по планете. И это немудрено, ведь в мусульманской стране встретить христианские храмы не так уж просто, а учитывая историю его создания, то вряд ли на нашей планете найдется еще одно религиозное сооружение, появившееся благодаря обычному ...мусору.
Пещерный храм Св. Симеона – христианская жемчужина Каира с необыкновенной историей (Египет). | Фото: travel.mthai.com.
Необычная история предшествовала строительству храму Св. Симеона, который возводили в честь Симеона Сапожника, жившего в X веке в одной из пещер горной гряды Мокаттам, что на юго-востоке египетской столицы Каир. Его не одно столетие почитают за спасение тысяч единоверцев христиан, но лишь в 70-х годах прошлого века в этих местах была создана первая церковь.
Город Мусорщиков на окраинах Каира (Египет). | Фото: hram-sokol.livejournal.com.
Строительством святыни занимались заббалины – его потомки, которые прибыли в эти святые места в поисках лучшей жизни. Они бежали еще в 40-х годах прошлого века из Верхнего Египта от нищеты из-за плохих урожаев и голода. Заббалины всегда были крестьянами и когда устремились в столицу, пытались все также заниматься скотоводством и земледелием, стараясь изыскать средства для существования.
В честь Симеона Сапожника, жившего в X в. была построена основная церковь комплекса в горах Мукаттама (Каир, Египет). | Фото: tourweek.ru/ kulturologia.ru.
Поскольку они незаконно пребывали на территории города, им приходилось постоянно перебираться с места на места и обитать на окраинах, не строя постоянно жилья. Но несмотря на все усилия людей их доходы были настолько мизерны, что им приходилось постоянно искать одежду, различные строительные материалы пищевые отходы для своих животных на мусорных полигонах многомиллионного города.
Лики святых украшают стены и своды подземных монастыря и церквей (комплекс Мукаттама, Египет). | Фото: hram-sokol.livejournal.com.
Со временем благодаря мусору они стали неплохо жить и тут поняли, что такая деятельность стала отличным источником средств существования для их семей. С этих пор столь предприимчивые заббалины, можно сказать, даже разбогатели и начали строить деревянные дома и даже церквушку свою срубили. С каждым годом это поселение росло и уже превратилось Город Мусорщиков, так его начали называть жители Каира.
В основной церкви на богослужении одновременно может поместиться 20 тыс. человек (храм Св. Симеона, Египет). | Фото: hram-sokol.livejournal.com.
Благодаря сортировке и утилизации мусора в этот город прибывало все больше людей и уже к 1975 г. в этих местах насчитывалось более 8 тыс. последователей Симеона Сапожника. Именно они и приняли решение о строительстве в его честь собственной церкви, в которой могли молиться как подобает христианам. Но учитывая горы мусора, которые окружали ее и деревянные конструкции селения и ее самой в 1976 г. возник страшный пожар, который все это уничтожил. Жители городка вынуждены были уйти дальше в горы и даже углубиться в скалу, что позволило начать стройку как обычных жилых домов, так и церквей.
Статуи и барельефы, вырубленные из горной породы, украшают комплекс Мукаттама (Каир, Египет). | Фото: v-hrame.livejournal.com.
Нашлись мастера, которые смогли вырезать в горной породе огромный монастырь и несколько церквей и часовен. Рядом начали строить каменные дома, которые были более надежными, да и вместить большее количестве семей. Уже к 90-м годам жителей этого города насчитывалось около 20 тыс., потому что в мусульманской стране найти христианские святыни мало где встречаются, поэтому копты съезжаются в это место. Несмотря на такое малоприятное занятие и горы мусора окружающие их храм они очень набожный народ и стремятся держаться вместе.
Знак рыбы – древний символ Христа и библейские мотивы на скалах расположены у входа в комплекс (храм Св. Симеона, Каир). | Фото: v-hrame.livejournal.com.
Интересный факт: Заббалины в дословном переводе «мусорные люди», но они по верованию относятся к коптам, которые изначально считались коренным народом, но со временем этот термин определял их принадлежность к христианскому меньшинству в среде мусульманского общества Египта. В то время как большая часть египетского народа обратилась в ислам, копты остались верны своему верованию им удалось сохранить культурное и религиозное отличие.
Амфитеатр основной церкви занимает площадь более 1 тыс. кв. м. (храм Св. Симеона, Каир). | Фото: wikimapia.org/ omyworld.ru.
За эти годы город разросся и в нем уже проживает около 30 тыс. человек, ведь этим людям разрешено поселяться в нем официально, хотя он больше похож на свалку нежели на населенный пункт. Улицы и первые этажи завалены горами мусора, который издает зловонный запах, но стоит только покинуть пределы последнего квартала, перед входом открывается удивительная красота пещерного комплекса Мукаттама. Его стены и отроги украшены огромными барельефами и скульптурами на библейские сюжеты, которые создал польский священник Мариуш, живущий в Каире.
Не только копты устремляются в монастырь и церкви комплекса Мукаттама (храм Св. Симеона, Каир). | Фото: omyworld.ru/ banar.uol.ua.
Это место считается поистине великолепным, ведь такой красоты на территории Ближнего Востока не существует. В этом комплексе в той пещере, где много веков назад сапожник Симеон с иконой Божьей Матери спас верующих от неминуемой смерти, создали главный храм монастыря, который и освятили на ее честь. Он вырублен в виде амфитеатра под открытым небом. Именно монастырь считается самым величественным и большим храмом, который вмещает около 20 тысяч верующих коптов во время праздничных богослужений.
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