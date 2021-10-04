Как превратить крошечный дом площадью 9,3 кв.м. в идеальное место для отдыха или в дачный домик

Крошеный домик, расположенный у побережья пролива Джорджия станет идеальным местом для медового месяца и загородного отдыха (Galiano 100, Канада). | Фото: player.hu.

Проект крошечного дома площадью 9,3 кв. м. разработала дизайнерская компания Trim Studio (Ванкувер, Канада). | Фото: player.hu.

Дом установили на большой деревянной площадке, которая одновременно служит и открытой террасой и крыльцом (Galiano 100, Ванкувер). | Фото: trimstudio.ca.

Спальня в мансардной зоне – идеальное решение для маленьких площадей (Galiano 100, Ванкувер). | Фото: mymodernmet.com/ Ярус Браун.

Ванная комната в крошечном доме получилась очень уютной (Galiano 100, Ванкувер). | Фото: mymodernmet.com/ Ярус Браун.

Кухня получилась функциональной и современной (Galiano 100, Ванкувер). | Фото: dwell.com.

Благодаря открытой планировке и умелому зонированию на площади 9,3. кв.м. поместилось все необходимое (Galiano 100, Ванкувер). | Фото: dwell.com.

Купель под открытым небом стала идеальным местом для полного расслабления (Galiano 100, Ванкувер). | Фото: trimstudio.ca.

С площадки, где расположена купель и зона отдыха открывается восхитительный пейзаж (Galiano 100, Ванкувер). | Фото: mymodernmet.com/ Ярус Браун.

Galiano 100 от Trim Studio - это крошечный дом для загородного отдыха площадью всего 9 , 3 кв.м. имеет все необходимое для комфортного проживания (Канада). | Фото: mymodernmet.com/ Ярус Браун.