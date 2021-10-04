Как превратить крошечный дом площадью 9,3 кв.м. в идеальное место для отдыха или в дачный домик

Многим для уединения и отдыха от суетливого современного мира не требуются огромные хоромы или заморские виллы, можно получить не меньше удовольствия от пребывания на природе, находясь в очаровательном крошечном домике. Такой точки зрения придерживаются и молодожены из Ванкувера (Канада), которые решили провести медовый месяц в своем собственном семейном гнездышке, которое не превышает 9,3 кв. м., но уж очень уютное и комфортабельное и что совсем немаловажно находится среди первозданной природы, обеспечивая полное уединение и покой.
Крошеный домик, расположенный у побережья пролива Джорджия станет идеальным местом для медового месяца и загородного отдыха (Galiano 100, Канада). | Фото: player.hu.
Современная молодежь уже давно отходит от стереотипов, что загородный дом должен иметь внушительные размеры и помпезную обстановку. Все чаще можно встретить крошечные дома, комфорт которых ничем не уступает огромным виллам, причем благодаря своим миниатюрным размерам выглядят намного интересней и привлекательней. На станицах Novate.Ru можно встретить немало интересных историй, как люди обустраивают свои маленькие дома, но дизайн-проект от канадской компании Trim Studio тоже заслуживает нашего внимания.
Примечательно: Trim Studio – дизайнерская студия в Ванкувере, специализируется на создании стандартных домов, мини-коттеджей и коммерческих объектов. Благодаря трехстороннему подходу к дизайну, конструкции и функциональности создает гармоничные, эффективные и функциональные пространства, интегрированные в ландшафт любой местности.
Проект крошечного дома площадью 9,3 кв. м. разработала дизайнерская компания Trim Studio (Ванкувер, Канада). | Фото: player.hu.
Вот именно в эту компанию и обратились Крис и Али за помощью, потому что после помолвки они планировали начать строительство загородного домика, чтобы к дате свадьбы иметь свое маленькое семейное гнездышко, в котором они сначала проведут медовый месяц, а потом вместе с друзьями могли бы отдыхать на выходных или в праздники. Поскольку у одного из молодых людей был клочок земли недалеко от побережья Ванкувера именно там, и планировали начинать строительство. Обратившись в Trim Studio, они представили дизайнерам фирмы свое видение планировки загородного дома, имеющего конкретные ограничения и пожелания. Так, например, их мини-коттедж не должен превышать площадь 9,3 кв.м.(100 кв. футов) и быть не выше 4,9 м., при этом им хотелось иметь стандартный минимум привычных благ для комфортного проживания. После обсуждения всех нюансов строительства компания принялась за разработку дизайн-проекта необычно маленького домика, который получил название Galiano 100.
Дом установили на большой деревянной площадке, которая одновременно служит и открытой террасой и крыльцом (Galiano 100, Ванкувер). | Фото: trimstudio.ca.
Учитывая неровный рельеф участка и нежелание молодых людей разрушать или уничтожать что-либо вокруг, домик решили устанавливать на деревянной платформе, которая станет местом не только для жилья, но и организации нескольких открытых зон отдыха. Для строительства самого сооружения также было выбрано натуральное дерево, которое для создания фасадов было оштукатурено и окрашено в серый цвет, что придает домику более современный вид. Учитывая, что участок расположен на берегу пролива Джорджия на фасаде сооружения установили стеклянные раздвижные двери и большое обзорное окно над ними, поэтому у его обитателей мини-коттеджа будет возможность беспрепятственно любоваться открывающимся живописным видом.
Спальня в мансардной зоне – идеальное решение для маленьких площадей (Galiano 100, Ванкувер). | Фото: mymodernmet.com/ Ярус Браун.
В оформлении интерьера наличие большого потока солнечного света играет очень важную роль, ведь в сочетании с белыми панелями они создают иллюзию простора и помещение кажется намного больше, чем оно есть на самом деле. Чтобы разбавить светло-нейтральную палитру стен сделали акцент на деревянный потолок и черные нижние тумбы на кухне с более темной отделкой некоторых зон. Учитывая довольно приличную высоту потолка, удалось вынести спальню на второй уровень, с которого открывается восхитительный вид на пролив, потому что она располагается напротив окна, расположенного над дверью. Помимо этого молодожены смогут любоваться еще и звездами, ведь прямо в потолке тоже есть откидное окошко.
Ванная комната в крошечном доме получилась очень уютной (Galiano 100, Ванкувер). | Фото: mymodernmet.com/ Ярус Браун.
Чтобы более рационально использовать имеющуюся площадь специалисты Trim Studio расположили ванную комнату под лестницей, ведущей на мансарду, где была оформлена спальня. В том месте, где образовалось пустое пространство, организовали скрытые места для хранения необходимых вещей и предметов.
Кухня получилась функциональной и современной (Galiano 100, Ванкувер). | Фото: dwell.com.
Возле дальней стены оформили удобную кухню, на которой нашлось местечко для холодильника, печки, мойки, а также для другой кухонной утвари, чтобы вдали от ресторанов и кафе можно было наслаждаться кулинарными изысками. Чтобы не утяжелять верхнюю часть стены повесили открытые полки для посуды и всяких мелочей.
Оставшееся же пространство выполняет сразу три функции: гостиной, где небольшой мягкий диван станет местом отдыха в плохую или совсем холодную погоду, столовой – с крошечным журнальным столиком вместо стандартного обеденного стола и прихожей, в которой можно оставить верхнюю одежду и обувь.
Благодаря открытой планировке и умелому зонированию на площади 9,3. кв.м. поместилось все необходимое (Galiano 100, Ванкувер). | Фото: dwell.com.
Поскольку молодые люди планируют проводить здесь время не только в теплую погоду, то в зоне гостиной установили дровяную печь, и теперь в сильные морозы можно будет наслаждаться живым огнем и особой домашней атмосферой. Очень интересно была оформлена терраса, выполняя пожелания Криса и Али, на этой площадке сделали небольшое патио, где установили барбекю и обустроили маленькую зону отдыха, продлив ее на часть пространства перед входом.
Купель под открытым небом стала идеальным местом для полного расслабления (Galiano 100, Ванкувер). | Фото: trimstudio.ca.
С площадки, где расположена купель и зона отдыха открывается восхитительный пейзаж (Galiano 100, Ванкувер). | Фото: mymodernmet.com/ Ярус Браун.
Также ребята захотели иметь деревянную купель с установленным джакузи на открытом воздухе и зоной отдыха с удобными креслами для полного расслабления. Их установили в более отдаленной части участка среди деревьев и кустарников, которые стали естественной перегородкой для создания более скрытой от любопытных глаз атмосферы. Для того чтобы обеспечить купель и печь сухими дровами построили небольшой сарай для их хранения. На этом все строительные работы были закончены, обеспечив молодоженов прекрасным местом для проведения медового месяца и приятного времяпровождения на выходные или во время отпуска.
Galiano 100 от Trim Studio - это крошечный дом для загородного отдыха площадью всего 9,3 кв.м. имеет все необходимое для комфортного проживания (Канада). | Фото: mymodernmet.com/ Ярус Браун.
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