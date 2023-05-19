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Как вырастить лук без стрелок

Каждый садовод знает, что от качества лука-севка будет зависеть качество основного урожая. Для того чтобы лук рос без стрелок, и его не атаковала луковая муха, лук-севок перед высадкой в открытый грунт следует обработать особым образом. Обработка очень простая, но она дает отличные результаты.

Как вырастить лук без стрелок

Для начала лук-севок необходимо прогреть до 30 градусов. Для этого его можно поставить под батарею.
Дать толчок роста луковицам поможет теплая вода с температурой 55-60 градусов. Растворите в 5 литрах воды 5 чайных ложек пищевой соды и залейте полученным раствором лук-севок на 4 часа.

Как вырастить лук без стрелок

После раствора соды лук-севок необходимо замочить в растворе, приготовленном из 5 литров воды и 5 столовых ложек березового дегтя, на 2 часа. Вместо раствора березового дегтя можно использовать покупной препарат для защиты растений «Максим».

Как вырастить лук без стрелок

Эта обработка защитит лук от луковой мухи.

Как вырастить лук без стрелок

После замачивания лук-севок можно сразу высаживать в грунт.
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