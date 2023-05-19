Как вырастить лук без стрелок

Каждый садовод знает, что от качества лука-севка будет зависеть качество основного урожая. Для того чтобы лук рос без стрелок, и его не атаковала луковая муха, лук-севок перед высадкой в открытый грунт следует обработать особым образом. Обработка очень простая, но она дает отличные результаты.







Для начала лук-севок необходимо прогреть до 30 градусов. Для этого его можно поставить под батарею.

Дать толчок роста луковицам поможет теплая вода с температурой 55-60 градусов. Растворите в 5 литрах воды 5 чайных ложек пищевой соды и залейте полученным раствором лук-севок на 4 часа.







После раствора соды лук-севок необходимо замочить в растворе, приготовленном из 5 литров воды и 5 столовых ложек березового дегтя, на 2 часа. Вместо раствора березового дегтя можно использовать покупной препарат для защиты растений «Максим».







Эта обработка защитит лук от луковой мухи.







После замачивания лук-севок можно сразу высаживать в грунт.

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