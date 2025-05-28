Как правильно использовать веранду

Если в вашем доме есть веранда, вы настоящий счастливчик, ведь ее можно обустроить как-угодно. Обеденная зона, место для отдыха, детская игровая комната – и это далеко не весь список того, что можно сделать на террасе.







Сегодня мы расскажем об этих и других вариантах более подробно, чтобы вы смогли выбрать то, что больше всего понравится.

Идея 1: Установите обеденную группу

Идея 2: Обустройте зону отдыха

Идея 3: Разместите горшки с цветами

Идея 4: Сделайте игровую зону для детей

Идея 5: Организуйте дополнительное хранение

Идея 6: Повесьте качели

Идея 7: Обустройте творческую мастерскую

Если места хватает, установите деревянный стол со стульями и скамьей.Как насчет того, чтобы сделать из террасы обеденную зону? Только представьте – теперь завтраки будут проходить прохладным утром под пение птиц, а ужины – в романтичной атмосфере на свежем воздухе. Если веранда не отличается большими габаритами, отдавайте предпочтение не массивному деревянному столу, который займет половину площади, а откидную модель. В пару к ней подберите складные стулья, которые в любой момент можно будет сложить и убрать.Не стоит воспринимать обеденный стол исключительно как место для трапез. Здесь можно поставить ноутбук и устроить себе рабочее место или использовать стол для занятий с детьми, например, разложить на нем раскраски или какие-то развивающие игры. А если вы занимаетесь хенд-мейдом (вышиваете, рисуете картины по номерам, увлекаетесь декупажем и пр.), то на свежем воздухе это будет делать гораздо приятнее. Плюс стол на веранде идеально подойдет для посиделок с друзьями в компании настольных игр.Закрепите гамак на двух столбах.Если у вас большая семья, наверняка вы часто испытываете дефицит личного пространства. Один на кухне, второй в спальне, третий в гостиной, и вот уже вам негде уединиться, чтобы заняться своими делами или просто отдохнуть.Вот здесь на помощь и придет веранда. Есть несколько вариантов, как ее обустроить, чтобы было максимально комфортно.Отличная идея – повесить на веранде гамак. Это намного удобнее, чем искать для него место в саду, ведь не нужно выбирать подходящие деревья или покупать дорогие опоры – достаточно закрепить гамак на потолке или завязать на двух соседних столбых.Вопреки всеобщему мнению гамак подходит не только для дневного сна, но и в качестве зоны для чтения. Установите рядом с ним небольшой стеллаж для книг, повесьте светильник, чтобы можно было наслаждаться любимым произведением в любое время суток, и ваша мини-библиотека готова. Обратите внимание, что светильник лучше выбирать на батарейках или на аккумуляторе, чтобы не приходилось выводить электричество за пределы дома.Мебель из ротанга отлично подходит для веранды.Если вы не фанат гамаков, и вам по душе более классические решения для зоны отдыха, тогда предлагаем сделать на веранде диванную зону, которая станет своеобразным продолжением гостиной. В зависимости от площади, вы можете либо установить один диван, либо дополнить его парой кресел. Здесь будет удобно принимать гостей, читать книгу, смотреть фильмы на ноутбуке или на проекторе.При выборе мебели обращайте внимание на обивку – она должна быть практичной, устойчивой к дождю, простой в уходе (это особенно важно, если у вас открытая веранда). Или же сшейте чехлы из подходящей ткани, которая защитит мебель от различных погодных условий. Кстати, это отличное решение и в том случае, если вам нужно вписать старый потрепанный диван в новый интерьер. Чехол закроет повидавшую жизнь обивку и мебель приобретет совершенно другой внешний вид.Шезлонг идеально подойдет тем, кто любит загорать.Еще один вариант – установить на веранде шезлонг. Если вы любите принимать солнечный ванны или просто подолгу лежать на свежем воздухе с книгой или телефоном в руках, тогда для вас это будет идеальным решением. Шезлонг менее привередливый, чем диван или кресло в плане погодных условий, но при этом такой же удобный. К тому же крытая веранда сделает времяпрепровождение на солнце более комфортным – вам не придется искать тень на участке, но при этом вы сможете получить достаточную порцию загара.Цветы хорошо дополнят имеющийся интерьерВозможно, этот вариант не самый функциональный, но если вы не нуждаетесь в дополнительной площади для обустройства какой-либо комнаты, тогда он точно вам понравится. Разместите на веранде несколько горшков с цветами и устройте мини-сад. В отличие от полноценной клумбы, здесь вам не нужно будет переживать о качестве почвы, количестве света, погодных условиях и прочих нюансах. На веранде растениям будет так же комфортно, как и в доме, при этом они смогут получить гораздо больше солнечного света.Постелите коврик и положите любимые игрушки.В теплое время года родители предпочитают обустраивать игровую зону в саду, но не всегда погодные условия позволяют проводить там много времени. В этом случае на помощь придет веранда. Здесь не страшны никакие дожди, ветра и солнцепек, потому что крыша надежно от всего защищает.Чтобы дети комфортно себя чувствовали на веранде, не обязательно полностью заполнять ее игрушками или как-то по-особенному обустраивать. Можно просто постелить яркий коврик и поставить корзину или коробку, куда вы сможете сложить любимые игрушки ребенка. Так вы не потеряете свободную площадь, и сможете совместить игровую с обеденной зоной или местом для отдыха, а дети будут больше времени проводить на свежем воздухе.Установите небольшой комод на веранде.На даче практически всегда не хватает места для хранения, так как площадь дома редко бывает очень большой. Чтобы не перегружать лишними вещами основные комнаты, перенесите часть хранения на веранду. В зависимости от ее размера, вы можете установить здесь пуфик с нишей, стеллаж или даже полноценный шкаф. Только не забывайте про чувство меры и не превращайте веранду в склад – хорошо, если системы хранения будут выступать как гармоничное дополнение интерьера, а не его основа.Выбирайте скамью-качели или подвесное креслоОбычный диван на веранде может выглядеть банально, к тому же он часто занимает много места. Хорошей альтернативой ему станет подвесная скамья-качели, где можно будет с удобством расположиться в любое время. Если цена в магазине не порадует, вы вполне можете сделать качели своими руками. Вместо базового металлического каркаса сделайте конструкцию, состоящую из деревянных брусков и реек. Обратите внимание, что навес и крепление в этом случае должны выдерживать повышенную нагрузку. Качели отлично впишутся в готовый интерьер веранды, хорошо будут сочетаться с креслами, скамейками, ковром и подушками.На веранде можно рисовать или шитьЕсли вы увлекаетесь рисованием, хенд-мейдом и другими видами творчества, вам нужно место, где вы сможете с комфортом разместиться со своим «рабочим инвентарем». Почему бы не использовать для этих целей веранду? Вам понадобится только стол, тумба или стеллаж для хранения инструментов, а также пара полочек. Если у вас есть старый компьютерный стол, вы можете установить его на веранде и использовать место под системный блок для хранения бумаги, красок, кистей и пр. Увлекаетесь шитьем? Тогда вам точно пригодится старый комод, в котором можно будет удобно разложить ткани. А художникам понадобится только мольберт и место, где можно будет хранить нужные для творчества предметы.