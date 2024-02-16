Такие разные 70-ые: что носили советские модники и модницы в расцвет брежневского «застоя»

Главным источником модных вещей для советского человека были заграничные вещи. /Фото: my-cccp.ru

Расцветки платьев были яркими и с принтами. /Фото: cccp.temadnya.com

В 1970-е в Советском союзе была повальная мода на клёш. /Фото: my-cccp.ru

Кардинально изменилась мужская мода. /Фото: zabavnik.club