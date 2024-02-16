Такие разные 70-ые: что носили советские модники и модницы в расцвет брежневского «застоя»

1970-е в истории советской моды отметились огромным количеством разных течений, которые успели смениться всего за одно десятилетия. Прежние стандарты мужской и женской моды уступали место новым, которые совсем недавно могли показаться просто немыслимыми. И остановить этот процесс не могло ни «закручивание гаек» с уходом в историю эпохи хрущевской «оттепели», ни тотальный советский дефицит.
В условиях полупустых полок советских магазинов с однотипной одеждой модники и модницы старались приобрести качественные и красивые вещи из ГДР, Прибалтики или Югославии. Но и это получалось не всегда – то малое, что завозилось в Советский Союз, быстро расходилось по блату. Те же, кто все-таки смог «урвать» вожделенные джинсы или итальянские туфли, были буквально не седьмом небе.
Главным источником модных вещей для советского человека были заграничные вещи. /Фото: my-cccp.ru
Но дефицит не останавливал советского человека в его стремлении красиво и модно одеваться. Те, кто не мог позволить себе вещи из бутиков, шили ее сами, по выкройкам из журналов или просто на глаз, «подсмотрев» красивый фасон у соседа или прохожего на улице. Пожалуй, именно поэтому в СССР был огромный спрос на швейные машинки.
Мода в Советском Союзе семидесятых была разной и непохожей одна на другую. Молодые девушки и женщины не боялись явить миру свои ноги, открывая их с помощью мини-юбок и коротких платьев. Кроме этого, молодежи полюбились рубашки, майки и футболки с принтом из надписи на иностранном, чаще всего, английском языке.
Расцветки платьев были яркими и с принтами. /Фото: cccp.temadnya.com
Другим популярным фасоном стал клеш. Особенно ярко это проявлялось в брюках. Широкие штанины, что порой по объему не уступали юбкам, пользовались огромной популярностью, как у женщин, так и среди мужчин.
Во многом обращение к такому крою было вызвано активным распространением увлечения советских молодых людей западной субкультурой хиппи. Они же привнесли в советскую моду яркие цвета в самых необычных сочетаниях. А уже в конце 1970-х моду на клёш поддержал получивший в тот период огромную популярность стиль диско.
В 1970-е в Советском союзе была повальная мода на клёш. /Фото: my-cccp.ru
Кардинальные изменения претерпела мужская мода. Прежде всего это проявилось в значительном расширении фасонов и цветовой гаммы одежды для сильного пола. Мужчины перестали обходить стороной яркие вещи, стали с удовольствием носить зауженные штаны и приталенные пиджаки. Тогда же в лексиконе советского человека появилось невиданное доселе слово «унисекс».
Кардинально изменилась мужская мода. /Фото: zabavnik.club
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