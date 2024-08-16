10 важных советов о безопасности ребенка, которые должен знать каждый родитель

Берегите детей!
В тот момент, когда люди становятся родителями, они начинают замечать, что мир чрезвычайно опасен для малыша. Опасность представляет практически всё: твёрдый пол, мелкие предметы, сквозняки и грязные игрушки. Некоторые родители так берегут своих детей, что, кажется, готовы оградить их от внешнего мира и дезинфицировать всё вокруг.
1. Озаботиться оконной и дверной сигнализацией
Используйте хотя бы пластмассовые защелки.
Высоко расположенные замки, засовы и дверные ручки помогут обеспечить безопасность излишне любопытного ребенка. Но ничто не сравнится с тем, чтобы слышать каждый раз, когда открывается дверь или окно. Базовый набор беспроводной сигнализации для контроля открытия окон и дверей стоит примерно $ 10. Действительно хорошая охранная система всего дома обойдется в $ 200- $ 400.
2. Завести историю болезней ребенка и семьи
Заведите историю болезни ребенка.
Если врач будет знать историю всех болезней ребенка, то это может помочь ему оперативно поставить диагноз в случае болезни, а также прописать необходимые лекарства без риска возникновения аллергической реакции. Также нужно вести учет каких-либо серьезных заболеваний, таких как диабет, рак, болезни сердца, аллергия и т.д. у родителей.
3. Хранить моющие средства на верхних полках
Храните бытовую химию на верхних полках.
Если дома есть ребенок, нужно обязательно убедиться в том, что моющие средства находятся вне его доступа - или на высокой полке или в запертом шкафу. Это правило распространяется на всю химию, которую можно выпить, особенно упакованную в яркие и красочные коробки и бутылки.
4. Не оставлять ребенка наедине с собакой
Не оставляйте ребенка с собакой.
Независимо от того, насколько люди любят и доверяют своей собаке, никогда не нужно оставлять маленького ребенка наедине с ней. Даже самая хорошо обученная собака может укусить ребенка, если тот неловко дернет ее за шерсть или попытается выхватить еду изо рта. Также желательно, чтобы у собаки было «безопасное место», куда бы она могла удалиться, если ей надоест детская назойливость.
5. Стерилизовать игрушки, бутылочки...
Стерилизуйте игрушки, бутылочки, поверхности...
Всегда нужно периодически дезинфицировать то, что постоянно попадает в руки или рот ребенка. Большинство бутылок и чашек поставляются с инструкциями о том, как правильно стерилизовать их (как правило, кипячение на плите в большой кастрюле в течение 5 -15 минут). Плюшевые игрушки можно поместить в наволочку от подушки, после чего положить в стиральную машину. Сушить их нужно после этого в теплом месте.
Пластмассовые игрушки без батареек можно продезинфицировать либо в стиральной машине, либо промыть очень горячей мыльной водой. Поверхности в доме можно протирать дезинфицирующими салфетками или неразбавленным уксусом (естественно, нужно убедиться, что все просохнет, прежде чем в комнате будет играть ребенок).
6. Безопасность на солнце
Не оставляйте ребенка на солнце.
Маленькие дети любого цвета кожи подвержены риску солнечных ожогов при слишком длительном пребывании на солнце. Нужно ограничивать их пребывание на солнце между 10 и 16 часами и обязательно использовать солнцезащитный крем.
7. Не оставлять ребенка в автомобиле
Не оставляйте ребенка одного в автомобиле.
Каждое лето случаются случаи, когда детей оставляют в автомобиле на горячем солнце. Зачастую это приводит к очень печальным результатам. Всегда нужно забирать ребенка из машины, даже если выходишь из нее на 5 минут, иначе эти минуты могут оказаться роковыми.
8. Не оставлять ребенка без присмотра в воде
Следите за ребенком возле воды.
Утопление входит в пятерку самых распространенных причин смертности от несчастных случаев в Соединенных Штатах. При этом около 20% жертв утопления - дети. Никогда не нужно оставлять ребенка без присмотра вблизи воды.
9. Убедиться, что рядом нет острых предметов
Убедитесь в отсутствии острых предметов.
Всегда нужно внимательно наблюдать, если ребенок играет с чем-то заостренным (тем же самым карандашом). Ведь он может этим легко пораниться. В лучше и вовсе убрать все острое из пределов видимости ребенка.
10. Обезопасить электрические розетки
Обезопасьте электрические розетки.
Мало того, что электрические розетки находятся прямо в пределах досягаемости малышей, так еще дети и разрабатывают свои моторные навыки, суя в эти розетки такие вещи, как ключи и ручки. Обязательно нужно приобрести и установить крышки на розетки.
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