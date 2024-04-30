Как охотничий домик стал роскошным дворцом: 10 малоизвестных фактов о Версале

Версаль – это место, где тесно сплетается роскошь, культура и искусство. Этот дворец, уютно расположившийся за пределами Парижа, стал настоящей жемчужиной своего столетия и символом власти короля Людовика XIV. Каждая маленькая деталь, начиная от мазка на картине и заканчивая брызгами фонтанов в саду, была тщательно продумана и спроектирована лучшими умами того времени. А потому вашему вниманию – десятка увлекательных фактов о самом красивом дворце мира.
1. Король изначально жил в Лувре
Лувр.
Людовик XIV изначально проживал в Лувре, однако его расположение в самом центре города, ещё и вблизи к остальным зданиям, не позволяло ему развернуться и спроектировать дворец таким, как он хотел бы. Поэтому король, который хотел показать своё величие, хороший вкус и элегантность, решил, что ему нужно новое место для жительства. Вскоре, в 1678 году, Людовик покидает Лувр и перемещается в Версаль, который в последствии стал известен как один из величайших шедевров мировой архитектуры.
2. Версаль был охотничьим домиком
Когда-то Версаль был охотничьим домиком.
Отец Людовика XIV в своё время имел охотничий домик в самом Версале. Впервые о нём заговорили в 1623 году, когда отец короля-солнца купил небольшой участок земли в Версале, намереваясь построить там охотничий домик. Однако на этом король и ограничился, оставив в недоумении людей, знавших обычаи и запросы королевской французской семьи. Реконструкция и первые новые изменения в Версаль внёс именно Людовик XIV спустя целых сорок лет после того, как о нём впервые услышали.
3. Водный канал был грязным болотом
Водный канал Версаля.
Земля, на которой король хотел построить свой помпезный дворец, не подходила для таких целей, а потому, чтобы реализовать столь смелый проект, необходимо было перестроить всю территорию Версаля. Прежде всего произвели земляные работы и процесс выравнивания почвы на месте, где вскоре расположился дворец. Место, на котором отец короля Людовика построил свой охотничий домик, располагалось на заболоченной территории. Следовательно, рабочим пришлось заполнить территорию камнями и почвой, а также, естественно, осушить болота.
4. С водоснабжением были большие проблемы
Знаменитые фонтаны Версаля.
Версаль стал одним из немногих дворцов во всей Франции, который располагался на внушительном расстоянии от любой реки. Для Людовика, который мечтал о том, чтобы дворец был окружен огромным количеством фонтанов, это стало большой проблемой. Чтобы осуществить его мечту, были созданы специальные искусственные водоёмы с водой. Были построены подземные акведуки, которые подавали воду непосредственно в сам дворец, перенаправляя все необходимые водные ресурсы прямо на него. Однако и этого не было достаточно. Благодаря этому получалось заполнять водой только те фонтаны, у которых непосредственно прогуливался сам король. Другие в этот момент для экономии воды осушались, давая возможность наполниться остальным. Таким образом создавалась некоторая иллюзия того, что во дворце в действительности работали все фонтаны, установленные там.
Фонтаны на территории Версаля.
Для того, чтобы они работали одновременно, требовалось намного больше воды. Для этого рабочим пришлось выкачивать воду непосредственно из реки Сены, изобретая при этом новые для того времени методы. Для подачи воды в фонтаны Версаля была разработана инновационная машина, которая с помощью насосов выкачивала воду из реки, подавала её по трубам, что располагались на уровне ста метров над рекой, и закачивала её запасы в акведуки, которые уже и питали все нужды Версаля.
5. Для прогулки по саду нужно было соблюсти дресс-код
Для прогулок по садам Версаля соблюдался дресс-код.
Главная особенность Версаля заключалась в том, что он не был доступен исключительно для короля и придворных. В нём мог прогуляться абсолютно любой человек. Однако для этого нужно было следовать всего одному правилу, а именно – быть хорошо одетым. Если же у желающего посетить дворец и окрестные сады не было нужной одежды, он запросто мог взять её в аренду при входе в Версаль. Тем самым поддерживалось правило элегантности, а те, кто не мог ему соответствовать, так и не увидели дворец и его сады.
6. Король всё делал напоказ
Король любил внимание и всё делал напоказ.
Людовик XIV никогда не скрывал свою жизнь и охотно выставлял её на всеобщее обозрение. В десять вечера он трапезничал в присутствии придворных и своих камердинеров в Grand Couvert. Все присутствующие размещались там в соответствии с занимаемым классом в обществе. По утрам придворные ожидали короля в прихожей, а после того, как он просыпался, приходили к нему. Считалось, что очень важно было присутствовать во время пробуждения короля и быть увиденным им. Так же, как и наблюдать за мельчайшими его делами, которые для многих были достойны восхищения.
7. Версаль должен был производить впечатление
Зеркальная галерея — самый известный интерьер Версальского дворца.
Для короля Версаль был отражением его власти, монархии, а потому было важно, чтобы он при этом был возвышенным и завораживающе прекрасным. И зеркальная галерея лучший тому пример. Король хотел поразить всех гостей огромными зеркалами и драгоценностями, которые были украшены настоящим золотом. Все самые важные гости посещали эту комнату, чтобы после выйти из неё под впечатлением и с нужным представлением о самом монархе и его вкусах. На своде галереи можно обнаружить картины, которые рассказывают о подвигах самого короля в период его царствования. Во время правления Людовика XIV зеркала ценились на вес золота, однако это не помешало ему установить в галерее 357 зеркал, тем самым показывая своё богатство.
8. Дворец оформляли самые талантливые люди
Слева направо: Шарль Лебрен, Луи Лево, Андре Ленотр.
Как уже можно было понять, в Версале всё было предельно элегантным и экстравагантным. Дизайном самого дворца занимались лучшие творцы и архитекторы того времени. Андре Ленотр проектировал сад, Луи Лево занимался общей архитектурой, а на плечах Шарля Лебрена лежала ответственность за украшение дворца. Именно эти люди сделали Версаль таким, каким он позже предстал перед глазами гостей – величественным и великолепным. Считается, что они полностью удовлетворили все пожелания и мечты короля и он остался ими доволен.
9. Материалы для дворца поступали со всей Франции
Роскошный и величественный Версаль.
Для постройки великолепного Версаля необходимы были материалы, которые привозили с разных уголков Франции. Для того, чтобы построить его в срок и сделать таким, как хотелось королю, рабочим приходилось трудиться и днём, и ночью. Около пятидесяти видов мрамора было направлено в Версаль, и его транспортировка была настоящим приключением. Для крыши был использован сланец из Анже, белый камень транспортировали из Луизы, а сам же мрамор прибыл в Версаль из Пиренеев. Все эти материалы должны были пересечь море и пройти по реке Сене, поскольку наземные маршруты того времени оставляли желать лучшего. Всем этим материалам понадобилось целых шесть месяцев, чтобы добраться до Версаля. Но для короля это не имело значения, ведь у него в приоритете была постройка настоящей жемчужины Франции.
Залы Версаля.
10. В ходе строительства изобретали новые технологические и научные решения
Строительство Версаля.
Строительство такого дворца, как Версаль, потребовало от рабочих небывалых усилий и стало настоящим испытанием. На то время это был самый крупный и инновационный архитектурный проект. И для того, чтобы построить его согласно всем пожеланиям короля, рабочим приходилось прибегать к новым инструментам, адаптировать старые и многое другое. Они должны были найти решения всех проблем, к примеру, как было сделано с подачей воды для фонтанов. И совсем не удивительно, что во время строительства использовались не только самые новые и лучшие материалы, но и действительно революционные и инновационные методы работы.
По материалам сайта discoverwalks.com
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