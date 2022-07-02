Вздремнуть на каталке для трупов или люди, которые проснулись в морге

Все мы боимся смерти. Но что же может быть хуже? Скорее всего, то, что мы проснемся в морге после того, как вездесущие медики констатировали нашу смерть!
Что будет с человеком, и что он будет ощущать в действительности, если его объявили мертвым, но на самом деле он жив? Эта тема стала основой для множества различных фильмов ужасов и книг. Но давайте оглянемся назад. В 18 -19 веке люди настолько боялись проснуться в гробу, что гробовщики делали специальные «безопасные гробы», внутри которых был колокольчик. Если человек каким-то образом оживал, то он должен был позвонить в этот колокольчик, чтобы ему пришли на помощь. То же самое делали и в моргах. Учитывая то, что сейчас не 18 век, и медицина значительно продвинулась вперед с того времени, случаев, когда человек может внезапно проснуться в морге, практически не встречается. Но, несмотря на это, в истории можно найти парочку сведений от людей, которым не посчастливилось проснуться на прозекторском столе. Уж не известно, то ли это халатность врачей, то ли «везучесть» человека, но факт остается фактом. В этой статье мы расскажем вам реальные истории людей, которые чудесным образом ожили после констатации их смерти врачами.
1. Ночь после большой пьянки закончилась в морге
Алкоголь и человек конечно же совместимы. Единственный нюанс – это разумное его употребление. В 2016 году 25-летний парень по имени Камиль решил отправиться с друзьями в ближайший бар, чтобы отдохнуть после сложного дня. Неизвестно, то ли день действительно был трудным, то ли парень просто не заметил, как сам выпил бутылку водки, но в какой-то момент, он понял, что падает на пол от сильной боли в груди. Прибывшие медики констатировали сердечный приступ и быстро забрали молодого человека в больницу. Но до нее Камиль, увы, не добрался. На полпути до госпиталя врачи констатировали смерть парня, и его тело было решено везти в морг. Пока врачи обзванивали родственников парня, которые должны были приехать и опознать молодого человека, охранник в морге услышал странные звуки, которые исходили из одной морозильной камеры. Решив проверить, что же случилось, охранник обнаружил вполне себе живого Камиля, который очень сильно попросил его принести ему одеяло.
2. Человек-призрак
А сейчас мы расскажем вам об 50-летнем южноафриканце, которому также, как и его предшественнику, «посчастливилось» проснуться в морге. Итак, этот мужчина страдал всю жизнь от жутких астматических приступов, и в какой-то момент его родные нашли бездыханное тело мужчины в его спальне. Было решено положить его в специальный горизонтальный холодильник, чтобы тело не начало быстро разлагаться. Но почти через день после того, как его положили в холодильную камеру, произошло немыслимое. Рабочие в морге были в ужасе, когда услышали крики, исходящие из холодильника, и в ужасе бросились прочь из морга, решив, что это злой дух. Но потусторонние силы не помешали им вызвать полицию, которая, вскрыв холодильник, увидела, что мужчина жив! Его немедленно отвезли в ближайшую больницу, и вскоре он опять оказался дома в кругу своих родных.
3. Проснуться на собственных похоронах
Похороны – это всегда грустно. Но, несмотря на боль, люди считают это действо важным ритуалом, который позволяет проститься с близким и любимым человеком. Этот случай явно не про прощания, а, скорее, про вновь обретённое счастье. Брайтону Дама Занте из Зимбабве было всего 34 года, когда он умер дома после долгой борьбы с болезнью. Несколькими днями позже для него были устроены похороны с открытым гробом, чтобы скорбящие могли попрощаться с ним лично. И все бы было ничего, но тело Брайтона внезапно стало двигаться. Некоторые родственники начали истошно кричать и убегать из церкви, где происходило прощание с молодым человеком. Но кто-то все же додумался вызвать полицию и скорую помощь. Медики немедленно отвезли Занте в больницу, где он находился еще два дня, а после 48 часов в палате был успешно отправлен домой. Его болезнь отступила и больше не вернулась.
4. «Мертвец» проснулся во время вскрытия
В 2007 году мужчина из Венесуэлы по имени Карлос Камехо попал в серьезную автомобильную аварию, и довезти его до больницы живым медикам так и не удалось. Врачи отправили тело на вскрытие, и Карлос Камехо был доставлен в морг.
Но когда врачи сделали первый разрез, то поняли, что что-то тут не так. Из разреза, сделанного патологоанатомом, полилась кровь, что просто невозможно в том случае, если человек действительно мертв. Врачи бросились обратно его зашивать. «Я проснулся, потому что боль была невыносимой» – сказал 33-летний мужчина. Когда его жена приехала, чтобы опознать тело своего мужа, она была потрясена, обнаружив, что ее муж на самом деле все еще жив. У Карлоса теперь есть шрам и письменное заключение о вскрытии, которое подтверждает его невероятную историю.
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