Как сделать складной столик с полками

Представляем вашему вниманию практичную мебель-трансформер, которую можно использовать как дома, так и в мастерской. Это складной столик с полками.
Самодельная конструкция состоит из трех основных частей:
- тумбы;
- столика;
- полки.
Тумба служит своего рода корпусом, в который прячется столик с полкой при складывании. В сложенном состоянии занимает минимум места.
Сама полка имеет два отделения, которые можно использовать для хранения мелочевки.
Например, если вы будете использовать столик для чаепития и перекусов, то на полках можно хранить чашки с блюдечками, вазу с печеньем и конфетами, а также другие «аксессуары».
Своим личным опытом изготовления и сборки деревянного складного столика с полками поделился автор YouTube канала M3b3dina.
Обратите внимание: к нижней части полки крепятся мебельные колесики, что облегчает раскладывание и складывание конструкции.
Основные этапы работ
Сначала необходимо будет сделать тумбу. Вырезаем заготовки из фанеры и скрепляем их вместе шурупами по дереву. Предварительно в боковых стенках тумбы (с внутренней стороны) нужно вырезать пазы для подшипников.
Следующий этап — изготовление столешницы. Тут все очень просто: определяемся с размерами и вырезаем заготовку из фанеры.
По бокам столешницы высверливаем глухие отверстия и устанавливаем (вклеиваем) деревянные шканты с подшипниками.
После этого необходимо будет изготовить двухъярусную полку. Собираем ее из фанеры. К нижней части прикручиваем колесики.
Сборка складного столика с полками
Столешницу крепим к полке с помощью петель, а с другой стороны — устанавливаем подшипники в пазы внутри тумбы.
Проверяем, как все функционирует.
Если никаких проблем нет (ничего не заедает и т.д.), можно приступать к завершающей стадии работ — покраске.
Видео по теме
Подробно о том, как своими руками сделать складной столик с полками, можно посмотреть в видеоролике ниже. Спасибо за внимание.
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