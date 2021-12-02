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Как сделать складной столик с полками

Как сделать складной столик с полками

Как сделать складной столик с полками

Представляем вашему вниманию практичную мебель-трансформер, которую можно использовать как дома, так и в мастерской. Это складной столик с полками. 

Самодельная конструкция состоит из трех основных частей:

  • тумбы;
  • столика;
  • полки.

Тумба служит своего рода корпусом, в который прячется столик с полкой при складывании. В сложенном состоянии занимает минимум места. 

Как сделать складной столик с полками

Сама полка имеет два отделения, которые можно использовать для хранения мелочевки.

Например, если вы будете использовать столик для чаепития и перекусов, то на полках можно хранить чашки с блюдечками, вазу с печеньем и конфетами, а также другие «аксессуары». 

Своим личным опытом изготовления и сборки деревянного складного столика с полками поделился автор YouTube канала M3b3dina.

Обратите внимание: к нижней части полки крепятся мебельные колесики, что облегчает раскладывание и складывание конструкции. 

Основные этапы работ

Сначала необходимо будет сделать тумбу. Вырезаем заготовки из фанеры и скрепляем их вместе шурупами по дереву. Предварительно в боковых стенках тумбы (с внутренней стороны) нужно вырезать пазы для подшипников. 

Как сделать складной столик с полками

Как сделать складной столик с полками

Следующий этап — изготовление столешницы. Тут все очень просто: определяемся с размерами и вырезаем заготовку из фанеры.

По бокам столешницы высверливаем глухие отверстия и устанавливаем (вклеиваем) деревянные шканты с подшипниками. 

Как сделать складной столик с полками

После этого необходимо будет изготовить двухъярусную полку. Собираем ее из фанеры. К нижней части прикручиваем колесики. 

Как сделать складной столик с полками

Как сделать складной столик с полками

Сборка складного столика с полками

Столешницу крепим к полке с помощью петель, а с другой стороны — устанавливаем подшипники в пазы внутри тумбы. 

Проверяем, как все функционирует.

Если никаких проблем нет (ничего не заедает и т.д.), можно приступать к завершающей стадии работ — покраске. 

Видео по теме

Подробно о том, как своими руками сделать складной столик с полками, можно посмотреть в видеоролике ниже. Спасибо за внимание. 

 

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