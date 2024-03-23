Игральные карты с индейцами майя,нарисованные Виктором Свешниковым:Как и почему они появились в СССР

Разгадка древних глифов

Майя оставили после себя загадочные письмена, которые 500 лет никто не мог расшифровать. /Фото:mayax.ru

Юрий Кнорозов. 1971 год. /Фото:wikipedia.org

Так выглядит текст майя. /Фото:tourbina.ru

Индейцы майя. Современная инсценировка. /Фото:terraoko.com

Странная колода

Карты были нарисованы на основе мифологии и письменности майя.

Колода 1981 года выпуска. /Фото с сайта объявлений.

Расшифровка персонажей на картах

У каждой карты есть свой прототип - известный мифический персонаж.

Колода Свешникова, нарисованная на тематику майя./Фото:selfire.com

Валеты - это четверо братьев бакабов.

Древний рельеф майя, изображающий священный ритуал кровопускания, с участием королевы Кабель.