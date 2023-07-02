10 обычных вещей, о первоначальном предназначении которых догадаться невозможно

Пузырчатая пленка как альтернатива обоям.
«Вещи не такие, какими они кажутся», - эта расхожая фраза может быть применима и ко многим самым обычным предметам, которые окружаю человека каждый день. Оказывается, высокие каблуки были придуманы для персидских солдат, а пузырчатая плёнка должна была стать обоями.
1. Вибратор
Вибратор.
По статистике магазинов для взрослых, вибратор - самый ходовой товар. Интересно, что девайс этот был изобретен в качестве медицинского инструмента. Врачи делали "массаж" женщинам, страдающим от "истерии" (сегодня в подобных случаях диагностируют сексуальное расстройство). Симптомы истерии включали в себя хроническое беспокойство, потерю сна, нервозность, раздражение и ощущение тяжести в животе.
В 19 веке женщины, страдающие истерией, часто посещали врача, который делал им "тазовый массаж" до тех пор, пока пациентки не достигали состояния "истерического пароксизма". Неудивительно, что с подобным лечением около 75 процентов женщин страдали от истерии и регулярно посещали врачей. Вибратор был создан с целью заменить ручной труд врачей.
2. Галстук
Галстук.
Что на самом деле являлось первым галстуком — довольно спорный вопрос. Одни историки утверждают, что это был платок, который носили, чтобы не мерзла шея (а заодно он использовался как носовой платок). Другие уверены, что это был специальный предмет одежды, который носили хорватские солдаты во время Тридцатилетней войны, чтобы различать друг друга на поле боя. После войны французские солдаты привезли моду на галстук в Париж, где он стал популярным среди высшего класса общества.
Изначально галстук считался мужской одеждой, но в 1920-е и 1930-е годы его начали носить актрисы. Свою нынешнюю форму галстуки приобрели в 1924 году, когда Джесси Лангсдорф запатентовал метод, с помощью которого делают большинство современных галстуков.
3. Подушка
Подушка родом из древности.
Подушка была изобретена для того, чтобы насекомые не заползали в нос, уши и рот людей, пока те спят. Впервые подушки использовались на территории современного Ирака более 9000 лет назад. Тогда их вырезали из камня. Также подобные подушки использовали древние египтяне. Древние китайцы использовали жесткие подушки (хотя они знали, как сделать их более мягкими) из-за убеждения, что мягкие подушки истощают энергию тела и они якобы неэффективны в борьбе с демонами. Африканцы считали, что если спать на подушке, то можно во сне пообщаться со своими предками. Японские гейши использовали небольшие жесткие подушки так, чтобы их вычурные прически не растрепались во время сна. В Европе,подушки считались символом слабости, поэтому мужчины использовали их редко .
4. Coca-Cola
Coca-Cola.
Coca-Cola была изобретена Джоном Пембертоном, фармацевтом и ветераном Гражданской войны в США, который был ранен в битве при Коламбусе. Чтобы заглушить боль от ран, Пембертон пользовался морфием и со временем, как и многие другие раненные солдаты, пристрастился к этому наркотику. Проблема морфиновой наркомании после Гражданской войны в США стала настолько серьезной, что ее называли "болезнью армии". В поисках лечения от своего пристрастия, он изобрел напиток под названием "Французское кока-вино Пембертона", основными ингредиентами которого являлись алкоголь, орехи кола и кока, из которой делают кокаин. Его напиток был похож на другой под названием "Вино Мариани», который являлся смесью вина и кокаина. Оба напитки были предназначены для лечения от морфиновой зависимости.
Пембертон перестали использовать алкоголь в своем вине в 1886 году, когда новое законодательство ограничило продажу спиртного. Он создал новый безалкогольный напиток, сделанный из смеси тростникового сахара, листьев коки и орехов колы и начал продавать его в качестве лекарства для морфиновых наркоманов. Пембертон создал компанию по производству этого напитка, но позже продал свои акции. Новые владельцы переименовали напиток в Coca-Cola .
5. Пузырчатая пленка
Пузырчатая пленка.
Сегодня пузырчатая пленка используется для защиты хрупких предметов во время их транспортировки. Однако, изначально она имела совершенно иное предназначение. Пузырчатая пленка была изобретена в 1957 году, когда Альфред Филдинг и Марк Шаван пытались изобрести новый материал для обоев, который можно легко чистить. Позже маркетолог Фредерик Бауэрс посоветовал пузырчатую пленку компании IBM в качестве упаковки для компьютеров IBM 1401. IBM выкупила идею и начала использовать пузырчатую пленку для обертки во время перевозки своих компьютеров.
6. Высокие каблуки
Высокие каблуки.
Первые высокие каблуки появились у персидских солдат в 16-м веке. Естественно, они не были предназначены для прогулок, а их целью было обеспечить кавалеристам большую устойчивость во время стрельбы из луков во время верховой езды. Высокие каблуки попали в Европу в 1600-е годы, тогда их носили люди из высшего общества. Вскоре моду на высокие каблуки переняли женщины, при этом высокие каблуки на их обуви делали более изящными и тонкими.
7. Футболка
Футболка.
Первые футболки были сделаны для персонала ВМС США во время испано-американской войны. Они были предназначены для ношения в качестве белья под обмундированием. Экипажи подводных лодок использовали футболки в качестве рабочих рубашек, потому что они не ограничивали движения. Вскоре оценив удобства футболок, которые были дешевыми и их было легко стирать, этот предмет одежды все чаще начали использовать гражданские. Со временем футболка превратилась из белья или рабочей формы в верхнюю одежду.
8. Черное платье
Черное платье.
Как известно, "маленькое черное платье" сегодня должно быть в гардеробе каждой женщины. Тем не менее у черных платьев довольно грустная история. До 1920-х годов их носили только вдовы, демонстрирующие траур по усопшему. Мужчины носили темные костюмы, а женщины черные платья в знак траура в течение по крайней мере двух лет. Королева Виктория носила черное платье в течение 40 лет, оплакивая смерть своего мужа, принца Альберта. Черные платья стали модным предметом одежды только в 1926 году, когда Коко Шанель создала своё "маленькое черное платье", завести которое в своём гардеробе у же поспешили все голливудские дивы.
9. Листерин
Листерин.
Сегодня "Листерин" - известный бренд ополаскивателя для полости рта, но изначально он имел другое предназначение. Листерин в 1879 году предложили братьями Джонсон как дезинфицирующее средство, которое должно было обезопасить хирургические операции. Название средство получило в честь английского хирурга Джозефа Листера. Только в 20 годахXX века Листерин начали рекламировать как средство против неприятного запаха изо рта.
10. Кукурузные хлопья
Кукурузные хлопья.
Кукурузные хлопья были изобретены братьями Джоном Харви Келлогом и Уиллом Кейт Келлогом. Братья, которые состояли в секте адвентистов седьмого дня, вели строгий образ жизни. Их вера запрещала потребление мяса, алкоголя, табака, чая и кофе. Молоко и яйца можно было употреблять в очень ограниченном количестве. Их родители также были против того, чтобы браться получили образование, потому что считали, что вскоре Христос придет на Землю. Тем не менее, Джон получил степень в области медицины и вскоре стал главой лечебного центра для адвентистов седьмого дня. Кукурузные хлопья были сделаны братьями совершенно случайно, но новое лакомство настолько популярным, что Келлоги вскоре открыли компанию по их производству.
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