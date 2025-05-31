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Почему в раннем СССР запрещали тратить время на готовку дома и заставляли есть в общепите


Советские столовые/ фото: m.fotostrana.ru , volgograd-trv.ru

Советские столовые/ фото: m.fotostrana.ru , volgograd-trv.ru

 

Советское правительство придумало, как накормить всех жителей страны качественной едой, заплатив за это незначительную сумму денег. Но что-то пошло не так. Эксперимент с запретом «кухонной кабалы» и открытием «Макдональдса» по-советски провалился.
Вот почему...

1. Вовлечение женщин в производство


Повара СССР/ фото: Pinterest .com

Повара СССР/ фото: Pinterest .com

 

После Октябрьской революции к власти пришли большевики, которые стремились уравнять права всех граждан. Теперь мужчины и женщины имели равные возможности, а значит, представителям прекрасного пола больше не место на кухне. Они тоже могут выбирать себе профессии. А чтобы облегчить быт, нужно было открыть в большом количестве столовых, которые обеспечат питанием население и освободят женщин от готовки. К тому же, общественные кухни станут местом работы для многих советских хозяек. Вовлеченные в работу женщины начнут повышать благосостояние страны. Так, в СССР было принято решение открыть фабрики-кухни, которые смогут накормить все население сбалансированной недорогой едой. А чтобы женщины охотно шли на производство, а мужчины разрешали работать своим женам, на каждом углу были развешены постеры с мотивирующими лозунгами: «Долой кухонное рабство! Даешь новый быт!», «Фабрика-кухня освобождает работницу от домашней кухни!».

2. Борьба с пьянством



Советские пьяницы/ фото: drive2.ru

Советские пьяницы/ фото: drive2.ru

 

Советское руководство также планировало с помощью нового кухонного проекта обеспечил работой большое количество женщин и защитить мужчин от пьянства.
В 20-х года в стране развелось много кабаков, в которых рабочие проводили свободное время. Но теперь советские люди должны были больше работать, а свой досуг проводить вместе с коллегами на фабриках-кухнях. Для этих целей в заведениях даже были открыты зоны отдыха, спортивные залы, библиотеки и универмаги. Пьянство, действительно, стало снижаться, вместо кабаков мужчины предпочитали посетить столовую, где можно поиграть в шахматы, шашки или просто почитать газету.

Сначала первые кухни расположили в уже готовых административных зданиях, но вскоре были специально построены фабрики, которые были похожи на настоящий дворец. В народе их так и называли «дворцами питания». Первая фабрика была открыта в 1925 году в Иваново. Заведение могла за один раз накормить 600 человек, а также изготовить обедов на вынос для восьми заводов. Проект был признан успешным и по всему Советскому Союзу стали открывать фабрики-кухни.

3. Первая фабрика-кухня в Москве и Ленинграде


Фабрика-кухня/ фото: ch.pinterest.com

Фабрика-кухня/ фото: ch.pinterest.com

 

Уже в 1928 году в Москве появилась первая фабрика-кухня. Здание было разработано с нуля. Проектом занимался советский архитектор Алексей Мешков. Он спроектировал обеденную зону для 1200 человек. В помещении также расположили почту, сберегательную кассу, гастроном и телеграф. Спустя 8 лет в Москве уже было открыто 25 фабрик.

В это же время строительство заведений общепита было запущено в Ленинграде. В северной столице было открыто 4 кухни, одна из которых занимала площадь в 20 тысяч квадратных метров. Все фабрики были оснащены оборудованными пищеблоками, складами, холодильным оборудованием. На кухне была современная по тем временам техника, облегчающая труд повара: соковыжималки, хлеборезки, мясорезки, миксеры. Каждый день фабрика выпускала 60 тысяч порций. По задумке, такие столовые помогали укрепить здоровье жителям, которые перенесли тяжелые годы войны.
Оборудование на кухне/ фото: centrezotov.ru

Оборудование на кухне/ фото: centrezotov.ru

 

Теперь сбалансированное питание из свежих продуктов было доступно каждому. Причем, по стоимости выходило дешевле 3-4 раза поесть на такой фабрике-кухне, чем купить продукты домой для приготовления первого и второго блюда. Цены выставляли максимально низкими, а меню было разнообразным. К примеру, отбивная из свинины обходилась в 1.5 рубля, филе из рыбы — 1 рубль, сдобная булочка - 25 копеек, а овощной салатик вообще стоил 3 копейки. За качеством продуктов следили медицинские сотрудники, которые были на каждой кухне.

4. Плюсы фабрики-кухни


Вариант еды из общепита/ фото: strikezone52.ru

Вариант еды из общепита/ фото: strikezone52.ru

 

Места общественного питания стали набирать популярность у жителей страны. Обеды стали обходиться с экономией времени и семейного бюджета. Если раньше сотрудники заводов на перерыве ели простую пищу из дома, а порой даже просто хлеб с кефиром, то сейчас им стали доступны комплексные обеды. Причем, фабрика-кухня обеспечивала жителей свежей пищей каждые четыре часа — завтрак, обед, полдник и ужин. У рабочих, которые трудились в ночную смену, был ночной ужин. На такой кухне можно было взять на вынос и большой объем. Мама могла отправить ребенка за обедом с бидоном, в который повара всегда нальют горячий борщ. Стило это в 2 раза дешевле, чем покупать с раздачи. Многие стали «выходить в свет» специально, чтобы поужинать и пообщаться со всей семьей или друзьями. Все было хорошо, но что-то пошло не так...

5. Закрытие экспериментальных фабрик-кухонь


Пустующий зал столовой СССР/ фото: pinterest.com

Пустующий зал столовой СССР/ фото: pinterest.com

 

В середине 30-х годов строительство подобных столовых было приостановлено из-за дороговизны самого проекта. На фабрике-кухне еда продавалась по низким ценам, а затрат было непочатый край. Единственную хорошую прибыль проекту приносили продажи на заводы большого объема комплексных обедов. Но многие предприятия подсмотрели идею и стали открывать свои столовые для сотрудников. В эти же года в СССР набирает обороты развитие пищевой промышленности. В стране появляются первые консервы, которые облегчают процесс приготовления домашней еды.

Советские люди снова стали возвращаться к домашней еде, а общественные столовые посещали только по выходным или праздникам, к примеру, на день рождения. Фабрики-кухни в таком экономном режиме продержались до развала Советского Союза, а затем их закрыли и больше о них не вспоминали. И вот спустя 40 лет в страну снова возвращаются столовые и кафе с готовым питанием. Многие семьи уже практикуют советский опыт и заказывают готовую еду на дом. Возможно, проект с фабриками-кухнями опередил свое время и появился раньше, когда жители еще не были готовы...

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