10 советских мотоциклов, о которых мечтали все мальчишки.
В Советском Союзе мотоциклы проектировали и выпускали не реже, чем автомобили. Некоторые из них успели прославиться на всю страну и даже стали легендами автопрома, навсегда завоевав теплое местечко в народной памяти. Отдельные из этих моделей дожили и до наших дней, а другие начали возрождаться из пепла.
1. «Иж»
Планета-2 был настоящей легендой.
Ижевский машиностроительный завод первоначально делал оружие. С 1929 года предприятие начало выпускать мотоциклы, которые пользовались в СССР огромным успехом. Так, ИЖ Планета-2 (именно он на снимке) был сделан в 1964 году и стал самым массовым мотоциклом страны.
2. «Минск»
Минск М1А пошел в серию в 1951 году.
Минский мотоциклетно-велосипедный завод был построен в 1945 году сразу после Второй мировой войны, и успешно работает до сих пор. В 1951 году в серию пошел первый «Минск» M1A. На снимке запечатлена модель М-103, выпускавшаяся с 1962 по 1964 год.
3. «Урал»
Уралы шли огромным тиражом.
На сегодняшний день Ирбитский мотоциклетный завод едва ли не единственный, который все еще выпускает мотоциклы с боковым прицепом. Основано предприятие было в 1941 году. В лучшие времена «Уралы» с его конвейера сходили миллионным тиражом.
4. «Днепр»
К-1Б Киевлянин стал весьма популярным в Союзе.
Детище Киевского мотоциклетного завода, который был основан в 1945 году. Первой моделью предприятия стал К-1Б «Киевлянин». На фотографии запечатлена достаточно популярная модель - «Днепр» М-72 от 1957 года производства.
5. «Тула»
ТГА200 Муравей можно было встретить по всему СССР.
А вот детище Тульского машиностроительного завода - ТГА200 «Муравей». Несмотря на то, что сегодня ТулМаш мотоциклы больше не выпускает. Такие модели, как «Тулица», «Муравей», «Турист» навсегда вошли в историю страны.
6. «Ковровец»
Легендарный Кроновец!
Оружейный завод имени Дегтярёва в Коврове выпускал также и мотоциклы. Именно здесь собирали с 1946 года «Ковровец» и «Восход». На фотографии модель от 1957 года производства «Ковровец» К-175.
7. ТИЗ
Достаточно популярный ТИЗ АМ-600.
Таганрогский инструментальный завод - это один из первых и немногих еще довоенных производителей мотоциклов в СССР. На снимке модель ТИЗ АМ-600 выпускавшаяся с 1935 по 1943 год. Стоит, правда, отметить, что после войны завод мотоциклами больше не занимался.
8. «Рига»
Места любого молодого человека - Рига 11 модели.
Нельзя не вспомнить творения завода «Саркана звайгзне». Мопеды «Рига» были вожделенной вещью для многих молодых людей страны. На снимке 11-ая модель, которая производилась с 1976 года.
9. «Карпаты»
ЛМЗ-2 Карпаты сделанный после войны.
Львовский мотозавод появился еще в 1919 году. Правда, в те времена он назывался скромно «Металл». Был широко известен своими мопедами «Верховина» и мокиками «Карпаты». На фотографии можно увидеть ЛМЗ-2.752 «Карпаты-2» от 1989 года.
10. ПМЗ
Тяжелый мотоцикл ПМЗ.
В заключение хочется упомянуть и творения Подольского механического завода. В период с 1934 по 1939 год занимался строительством тяжелых мотоциклов. На фотографии модель ПМЗ-А-750.
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