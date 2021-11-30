10 советских мотоциклов, о которых мечтали все мальчишки.

1. «Иж»

Планета-2 был настоящей легендой.

2. «Минск»

Минск М1А пошел в серию в 1951 году.

3. «Урал»

Уралы шли огромным тиражом.

4. «Днепр»

К-1Б Киевлянин стал весьма популярным в Союзе.

5. «Тула»

ТГА200 Муравей можно было встретить по всему СССР.

6. «Ковровец»

Легендарный Кроновец!

7. ТИЗ

Достаточно популярный ТИЗ АМ-600.

8. «Рига»

Места любого молодого человека - Рига 11 модели.

9. «Карпаты»

ЛМЗ-2 Карпаты сделанный после войны.

10. ПМЗ

Тяжелый мотоцикл ПМЗ.