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10 советских мотоциклов, о которых мечтали все мальчишки


10 советских мотоциклов, о которых мечтали все мальчишки.

10 советских мотоциклов, о которых мечтали все мальчишки.

В Советском Союзе мотоциклы проектировали и выпускали не реже, чем автомобили. Некоторые из них успели прославиться на всю страну и даже стали легендами автопрома, навсегда завоевав теплое местечко в народной памяти. Отдельные из этих моделей дожили и до наших дней, а другие начали возрождаться из пепла.

1. «Иж»


Планета-2 был настоящей легендой.

Планета-2 был настоящей легендой.

 

Ижевский машиностроительный завод первоначально делал оружие. С 1929 года предприятие начало выпускать мотоциклы, которые пользовались в СССР огромным успехом. Так, ИЖ Планета-2 (именно он на снимке) был сделан в 1964 году и стал самым массовым мотоциклом страны.

2. «Минск»


Минск М1А пошел в серию в 1951 году.

Минск М1А пошел в серию в 1951 году.

 

Минский мотоциклетно-велосипедный завод был построен в 1945 году сразу после Второй мировой войны, и успешно работает до сих пор. В 1951 году в серию пошел первый «Минск» M1A. На снимке запечатлена модель М-103, выпускавшаяся с 1962 по 1964 год.

3. «Урал»


Уралы шли огромным тиражом.

Уралы шли огромным тиражом.

 

На сегодняшний день Ирбитский мотоциклетный завод едва ли не единственный, который все еще выпускает мотоциклы с боковым прицепом. Основано предприятие было в 1941 году. В лучшие времена «Уралы» с его конвейера сходили миллионным тиражом.

4. «Днепр»


К-1Б Киевлянин стал весьма популярным в Союзе.

К-1Б Киевлянин стал весьма популярным в Союзе.

 

Детище Киевского мотоциклетного завода, который был основан в 1945 году. Первой моделью предприятия стал К-1Б «Киевлянин». На фотографии запечатлена достаточно популярная модель - «Днепр» М-72 от 1957 года производства.

5. «Тула»


ТГА200 Муравей можно было встретить по всему СССР.

ТГА200 Муравей можно было встретить по всему СССР.

 

А вот детище Тульского машиностроительного завода - ТГА200 «Муравей». Несмотря на то, что сегодня ТулМаш мотоциклы больше не выпускает. Такие модели, как «Тулица», «Муравей», «Турист» навсегда вошли в историю страны.

6. «Ковровец»


Легендарный Кроновец!

Легендарный Кроновец!

 

Оружейный завод имени Дегтярёва в Коврове выпускал также и мотоциклы. Именно здесь собирали с 1946 года «Ковровец» и «Восход». На фотографии модель от 1957 года производства «Ковровец» К-175.

7. ТИЗ


Достаточно популярный ТИЗ АМ-600.

Достаточно популярный ТИЗ АМ-600.

 

Таганрогский инструментальный завод - это один из первых и немногих еще довоенных производителей мотоциклов в СССР. На снимке модель ТИЗ АМ-600 выпускавшаяся с 1935 по 1943 год. Стоит, правда, отметить, что после войны завод мотоциклами больше не занимался.

8. «Рига»


Места любого молодого человека - Рига 11 модели.

Места любого молодого человека - Рига 11 модели.

 

Нельзя не вспомнить творения завода «Саркана звайгзне». Мопеды «Рига» были вожделенной вещью для многих молодых людей страны. На снимке 11-ая модель, которая производилась с 1976 года.

9. «Карпаты»


ЛМЗ-2 Карпаты сделанный после войны.

ЛМЗ-2 Карпаты сделанный после войны.

 

Львовский мотозавод появился еще в 1919 году. Правда, в те времена он назывался скромно «Металл». Был широко известен своими мопедами «Верховина» и мокиками «Карпаты». На фотографии можно увидеть ЛМЗ-2.752 «Карпаты-2» от 1989 года.

10. ПМЗ


Тяжелый мотоцикл ПМЗ.

Тяжелый мотоцикл ПМЗ.

 

В заключение хочется упомянуть и творения Подольского механического завода. В период с 1934 по 1939 год занимался строительством тяжелых мотоциклов. На фотографии модель ПМЗ-А-750.

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10 советских мотоциклов, о которых мечтали все мальчишки

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10 советских мотоциклов, о которых мечтали все мальчишкиПодписаться на мой Instagram
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