7 самых необычных летательных аппаратов, которые действительно существовали

Самые необычные летательные суда, которые когда либо подымались в воздух.
Самолеты и вертолеты - это не единственные летательные аппараты, которые можно увидеть в небе. И в нашем сегодняшнем обзоре можно собраны 7 самых лучших и необычных воздушных суден, которые действительно были созданы на нашей планете в разное время.
1. Космический летательный аппарат - НАСА «М2-F1»
Необычное космическое воздушное судно под названием - НАСА «М2-F1».
НАСА «М2-F1» - это необычный летательный аппарат, который был сконструирован специально для эксплуатации астронавтами в космических исследованиях. Свой первый полет данное воздушное судно совершило еще в августе далеком 1963 году.
2. Американский истребитель - Northrop XP-79B
Неудачный экземпляр американского истребителя под названием - Northrop XP-79B.
Northrop XP-79B - это американский истребитель, который был изготовлен компанией Northrop еще в далеком 1945 году. К сожалению, данная модель поднялась в воздух всего лишь раз и смогла удержаться в небе в течение 15 минут, после чего потерпела крушение.
3. Футуристический летательный аппарат - Hyper III
Необычный космический летательный аппарат под названием - Hyper III.
Hyper III является, пожалуй, самым необычным летательным аппаратом, который был сконструирован исследовательским космическим центром National Aeronautics and Space Administration еще в 1969 году.
4. Испытательный самолёт - Vought V-173
Функциональное воздушное судно под названием - Vought V-173.
Vought V-173 - это американский испытательный самолёт, сконструированный инженером Чарльзом Циммерманом. Главной особенностью этой модели является вертикальный взлет и укороченная посадка. Стоит отметить, что за свою необычную внешность воздушное судно получило название Летающий Блин.
5. Летательный модуль, часть проекта Аполлон
Необычный летательный модуль.
Данный летательный модуль является частью проекта Аполлон, который был предназначен специально для первой высадки на Луну. Стоит отметить, что эта модель оснащалась одним реактивным двигателем, тем не менее смогла успешно выполнить свою миссию.
6. Летающая тарелка - VZ-9-AV Avrocar
Летающая тарелка под названием - VZ-9-AV Avrocar от компании Avro Aircraft Ltd.
VZ-9-AV Avrocar - это необычная летающая тарелка, изготовленная в Канаде компанией производителем Avro Aircraft Ltd. Свой первый полёт воздушное судно совершило в 1961 году, но к сожалению проект не оправдал ожидания создателей и в скором времени был закрыт.
7. Первое воздушное судно - Boeing Vertol VZ-2
Функциональное воздушное судно под названием - Boeing Vertol VZ-2.
Boeing Vertol VZ-2 – это первое воздушное судно, которое использует вертикальный, укороченный взлет и посадку. Свой первый полет данный экземпляр совершил еще в средине 1957 года, а после того как он успешно прошел все тестирования, был передан в научный центр NASA.
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