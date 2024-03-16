Корсет для Мадонны, бабочки для Диты фон Тиз и эпитафия Эми Уайнхаус: Жан-Поль Готье и его музы

Жан-Поль Готье – гениальный скандалист, чье творчество определило моду великого и ужасного последнего десятилетия XX века. Он черпал вдохновение в образах великих женщин, создавал костюмы для концертных туров Мадонны, одевал мужчин в платья и первым вывел на подиум моделей самых немодельных параметров…
Готье в детстве и его первая муза.
Готье родился близ Парижа в 1952 году. Его первыми музами были бабушка-парикмахерша, ее пожилые клиентки и игрушечный медвежонок. Бабушка разрешала любимому внуку смотреть телевизор, рисовать и листать модные журналы целыми днями, соседские старушки завораживали лиловой сединой и хрупкой красотой увядания… А плюшевый мишка стал первой моделью Готье и носил скафандры, роскошные платья и даже агрессивное нижнее белье от будущего знаменитого дизайнера.
Показ Готье.
Жан-Поль мечтал стать парикмахером, однако увлечение модой оказалось сильнее. К тому же к восемнадцати годам он уже был отличным модным иллюстратором, а потому взял и отправил свои рисунки в несколько модных домов – вот так запросто. Так он и стал ассистентом Пьера Кардена.
Модели на показе Готье.
С Карденом юноша на удивление сработался – оба они любили эксперименты и не искали легких путей. Карден мог сказать: «Мне нужен ботинок… как вон то кресло», и Жан-Поль понимал его с полуслова. Отсутствие какого-либо профессионального образования здесь было только на руку Готье – так его не ограничивали никакие правила. Вкус Готье складывался на основе поп-культуры, он черпал вдохновение в образах рок-звезд – Дэвида Боуи и Мика Джаггера, которые не стеснялись краситься и носить кружева. Преодоление гендерных предрассудков было близко и Кардену, и Готье.
Готье в молодые годы.
А вот в модном доме Жана Пату Готье не прижился и постарался поскорее найти в себе силы, чтобы уйти в свободное плавание. Опыт у Пату стал для Готье травматичным, атмосфера наполнена снобизмом и ксенофобией. Готье почти ежедневно пытались убедить, что нужно использовать бежевый цвет как можно чаще, а на подиуме могут появляться только молодые белые европейки очень хрупкого телосложения. Первую самостоятельную коллекцию Готье французские критики ругали в самых жестоких выражениях, а вот англичане оценили по достоинству.
Панк-образы от Готье.
Провокационная сексуальность от Готье.
В 1976 году Жан-Поль открывает собственное дело вместе со своим возлюбленным Франсисом Менюжем и школьным другом Дональдом Потаром. Тут же молодые предприниматели сталкиваются с финансовыми трудностями и создают первую коллекцию из подручных материалов. В буквальном смысле – из салфеток, ситечек и батареек! Правда, на показ никто не пришел – в то же самое время какой-то именитый дизайнер проводил свое шоу.
Гендерная флюидность в коллекциях Готье.
Сюрреалистические мотивы в образах от Готье.
Однако Менюж убедил Готье не останавливаться, и Жан-Поль поклялся сделать все, чтобы привлечь к себе внимание публики. Поддержка друга всегда была важна для Готье. После смерти Менюжа в 1990-м году Готье даже подумывал оставить модный бизнес, но решил, что тем самым предаст веру Франсиса в его гениальность.
Модель из коллекции Готье.
Модель из коллекции Готье.
Жан-Поль Готье любит называть себя избалованным ребенком, и, как все избалованные дети, не терпит скуки и однообразия. Никаких клише, никаких стереотипов!
Сюрреалистические детали в образах от Готье.
Необычные формы в коллекциях Готье.
Сложные каркасы и наслоения.
Показ на боксерском ринге или в бывшем здании тюрьмы? Конечно! Праздник человеческого разнообразия, люди с карликовостью, пожилые, очень полные, транссексуалы или покрытые татуировками с головы до ног – о, да! «Готье научил нас любить людей», - писали критики после его показов, где стандартных моделей заменяли «люди с улицы».
Слева - Андреа Пежич с Готье.
Готье сумел найти спонсоров, но первые его коллекции были все также эпатажны – кожаные шорты и мини-юбки сочетались с электронными платами и помойными ведрами… Так Готье стал первым модельером, поднявшим ныне актуальную тему экологии и вторичного использования отходов.
Необычные детали в коллекциях Готье.
В 1983 году в коллекции, посвященной дадаизму и сюрреализму, он впервые представил платья-корсеты с конусообразными чашечками, впоследствии ставшими его визитной карточкой. Например, флакон для первого его парфюма создан в форме дерзкого корсета. Вскоре Готье использовал такие корсеты и в мужских коллекциях.
Корсеты от Готье.
Флаконы-корсеты.
Справ - платье-корсет.
Одну из этих коллекций он так и назвал – «Мужчина-объект». Как истинный постмодернист, он стремится изменить привычную расстановку сил в духе «мужчина сильный – женщина красивая», потому в его коллекциях возникают и утонченно-сексуальные мужские образы, и мощные, агрессивные женские.
Такая разная мужественность от Готье...
Авангардные мужские образы.
Готье всегда возмущало, что мужской чувственности достается очень мало внимания в моде и культуре как таковой. При этом он сам утверждает, что образы юношей в килтах или в платьях с глубоким вырезом на спине он создает вовсе не для мужчин, а для женщин. Но мнению Готье, именно женщины способны по-настоящему оценить в мужчинах мягкость и изысканность, тогда как мужчины-гомосексуалы предпочитают силу и брутальность.
Брутальные мужские образы от Готье.
Мужские юбки.
Некий компромисс он продемонстрировал, выпустив на подиум молодых людей в юбках и тельняшках – кстати, новый виток любви к тельняшкам начался именно с Готье! Он обожает тельняшки, редко носит что-то другое, «одевает» свой парфюм в тельняшечные флаконы, эксплуатирует образ соблазнительного морячка в рекламе своего бренда.
Образы рекламы Готье.
Справа - рекламный образ моряка.
Не обошел вниманием Готье и этнические мотивы, создав скандальную коллекцию «Рабби-шик» под вдохновением от встречи с ортодоксальными евреями и популяризировав этнические индийские украшения. Бритые головы у женщин, прозрачность, огромные платформы и ковбойский стиль свой популярностью тоже обязаны Готье.
Этнические мотивы у Готье.
Этнические мотивы у Готье.
Этнические мотивы у Готье.
Разумеется, одни его обвиняли в «уродовании» моделей и искажении самого смысла моды. А другие, например, Аманда Лир, последняя муза Дали, благодарила за возвращение моды в Париж.
Модели из коллекции Готье.
Модели из коллекции Готье.
Певица Мадонна, королева эпатажа, не могла обойти вниманием скандального модельера и в 1990 году заказала у него костюмы для своего концертного тура, а он мечтал об этом с ее тура Like a Virgin. Главными героями всего тура стали шокирующий корсет с конусообразными чашечками и расклешенные брюки с очень неожиданными разрезами.
Мадонна и Готье.
Легендарный корсет Мадонны, созданный Готье.
Мадонна в костюме от Готье.
В конце 80-х Жан-Поль Готье начал работать и для кинематографа. Начал он с сотрудничества с мэтрами артхауса – Гринуэем и Альмодоваром, а массовому зрителю хорошо известно о его сотрудничестве с Люком Бессоном – экстравагатные костюмы в фильме «Пятый элемент» созданы именно Готье.
Пятый элемент.
Костюмы Готье для балета.
Костюмы Готье для балета.
В нулевых Готье остепенился и начал создавать гораздо более сдержанные коллекции – не забывая о нужной доле эпатажа.
Готье сейчас.
Он создал коллекцию по мотивам творчества Фриды Кало, вывел на подиум Диту фон Тиз в роскошном наряде, похожем на крылья бабочки, и пригласил в свое шоу панк-певицу Бет Дитто – она предстала перед публикой в прозрачной комбинации.
Коллекция, посвященная Фриде Кало.
Дита фон Тиз и Бет Дитто на показе Готье.
Дита фон Тиз и Готье.
Одну из своих последних работ он посвятил памяти Эми Уайнхаус, снова прославляя в своем творчестве сильную, яркую женщину.
Слева - посвящение Эми Уайнхаус.
Образы, вдохновленные Эми Уайнхаус.
Текст: Софья Егорова.
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