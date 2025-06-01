История семьи, которая торговала временем

Один из самых загадочных стартапов, если можно так выразиться, был придуман в Лондоне в XIX веке. Семейство Бельвиль торговало… временем в самом прямом смысле этого слова. Глава семьи Джон Генри Бельвиль делал следующее: рано утром он шел к Гринвичской обсерватории и сверял свои часы с гринвичским временем. Затем он отправлялся к своим клиентам и разрешал им (за деньги) сверять домашние часы со своим хронографом. К сожалению, история умалчивает, сколько стоила такая услуга, однако известно, что в 1836 году количество клиентов Джона Бельвиля превышало 200 человек.



Очевидно, что Джон Генри придумал продавать время раньше 1836 года, однако в исторических записях именно этот год стал своеобразной «точкой отсчета». Известно также, что Бельвиль исправно служил лондонскому обществу более двадцати лет — вплоть до самой смерти в 1856 году. После того как глава семейства скончался, вдова Бельвиль продолжила дело мужа, и продажа времени осуществлялась еще 36 лет — до 1892 года Мария Элизабет Бельвиль вставала на заре и шла к Гринвичской обсерватории, чтобы сверить хронограф и прокормить дочь.

Кстати, именно благодаря дочери Бельвилей — Рут — мир узнал о необычном семейном бизнесе британской семьи. В 1892 году, когда Мария Элизабет была уже 80-летней леди, она передала дело дочери. Сохранившееся фото Рут Бельвиль Ходить в Гринвичскую обсерваторию требовалось не каждый день — достаточно было сверить часы ранним утром понедельника. После этого можно было обходить клиентов в течение недели. Так и делала Рут Бельвиль, соблюдая традиции семейного бизнеса. По некоторым данным, точность продажи времени составляла в начале XX века примерно 10 секунд. Клиенты, которым Рут «приносила» время, уважали ее и чтили традицию — многие из них переняли обычай «покупать» время у Бельвилей еще от своих родителей. Рут продолжала дело семьи до 1940 года, однако в последние 14 лет ей пришлось нелегко. Дело в том, что в 1926 году бизнес прогорел из-за радио — компания BBC стала передавать по радио сигналы точного времени. Это существенно ударило по доходу Рут, ведь многие клиенты отказались от ее услуг в пользу нововведения (истинные же англичане во имя традиции остались верны продавщице времени). Дело Джона Генри, как мы уже сказали, продолжалось вплоть до 1940-го, когда Рут была вынуждена оставить его из-за преклонного возраста.К сожалению, передать его было некому . Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями!