Как реанимировать герань

После осенней обрезки герань и пеларгония нуждаются в особом уходе. Вовремя дав растениям все необходимые питательные вещества, получится стимулировать активный рост боковых побегов.

Благодаря простым подкормкам растения после обрезки продолжат активно расти и развиваться и будут радовать своей красотой.







После обрезки срез необходимо обязательно обработать фитоспорином, перекисью водорода или зеленкой. После обрезки растение нельзя поливать минимум 24 часа.

Помочь герани и пеларгонии после обрезки сможет бюджетный препарат биогумус, в состав которого входит 8% азота, 3% фосфора и 4% калия. Удобрение вносится в соответствии с инструкцией на упаковке. Биогумус сделает почву более плодородной и питательной. Наличие в препарате гуминовых кислот поможет активному росту корневой системы.







Для достижения наилучшего результата биогумус можно чередовать с нашатырным спиртом, который даст герани и пеларгонии огромное количество азота. Для приготовления подкормки с нашатырным спиртом необходимо 2 мл препарата растворить в 2 литрах воды. Увеличивать концентрацию нашатырного спирта нельзя, так как это может привести к гибели корневой системы.

Используйте биогумус на следующий день после обрезки герани, еще через 10 дней полейте растение водой с добавлением нашатырного спирта, и результат не заставит себя ждать.





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