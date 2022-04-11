Русская королева Голливуда и «повелительница интриг» Натали Вуд: яркая жизнь и загадочная смерть

Натали Вуд./ Фото: pinme.ru
Жила-была когда-то в Голливуде русская принцесса Наталья Гурдина. И это вовсе не сказка. Старшее поколение наверняка помнит звезду 50-х годов прошлого века Натали Вуд (псевдоним актрисы), которая могла сравниться, пожалуй, только с легендарной Элизабет Тейлор. На фабрике грез её называли повелительницей интриг из-за строптивого характера и безумных выходок.
Она погибла в самом расцвете лет на пике славы и актерской карьеры. Ее гибель все еще остается тайной, и все так же волнует журналистов и криминалистов. С годами открывается все больше фактов разгадки этой печальной истории.
Русская красавица в Голливуде./ Фото: hmega-stars.ru
В середине осени 1981 года океан у берегов Лос-Анджелеса бушевал. Когда в один из дней стихия успокоилась и засияло солнце, с Санта-Каталины выплыли лодки, и вдруг недалеко от побережья рыбаки увидели труп в алом пеньюаре и куртке. Мертвую женщину опознали сразу, тем более, что утром по радио несколько раз передавали будоражещее известие о таинственном исчезновении с яхты "Сплендор" знаменитости Голливуда Натали Вуд.
Восхождение звезды
Натали Вуд в начале карьере./ Фото: hotflick.net
Наташа появилась на свет в Сан-Франциско в семье русских эмигрантов Захаренко из Владивостока. В Штатах семья изменила фамилию на Гурдины. Девочка была настолько прелестной и артистичной, что уже в юности стало понятно, что из нее вырастет настоящая актриса.
Юная Натали на съёмочной площадке./ Фото: hotflick.net
И действительно, первую роль ей предложили в четыре года, а в восемь лет она уже получала тысячу долларов в неделю. В восемнадцать лет за ее плечами было более двадцати фильмов. Её все знали как Натали Вуд.
Отечественная Тейлор
Критики сравнивали её с Элизабет Тейлор./ Фото: bingapis.com
После выхода картины "Бунтовщик без причины" Натали начали называть "русской Элизабет Тейлор". Но настоящую мировую известность ей подарила "Вестсайдская история". Этот фильм шел в те годы даже в Советском Союзе. Позже было еще несколько очень кассовых лент с участием Вуд, с выходом коих артистка была неоднократно номинирована на "Оскар".
Невероятно хороша! / Фото: jetss.com
Еще в возрасте десяти лет Наташе на глаза попались фото симпатичного восемнадцатилетнего парня, и она влюбилась в него. Это был Роберт Вагнер, будущий владелец миллионного наследия. Тогда юная актриса поклялась, что, когда вырастет, станет его супругой.
Русская королева Голливуда./ Фото: hotflick.net
Как ни странно, но детская шутка воплотилась в явь, и в 1957 году Роберт Вагнер и Натали Вуд сыграли свадьбу. К тому периоду они оба уже имели звездный статус и получали сотни писем с признаниями от поклонников и поклонниц. Этот союз, как и большинство в фабрике грез, просуществовал недолго.
Повелительница интриг Натали Вуд./ Фото: uchteatr.ru
Спустя четыре года пара рассталась из-за измены Натали с известным дамским угодником Уорреном Битти, отношения с которым звезда даже не скрывала. После расставания с Робертом она пристрастилась к алкоголю и начала свое продвижение по лестнице громких скандалов.
И просто красавица.../ Фото: impact-images.com.au
Второй брак Натали с театральным агентом Ричардом Грегсоном, известным как Серебряный Лис продлился всего два года. Но Вуд успела родить дочку Наташу. Это расставание запомнилось обитателям Голливуда диким скандалом ревностей, что закатила Натали.
Непристойная звезда./ Фото: cloudpix.co
Она была пьяна, непристойно ругалась и выкидывала вещи супруга в окно. Кроме того, дыбы досадить супругу, она подключила все свои связи, чтобы он потерял работу.
Возвращение
Натали.../ Фото: hotflick.net
Вскоре Натали Вуд снова вернулась к Роберту Вагнеру, и они опять зарегистрировали свои отношения. Вряд ли Роберт настолько горячо любил Натали и смог забыть все ее измены. Поговаривают, что их связывала не душевная близость, а общая пагубная страсть - тяга к алкоголю. Оба часто не знали в этом меры и доходили до бессознательного состояния.
Её обожали миллионы./ Фото: hollywood-actors.ru
Натали тратила баснословные суммы на лечение от этого недуга, но все тщетно. Первое время после выхода из клиники она еще держалась, но дома ее всегда подстерегал соблазн в лице ее супруга.
Русская королева Голливуда и «повелительница интриг» Натали Вуд./ Фото: spletnik.ru
На открытых мероприятиях, где присутствовали десятки папарацци, Натали частенько не могла устоять на ногах и вела себя безобразно. Все эти горячие моменты, естественно, моментально попадали в прессу. Стоит отметить, что и ее вторая свадьба с Робертом, закончившаяся грандиозной попойкой на борту яхты, была скандально отражена в средствах массовой информации.
Само очарование./ Фото: imgur.com
Тот стиль жизни, который уже вела Натали, не помогал укреплению семейного союза. Даже появление дочери Кортни Брук не изменило пристрастий дивы. Напротив, она стала еще более ревнивой и приобрела манию подозрительности. В их с Робертом доме, по наставлению хозяйки, были кругом расставлены "жучки". Актриса желала знать, чем занят ее благоверный и что говорят гости, особенно, женского пола...
В гримёрке./ Фото: cinemaring.com
Многие в Голливуде начали сторониться Натали Вуд, некоторые даже побаивались. Она практически беспричинно могла разжечь скандал, если ей казалось, что ее муж начал уделять кому-то внимание. Часто из-за приступов ревности (а может, это был только повод) звезда напивалась так, что теряла сознание. Она стала мстительной и злобной, разносила грязные сплетни даже о своих бывших подругах, чем разбила не один брак.
Последний уик-энд
Натали перед зеркалом./ Фото: hotflick.net
В кают-компании три звезды кинематографа начали обильные возлияния. К ночи разразился сильный шторм, и Кристофер , не переносивший морскую качку, сообщил, что будет ночевать на берегу. Вуд заявила, что тоже боится оставаться в несносную погоду на борту. Роберт остался на "Сплэндоре", а Натали и Крис сняли в отеле два номера. Позже, в ходе следствия, выяснилось, что от одного из номеров даже не брали ключ.
На яхте./ Фото: imagozone.com
К вечеру следующего дня пара вернулась на яхту. Внешне спокойный Роберт спросил, как себя чувствует его супруга. Она только загадочно улыбнулась и заявила, что у нее сто лет не было такой великолепной ночи. Пир под эгидой Бахуса продолжался... После дюжины коктейлей Натали ушла отдыхать, а мужчины остались в кают-компании.
Роберт Вагнер и Натали Вуд./ Фото: 1stdibs.com
Только под утро Роберт обнаружил, что супруги на судне нет. А спустя несколько часов рыбаки сообщили об ужасной находке. По версии следователя, это был несчастный случай. Подвыпившая актриса, накинув куртку, вышла на палубу, поскользнулась и упала в воду. А плавать она не умела. Только откуда взялись ссадины на лице и ушибы на голове Натали, выявленные экспертизой, остается загадкой.
Постскриптум
Жизнь как яркая комета./ Фото: imagozone.com
Именно на эту сумму была застрахована жизнь Натали. Но что бы ни послужило причиной печального конца актрисы - ревность, месть, алчность, случайность - ясно одно: звезда Натали Вуд ярко вспыхнула и слишком быстро погасла.
источник
Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями:
И не забудьте:
Подписаться на мой Instagram
Свежие комментарии