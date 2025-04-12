Лайфхаки, которые приведут в восторг даже бывалых хозяек

Микроволновая печь не зря присутствует на кухне практически каждой хозяйки: она удобная, многофункциональная, простая в использовании. В ней можно разогреть еду, испечь кекс и даже сварить овощи (кстати, многие об этом не знают).







Но чтобы микроволновая печь радовала вас долгие годы, нужно соблюдать все правила эксплуатации.

1. Зачем ставить стакан с водой в микроволновку?

1. Как одновременно разогреть две порции еды?

2. Как постирать вещи в микроволновке?

3. Как сделать пенку для кофе?

4. Как обработать почву?

5. Как восстановить тушь для ресниц?

6. Как продезинфицировать губку?

7. Как нарезать лук без слез?

Например, разогревать стакан воды.Наберите полный стакан воды и поставьте в микроволновку.Совет со стаканом воды на первый взгляд кажется максимально странным, но если прочитать инструкцию к микроволновой печи, то все сразу станет предельно понятно. Вне зависимости от того, какая модель стоит у вас на кухне – самая бюджетная или дорогая многофункциональная – нельзя включать пустую микроволновку, а также готовить/разогревать в ней еду весом менее 100 граммов.Поэтому маленький бутерброд с аппетитно расплавленным сыром, конечно, порадует вас с утра, но может вывести из строя одну из важнейших деталей устройства – магнетрон. Именно он производит СВЧ-лучи, которые заставляют еду нагреваться. Если пользоваться микроволновкой грамотно, магнетрон прослужит верой и правдой много лет, но если игнорировать правила и недостаточно «загружать» прибор, придется заплатить за его замену кругленькую сумму.Почему вес пищи имеет такое большое значение? Если микроволновка пустая или недостаточно заполненная, внутри нее появляется эффект, который называется «стоячая волна». Именно он приводит к тому, что магнетрон со временем выходит из строя. Сначала микроволновка просто начинает хуже разогревать пищу, а потом совсем перестает работать. Чтобы такого не произошло, всегда вместе с маленькими порциями еды ставьте в микроволновку стакан воды. Он добавит необходимого веса, и получится избежать «стоячей волны».Выпечку нужно разогревать вместе со стаканом воды, чтобы она не засохла.На заметку: Стакан с водой пригодится в микроволновке и в другом случае – если вы будете разогревать остывший кусочек пиццы, хачапури или любое другое хлебобулочное изделие. Когда вы ничем не накрываете еду, в процессе разогрева она теряет много влаги и сильно подсыхает. А пар, который будет выделяться от стакана с водой, поможет решить эту проблему – выпечка вновь станет мягкой и воздушной.В том, как не довести микроволновку до «выгорания», мы разобрались, теперь переходим к интересным лайфхакам с непосредственным участием этого прибора.Соберите «башню» из двух тарелок и стакана.В то время, как одни люди греют вместе с бутербродом стакан воды, чтобы добавить пище нужного веса, другие думают, как поместить в микроволновку сразу две тарелки с едой. Хотим вас обрадовать – это возможно, нужно лишь выбрать правильную посуду. Одно блюдо положите в глубокую тарелку, а другое – в плоскую, большего диаметра. Поставьте их друг на друга и включите микроволновку на три-четыре минуты, чтобы все продукты равномерно прогрелись. Еще один вариант – поставить на нижнюю плоскою тарелку с едой стакан, а сверху установить другую плоскую тарелку.Положите носки в полиэтиленовый пакет.Звучит еще более странно, чем совет со стаканом, но здесь работает та же схема – после того, как мы расскажем обо всех подробностях процесса, все станет просто и логично. Итак, возьмите миску или контейнер подходящего размера, налейте в него пару стаканов воды, добавьте моющее средство и хорошо вспеньте его. После этого положите в емкость грязные носки, трусы или носовые платки, поставьте в микроволновку и запустите таймер на десять минут. После завершения «стирки», прополощите вещи в теплой воде и повесьте сушится.Также в микроволновке можно «стирать» кухонные полотенца. Особенно актуально это будет для выведения жирных пятен. Хорошо намочите полотенце, натрите его хозяйственным мылом, уделяя особое внимание загрязненным участкам, положите в пакет и отправьте в микроволновку. Запустите таймер на две минуты, а по истечении времени достаньте полотенце и прополощите в чистой воде.Вот такая красивая пенка получится в микроволновке.Необязательно каждое утро бежать в кофейню за углом, чтобы выпить стаканчик любимого капучино или латте – кофе вполне можно сделать самостоятельно, так сказать, в домашних условиях. Самая главная загвоздка в приготовлении напитка – это правильная, стойкая пенка. Обычно ее делают с помощью капучинатора, но если его нет под рукой, нужно искать другие варианты решения проблемы.Вот здесь на помощь и придет микроволновка. Подогрейте молоко, перелейте его в банку и плотно закройте крышкой. Хорошо потрясите в течение 20-30 секунд, а затем быстро поставьте в микроволновую печь, пока пенка не исчезла. Установите самую большую мощность и включите таймер на 30-40 секунд. Этого времени хватит для того, чтобы пенка стала плотной и «зафиксировалась», сохранив желаемую воздушность. Вам останется лишь аккуратно переложить ее в чашку с кофе, и наслаждаться любимым напитком.Для удобства положите почву в зип-пакет.А вы знали, что рассаду и комнатные растения можно высаживать только в безопасный грунт, желательно из упаковки? Если такой возможности нет, и в качестве основной почвы вы хотите взять землю из огорода или палисадника, тогда не забудьте предварительно ее обработать.Чтобы устранить бактерии и насекомых, грунт нужно прокалить при высоких температурах. Обычно для этих целей используют духовку, но чтобы ускорить процесс, можно прибегнуть к помощи микроволновки. Положите почву в зип-пакет, прогрейте на высокой мощности в течение 40 секунд, остудите и смело можете использовать.Если тушью долго не пользоваться, она подсыхает.Если вы давно не пользовались тушью для ресниц, и она подсохла, не нужно пытаться разводить ее водой – ни к чему хорошему это не приведет. Бьюти-средство лишь полностью потеряет свои косметические свойства, и ее можно будет разве что отправить в мусорное ведро.Попробуйте восстановить тушь другим способом. Откройте флакон, поставьте его вертикально в микроволновку, а рядом расположите небольшую миску с водой. Запустите прибор на 40 секунд, установив минимальную мощность. Вуаля – средство вновь готово к использованию. Главное, чтобы на упаковке не было металлических надписей.Микроволновка убьет все бактерии на губке.Одна из самых грязных вещей на кухне – это, конечно, губка для посуды. Чего на ней только нет: микробы, бактерии, жирные пятна, кусочки пищи…А все потому что влажная среда является настоящим раем для размножения вредных микроорганизмов. Есть два варианта решения проблемы: каждую неделю менять губку на новую или попробовать продезинфицировать ее с помощью микроволновой печи.Мы предлагаем попробовать второй вариант. Все, что вам нужно – смочить губку, хорошо отжать ее и положить в микроволновку на две минуты. Этого времени вполне хватит для того, чтобы на губке не осталось никаких бактерий, и вы смело могли мыть ею посуду.Сначала прогрейте лук, а затем нарежьте его.Лук – важная составляющая большого количества блюд. Но перед тем, как обжаривать овощ на сковороде или добавлять свежим в салат, его надо измельчить. И вот здесь начинаются проблемы, ведь сделать это без слез практически невозможно. Некоторые хозяйки предварительно замораживают лук, чтобы избавиться от веществ, вызывающих слезоточение, мы же предлагаем просто разогреть его в микроволновке на протяжении 20 секунд. Получится не менее эффективно, но гораздо быстрее.