Винил снова в моде: 10 примеров того, как повторно использовать старые пластинки
Раньше было модно коллекционировать музыкальные пластинки. Кому-то просто нравилось слушать песни, другие же просто собирали винил «чтобы было», как это происходило и с книгами. Сегодня же винил вышел на новый уровень, его уже никто не слушает, зато он способен здорово украсить пространство.
Журнальный столик
Журнальный столик
Для создания такого предмета интерьер понадобится не только старая пластинка, но и основа. Это может быть старая табуретка или самодельный каркас. Такой столик никого не оставит равнодушным. Он отлично украсит интерьер не только в ретро стиле, но и станет достойным дополнением современного или скандинавского пространства.
Стильные часы
Стильные часы
Сделать часы из виниловой пластинки очень просто, а украсить ими интерьер ещё проще. Эти часы станут неким символом времени, подчеркнут ценность каждой секунды и, возможно, навеют приятные воспоминания.
Крутые табуреты
Крутые табуреты
Вид старых табуреток «мозолит глаза»? Они выбиваются из общего пространства и вовсе не красят его? Тогда нужно срочно что-то предпринимать! Например, заменить сидушки и сделать их более оригинальными.
Настенный декор
Настенный декор
Виниловые пластинки выглядят стильно, именно поэтому многие дизайнеры с удовольствием используют их в качестве настенного декора. Так можно продемонстрировать гостям и друзьям свою ретро-коллекцию и просто внести в пространство некую изюминку.
Модная сумочка
Модная сумочка
Вот до чего способна довести женская фантазия! Сложно представить, что из виниловых пластинок можно получить стильную сумочку. Но, как видим, нет ничего невозможного, и кстати, смотрится такой аксессуар неплохо.
Красивые вазы
Красивые вазы
В 90-е, когда было принято избавляться от пережитков прошлого, многие стали переплавлять старые пластинки и делать из них вазы причудливых форм. Подобные поделки будут уместны и сегодня. Такие вазы можно красиво расписать и использовать для хранения фруктов или конфет.
Книжная полка
Книжная полка
Как показывает практика, из виниловых пластинок можно сделать немало интересных вещиц. Среди них – книжные полки, которые смотрятся довольно необычно и стильно. Такая идея понравится не только книгоманам, но и почитателям ретро.
Необычные подстаканники
Необычные подстаканники
Даже серединки виниловых пластинок пригодятся в хозяйстве. Из них получатся симпатичные и оригинальные подставки для стаканов, чашек и бокалов. Отличное украшение обеденного стола!
Эффектный светильник
Эффектный светильник
Виниловые пластинки могут пылиться на чердаке или в подвале, а могут быть очень полезными в быту. А чтобы убедиться в этом, стоит только взглянуть на этот необычный осветительный прибор.
Держатель для вина
Старые пластинки пригодятся даже на кухне, тут их можно использовать в качестве держателей для вина. Практично, стильно и красиво!
Держатель для вина
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