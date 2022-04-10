10 инноваций, которые еще не так давно были фантастикой

Будущее совсем рядом.

1. Гибкие роботы

Сегодня роботы активно развиваются.

2. Нейроморфные чипы

Такие технологии пугают.

3. Батареи на органических радикалах

Интересное решение.

4. Поезда Hyperloop

Вжух и на месте.

5. Смартфоны-дисплеи

Техника продолжает эволюционировать.

6. Вертикальное сельское хозяйство

Решение для городов.

7. Гарнитуры виртуальной реальности

Виртуальность уже часть реальности.

8. Модульные дома

Сегодня так, а завтра вот так.

9. Беспилотные машины

Покатай меня большая черепаха.

10. 3D-печать

Скоро в каждом доме.