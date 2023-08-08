Жажда наживы: Громкие истории похищения известных людей и их родственников

Что пришлось испытать жертвам в плену, сложно даже представить. / Фото: www.pravdanews.info
Хорошее благосостояние публичных людей часто становится предметом зависти со стороны тех, кто не привык получать жизненные блага собственным трудом. Кажется, куда легче шантажом и угрозами заставить поделиться собственными деньгами тех, кто побогаче. Хорошо, когда человека успевают спасти из рук похитителей, но ведь случается и так, что помощь приходит слишком поздно.
Иван Касперский
Иван Касперский. / Фото: www.bm.img.com.ua
В апреле 2011 года стало о похищении младшего сына известного российского предпринимателя Евгения Касперского. 19-летний юноша был похищен практически от офиса собственной матери, где он сам работал в свободное от учёбы время.
Евгений Касперский. / Фото: www.mycdn.me
На поиски Ивана были брошены силы ФСБ, позже к спецоперации привлекли и сотрудников полиции. Операция проводилась в обстановке строжайшей секретности и увенчалась освобождением молодого человека и задержанием похитителей.
Преступники в суде. / Фото: www.newvz.ru
Как выяснилось в ходе следствия, поводом для преступления стал опубликованный Forbes список богатейших россиян с указанием размера их состояния. Ранее судимый за мошенничество Николай Савельев, в сговоре с женой и сыном, принял решение о похищении сына Евгения Касперского. Позже в банду были привлечены ещё три человека, друзья сына.
Иван Касперский и его мама Наталья Касперская перед заседанием суда над обвиняемыми в похищении, 25 декабря 2012 года. / Фото: www.gipoteza.net
Преступники тщательно изучили распорядок дня и маршруты движения Ивана. Места его жительства, учёбы и работы были указаны в социальной сети. После похищения юношу заперли в бане арендованного дома, а позже заставили связаться с отцом и озвучить ему требование о выкупе в 3 миллиона долларов.
Евгений Касперский. / Фото: www.vmichurinske.ru
В момент передачи выкупа семью Савельевых задержали в полном составе, остальных членов банды арестовали чуть позже. Выяснилось, что все пять дней плена с Иваном обращались весьма корректно, общались с ним вежливо, физической силы не применяли. Преступники были приговорены к лишению свободы на срок от 7 до 11 лет.
Иван Касперский. / Фото: www.kpcdn.net
После освобождения Иван Касперский полностью удалил свои личные данные из сети, а после сменил фамилию, чтоб не привлекать к себе повышенного внимания.
Фредди Хайнекен
Фредди Хайнекен. / Фото: www.independent.co.uk
Владелец знаменитой на весь мир пивоварни был похищен прямо в центре Амстердама вместе со своим водителем Эбом Додеререм. Преступники тщательно готовились к похищению, для чего заблаговременно построили в заброшенном ангаре специальную камеру. Там и был прикован к стене бизнесмен. Он был в заточении 20 дней, в течение которых сохранял удивительное спокойствие, раздражая тем самым членов банды. Водитель Хайнекена был не столь хладнокровен, состояние его здоровья за эти дни резко ухудшилось.
Фредди Хайнекен. / Фото: www.memoriambook.com
Выкуп в 35 миллионов голландских гульденов похитители забрали и скрылись. Позже всех пятерых преступников задержали, осудив на сроки от 5 до 12 лет, а вот выкуп удалось найти лишь частично. Семье пивовара вернули лишь 4 миллиона. Фредди Хайнекен никогда не выражал недовольства потерей денег и возглавлял предприятие ещё 6 лет. Он умер от пневмонии в 2002 году. В 2015 году на экраны вышел фильм «Похищение Фредди Хайнекена», где в деталях была описана вся эта история.
Патти Херст
Патти Херст. / Фото: www.buzzfeed.com
19-летняя Патти Херст, внучка медиамагната и миллиардера Уильяма Рэндольфа Херста, была похищена их дома своего жениха Стивена Вида в феврале 1974 года. Как выяснилось позже, за дерзким преступлением стояла «Симбионистская армия освобождения», небольшая террористическая организация. Патти два месяца провела запертой в шкафу, а первые дни её даже не выпускали в туалет. Преступники избивали и насиловали свою заложницу.
Патти Херст. / Фото: www.cnn.com
Поначалу основным требованием террористов было освобождение двух членов их группировки. Когда стало понятно, что власти на подобную сделку идти отказываются, леворадикалы потребовали от отца девушки выдать всем малоимущим семьям в Калифорнии продуктовые наборы стоимостью 70 долларов каждый. Помимо этого, следовало напечатать большое количество пропагандистской литературы, на которую у семьи не было денег.
Заявление заложницы о вступлении в ряды террористов стало для всех неожиданностью. / Фото: www.dayonline.ru
Через два месяца общественность потрясло аудиозаявление самой Патти, которая сообщала, что она встала в ряды членов террористической организации, которая её похитила. В дальнейшем она лично принимала участие в грабежах и вооружённых налётах. После разгрома банды была арестована и Патти Херст.
Патти Херст после ареста. / Фото: www.nymag.com
Девушка призналась, что примкнуть к рядам боевиков её заставили угрозами и насилием. Проведенная медико-психиатрическая экспертиза полностью подтвердила слова бывшей заложницы, однако её осудили на 7 лет тюрьмы. Под давлением общественности, через 3 года приговор был отменен, а девушка освобождена из-под стражи.
Патти Херст в день свадьбы. / Фото: www.kykyryzo.ru
Позже Патти Херст вышла замуж за своего телохранителя Бернанда Шоу, с которым прожила всю его жизнь, родила двух дочерей. Она выпустила книгу мемуаров и снялась в нескольких фильмах.
Патти Херст старается не вспоминать прошлое. / Фото: www.mrandmsadams.com
Джон Пол Гетти III
Джон Пол Гетти III. / Фото: www.cmtt.space
16-летнего подростка на городской площади Рима похитили ночью 10 июля 1974 года, надев ему мешок на голову. Его дед Жан Поль Гетти, известный не только своим богатством, но и феноменальной скупостью, категорически отказывался платить выкуп за внука, считая его самого виновным в похищении. Согласился заплатить он лишь через 5 месяцев, когда семье прислали отрезанное ухо и прядь волос заложника. При этом 800 тысяч из 3 миллионов он ссудил собственному сыну под проценты.
Джон Пол Гетти III после освобождения. / Фото: www.spiegel.de
Джон Пол Гетти III. / Фото: www.dailymail.co.uk
После освобождения дед так и не согласился пообщаться с внуком, отказавшись даже говорить с ним по телефону. Судьба бывшего заложника оказалась весьма плачевной. Он так и не смог справиться с последствиями психологической травмы, пристрастился к наркотикам, перестал видеть и слышать. Большую часть жизни провел в инвалидной коляске и скончался в 54 года.
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