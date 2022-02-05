19 ретро фотографий из экспедиции Роберта Скотта на Южный полюс

Фотографии экспедиции Роберта Скотта на Южный полюс.
В 1910 году англичанин Роберт Скотт возглавил Британскую антарктическую экспедицию. Им предстояло сделать множество научных открытий. Правда, когда они достигли Полюса, их постигло глубокое разочарование – из опередили норвежцы. Двое участников экспедиции погибли практически в её начале, а сам Скотт и два его товарища замёрзли в палатке 19 марта 1912 года. В этом обзоре собраны интереснейшие фотографии из той печальной экспедиции.
1. Грот в айсберге
Красота невероятная!
2. Пингвины Адели на мысе Ройдс
Всегда очаровательны, а издали так похожи на людей!
3. Палатка Амундсена на Южном Полюсе
Члены экспедиции Роберта Скотта были огорчены, когда узнали, что из опередили почти на месяц.
4. Остановка у айсберга
Полярники прячутся от ветра во время отдыха.
5. Отважные полярники
Члены экспедиции Скотта на Южном полюсе, 18 января 1912. В марте все эти люди погибли.
6. Полярный переход
Полярный переход - дело непростое.
7. В зимовье
Полярники в зимовье на отдыхе.
8. Капитан Скотт делает записи в дневнике
Ведение дневника - одно из самых важных дел в экспедиции.
9. Айсберг в середине лета
Посмотрите на фигуру человек справа и оцените масштаб!
10. День рождения капитана Скотта
43-ий день рождения Скотта 6 июня 1911 на борту Terra Nova будет его последним
11. Ледяные бастионы
Глядя на такой пейзаж чувствуешь себя песчинкой.
12. Последний приют
12 ноября 2012 года поисковая группа нашла палатку, в которой были замерзшие тела Скотта, Уилсона и Бауэрса. Над телами погибших соорудили снежную пирамиду.
13. Полярник Генри Бауэрс
Генри Бауэрс. Здесь ему 29 лет.
14. Отважная команда капитана Скотта
Слева направо: доктор Уилсон, капитан Скотт, PO Эванс, капитан Оутс и лейтенант Боуэрс. Позади них палатка, в которой они жили.
15. Айсберг Берг
Красота невероятная.
16. Старшина Эванс
Эванс отправился на полюс в возрасте 35 лет.
17. Доктор Уилсон
Доктору Уилсону 39 и он полон надежд.
18. Капитан Скотт
Ему было 43 года. Он оставил потомкам свои ценнейшие дневники и волю к победе.
19. Капитан Оутс
Капитан Оутс - настоящий герой. Когда он почувствовал, что очень слаб, понимал, что товарищи его не бросят и не хотел быть им в тягость, он сам ушёл в ледяную пустыню.
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