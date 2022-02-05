19 ретро фотографий из экспедиции Роберта Скотта на Южный полюс

Фотографии экспедиции Роберта Скотта на Южный полюс.

1. Грот в айсберге

Красота невероятная!

2. Пингвины Адели на мысе Ройдс

Всегда очаровательны, а издали так похожи на людей!

3. Палатка Амундсена на Южном Полюсе

Члены экспедиции Роберта Скотта были огорчены, когда узнали, что из опередили почти на месяц.

4. Остановка у айсберга

Полярники прячутся от ветра во время отдыха.

5. Отважные полярники

Члены экспедиции Скотта на Южном полюсе, 18 января 1912. В марте все эти люди погибли.

6. Полярный переход

Полярный переход - дело непростое.

7. В зимовье

Полярники в зимовье на отдыхе.

8. Капитан Скотт делает записи в дневнике

Ведение дневника - одно из самых важных дел в экспедиции.

9. Айсберг в середине лета

Посмотрите на фигуру человек справа и оцените масштаб!

10. День рождения капитана Скотта

43-ий день рождения Скотта 6 июня 1911 на борту Terra Nova будет его последним

11. Ледяные бастионы

Глядя на такой пейзаж чувствуешь себя песчинкой.

12. Последний приют

12 ноября 2012 года поисковая группа нашла палатку, в которой были замерзшие тела Скотта, Уилсона и Бауэрса. Над телами погибших соорудили снежную пирамиду .

13. Полярник Генри Бауэрс

Генри Бауэрс. Здесь ему 29 лет.

14. Отважная команда капитана Скотта

Слева направо: доктор Уилсон, капитан Скотт, PO Эванс, капитан Оутс и лейтенант Боуэрс. Позади них палатка, в которой они жили.

15. Айсберг Берг

Красота невероятная.

16. Старшина Эванс

Эванс отправился на полюс в возрасте 35 лет.

17. Доктор Уилсон

Доктору Уилсону 39 и он полон надежд.

18. Капитан Скотт

Ему было 43 года. Он оставил потомкам свои ценнейшие дневники и волю к победе.

19. Капитан Оутс

Капитан Оутс - настоящий герой. Когда он почувствовал, что очень слаб, понимал, что товарищи его не бросят и не хотел быть им в тягость, он сам ушёл в ледяную пустыню .