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19 ретро фотографий из экспедиции Роберта Скотта на Южный полюс


Фотографии экспедиции Роберта Скотта на Южный полюс.

Фотографии экспедиции Роберта Скотта на Южный полюс.

В 1910 году англичанин Роберт Скотт возглавил Британскую антарктическую экспедицию. Им предстояло сделать множество научных открытий. Правда, когда они достигли Полюса, их постигло глубокое разочарование – из опередили норвежцы. Двое участников экспедиции погибли практически в её начале, а сам Скотт и два его товарища замёрзли в палатке 19 марта 1912 года. В этом обзоре собраны интереснейшие фотографии из той печальной экспедиции.

1. Грот в айсберге


Красота невероятная!

Красота невероятная!

 

2. Пингвины Адели на мысе Ройдс


Всегда очаровательны, а издали так похожи на людей!

Всегда очаровательны, а издали так похожи на людей!

 

3. Палатка Амундсена на Южном Полюсе


Члены экспедиции Роберта Скотта были огорчены, когда узнали, что из опередили почти на месяц.

Члены экспедиции Роберта Скотта были огорчены, когда узнали, что из опередили почти на месяц.

 

4. Остановка у айсберга


Полярники прячутся от ветра во время отдыха.

Полярники прячутся от ветра во время отдыха.

 

5. Отважные полярники


Члены экспедиции Скотта на Южном полюсе, 18 января 1912. В марте все эти люди погибли.

Члены экспедиции Скотта на Южном полюсе, 18 января 1912. В марте все эти люди погибли.

 

6. Полярный переход


Полярный переход - дело непростое.

Полярный переход - дело непростое.

 

7. В зимовье


Полярники в зимовье на отдыхе.

Полярники в зимовье на отдыхе.

 

8. Капитан Скотт делает записи в дневнике


Ведение дневника - одно из самых важных дел в экспедиции.

Ведение дневника - одно из самых важных дел в экспедиции.

 

9. Айсберг в середине лета


Посмотрите на фигуру человек справа и оцените масштаб!

Посмотрите на фигуру человек справа и оцените масштаб!

 

10. День рождения капитана Скотта


43-ий день рождения Скотта 6 июня 1911 на борту Terra Nova будет его последним

43-ий день рождения Скотта 6 июня 1911 на борту Terra Nova будет его последним

 

11. Ледяные бастионы


Глядя на такой пейзаж чувствуешь себя песчинкой.

Глядя на такой пейзаж чувствуешь себя песчинкой.

 

12. Последний приют


12 ноября 2012 года поисковая группа нашла палатку, в которой были замерзшие тела Скотта, Уилсона и Бауэрса. Над телами погибших соорудили снежную пирамиду.

12 ноября 2012 года поисковая группа нашла палатку, в которой были замерзшие тела Скотта, Уилсона и Бауэрса. Над телами погибших соорудили снежную пирамиду.

 

13. Полярник Генри Бауэрс


Генри Бауэрс. Здесь ему 29 лет.

Генри Бауэрс. Здесь ему 29 лет.

 

14. Отважная команда капитана Скотта


Слева направо: доктор Уилсон, капитан Скотт, PO Эванс, капитан Оутс и лейтенант Боуэрс. Позади них палатка, в которой они жили.

Слева направо: доктор Уилсон, капитан Скотт, PO Эванс, капитан Оутс и лейтенант Боуэрс. Позади них палатка, в которой они жили.

 

15. Айсберг Берг


Красота невероятная.

Красота невероятная.

 

16. Старшина Эванс


Эванс отправился на полюс в возрасте 35 лет.

Эванс отправился на полюс в возрасте 35 лет.

 

17. Доктор Уилсон


Доктору Уилсону 39 и он полон надежд.

Доктору Уилсону 39 и он полон надежд.

 

18. Капитан Скотт


Ему было 43 года. Он оставил потомкам свои ценнейшие дневники и волю к победе.

Ему было 43 года. Он оставил потомкам свои ценнейшие дневники и волю к победе.

 

19. Капитан Оутс


Капитан Оутс - настоящий герой. Когда он почувствовал, что очень слаб, понимал, что товарищи его не бросят и не хотел быть им в тягость, он сам ушёл в ледяную пустыню.

Капитан Оутс - настоящий герой. Когда он почувствовал, что очень слаб, понимал, что товарищи его не бросят и не хотел быть им в тягость, он сам ушёл в ледяную пустыню.

 

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19 ретро фотографий из экспедиции Роберта Скотта на Южный полюс

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19 ретро фотографий из экспедиции Роберта Скотта на Южный полюсПодписаться на мой Instagram
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