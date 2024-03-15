Как быстро определить свежесть продуктов

Продукты питания — неотъемлемая часть нашей жизни. Логично, что хозяюшки стремятся покупать только качественные продукты. Но как можно быть полностью уверенным в данном вопросе? Оказывается, у опытных хозяек есть свои хитрости по проверке свежести.







Яйца из супермаркета точно можно употреблять в пищу? Не продали ли нам спред под видом растительного масла? Как определить качество муки для выпечки? На все эти вопросы вы найдёте ответы в нашей сегодняшней статье.





1. Проверяем свежесть яиц из супермаркета!

2. Секрет великолепной выпечки!

3. А масло ли мы купили?

4. Покупаем только настоящий какао-порошок!

5. Выбираем растительное масло правильно!

6. Учимся проверять свежесть молока!

Подсоленная вода поможет определить свежесть яиц!Опытные хозяюшки точно знают, что лучше всего приобретать деревенские яйца у проверенного поставщика. Но что, если такой возможности нет и яйца куплены в супермаркете? Всем известно, что в одном лотке могут быть яйца из различных партий. Да и срок хранения не всегда вызывает доверие. В таком случае лучше всего воспользуйтесь нашим советом!Все, что нам потребуется — это стакан воды и пара чайных ложек соли. Все это необходимо смешать в миске. После чего в раствор опускаем купленные яйца. Если они опустятся на дно, их смело можно употреблять в пищу. Их свежесть подтверждена. А вот если они продолжат плавать и даже всплывут, лучше всего отправить их в мусорное ведро.Уксус определит качество вашей муки!Домашняя выпечка — предмет гордости многих хозяюшек. Но ее качество не всегда зависит от мастерства кулинара. Огромное значение в данном вопросе занимает качество муки. Для того чтобы точно быть в ней уверенным, предлагаем провести эксперимент.Все, что нам понадобится — немного уксуса. Налейте его в рюмку и добавьте немного муки. Если ничего не произойдёт, значит, вы купили качественную муку и можно смело приступать к выпечке. А если вы услышите шипение и увидите, что началась химическая реакция, то лучше отказаться от данного продукта.Горячая вода легко распознает настоящее масло!Удивительно, но в последнее время многие производители поставляют на рынок под видом сливочного масла обычный спред. Как в такой ситуации можно быть уверенным в том, что купили? Только после проведения эксперимента по нашим советам.Нам потребуется горячая вода. Примерно пятьдесят градусов. Но не кипящая. Перелейте ее в стакан и опустите в него кусочек масла. Настоящее сливочное масло растворится без остатка. А вот если на поверхности образуются капельки жира, а в жидкости видны хлопья — вам продали спред.Лёгкий способ проверить натуральность какао-порошка!Какао отлично подходит не только для горячих напитков. Оно также незаменимо в выпечке. И каждая опытная хозяюшка знает, как важно приобретать именно натуральный какао-порошок.Чтобы определить, настоящий ли какао мы приобрели, достаточно лишь протереть его между подушечками пальцев. Натуральный продукт образует маслянистую пленку на пальцах, которую достаточно трудно смыть. Если же руки остались сухими, вам определённо продали продукт без содержания какао бобов.Капля йода проверит качество растительного масла!Растительное масло — незаменимый продукт. Без него не приготовить блюда во фритюре, а также не пожарить мясо. Однако в последнее время на рынке стали продавать все больше разбавленных товаров. Чтобы точно быть уверенным в качестве своего масла, достаточно последовать нашему совету.Налейте масло в стакан и капните в него каплю йода. Если капля останется неизменной по форме, то вы приобрели качественный продукт. Если же она начнёт опускаться и расслаиваться, то это показатель того, что в масле много различных примесей.Сода легко определит свежесть молока!Молоко всегда найдётся в холодильнике у опытной хозяюшки. Даже если ее семья не пьёт его на регулярной основе. Но как запомнить, когда оно было открыто, и определить его свежесть? Оказывается, есть одна бытовая хитрость, благодаря которой можно быстро определить свежесть открытого молока.Нам потребуются полстакана молока и две чайные ложки соды. Смешайте их и посмотрите на реакцию. Если ничего не происходит, молоко можно смело пить. Если же сверху начинает образовываться пенка, то лучше всего отправить молочный продукт на тесто для выпечки.