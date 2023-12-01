Что такое сампуру, и зачем японцы продают еду, которую невозможно есть

Сампуру - пластиковая еда в Японии.

Пластиковая еда в Японии очень популярна.

Все блюда на витринах в Японии сделаны из пластика.

Сампуру выглядит очень реалистично.

Такие блюда помогают клиентам быстрее сориентироваться в меню заведения.

Такая еда призвана завлекать посетителей в ресторан.

Большинство сампуру раскрашиваются вручную.

Сампуру выглядит, как настоящая еда.

Часто отличить пластиковую еду от настоящей практически невозможно.

Сампуру помогают иностранцам определиться с выбором блюд.

Сампуру может дорого обойтись хозяевам ресторанов, но такие вложения быстро окупаются.

Сейчас сампуру - это огромный бизнес.

Пластиковая еда.