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Что несут волны

Сиан Каан — уникальный биосферный заповедник, расположенный вдоль Карибского побережья Мексики, однако идущие мимо течения приносят на берега этого рая мусор со всех концов света. Нью-йоркский художник Алехандро Дуран собирает этот мусор и создает из него удивительные цветные пейзажи с целью «отобразить напряжение между природой и чрезмерно развитым миром человека». Проект называется «Смытое».

Что несут волны

Дуран рассказывает, что во время прогулок по заповеднику столкнулся с мусором из 50 стран с шести разных континентов.

Что несут волны

На некоторых кадрах мусор изображен так, как его могли оставить волны, где-то очевидно, что художник сам составил композицию.

Что несут волны

Во всех случаях, однако, посыл очевиден: «Фотопроект изображает новую форму колонизации — консьюмеризм, где даже нетронутая человеком земля не застрахована от пагубного воздействия культуры одноразового использования».

Что несут волны

22 апреля, в Нью-Йорке была открыта выставка этого проекта.

Что несут волны

Что несут волны

Что несут волны

Что несут волны

Что несут волны

Что несут волны

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