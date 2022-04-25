10 обычных продуктов, которые никогда не появятся на столе Елизаветы II

Продукты и блюда, которые под запретом в Букингемском дворце
Всё могут короли. Тем более, королевы Великобритании. Например, заполучить в круглосуточный сервис лучших кулинаров мира и самые экзотические деликатесы. Но, несмотря на все доступные привилегии, здравствующая королева Елизавета II в своём рационе весьма консервативна. И эти 10 продуктов вы точно не найдёте на кухне Букингемского дворца. Возможно, в этом и кроется секрет королевского долголетия?
Бывший королевский повар, автор книги «Есть по-королевски», Даррен МакГради
Королева Елизавета II уже при жизни вошла в историю как самый долгоправящий и старейший монарх Великобритании. В чём секрет долголетия и отменного здоровья августейшей особы – вопрос полноценного научного исследования. Но наверняка свою лепту внёс и сбалансированный рацион питания. О том, какие продукты под запретом в Букингемском дворце, рассказывает Даррен МакГради (Darren McGrady) – королевский повар с пятнадцатилетним стажем и автор кулинарного бестселлера «Есть по-королевски» (Eating Royally).
1. Паста
Правило №1: никаких макаронных изделий!
По словам Даррена, королева всегда ограничивала себя в простых углеводах, а с возрастом и вовсе старается их избегать. О том, что паста и макаронные изделия под запретом на королевском столе, новых поваров информируют в первую очередь. Вместо этого на ланч Елизавета II предпочитает большую порцию салата, а также кусочек рыбы или цыплёнка на гриле. Весьма полезная привычка, правда?
2. Картофель
Картошка – это не по-королевски.
Как и в случае с опальной пастой, картофель содержит слишком много простых углеводов и крахмала. А потому в королевском меню вы не найдёте любимых многими картофельных гарниров. Во всяком случае, если Елизавета II обедает или ужинает в одиночестве. Ведь на других членов королевского семейства это ограничение не распространяется.
3. Стейк с кровью
Елизавета II не переносит вида крови.
Хотя многие считают алое мясо аристократическим деликатесом, королеву отвращает его вид. Да и для здоровья куда полезнее полная термическая обработка.
4. Белые яйца
Белые начинают, но не выигрывают.
А тут королевский повар просто отмечает милую особенность: Елизавета искренне считает, что коричневые яйца гораздо вкуснее белых. Особенно, в виде омлета с лососем.Лук и чеснок
Поварам приходится экспериментировать с другими пряностями.
Разве королевская особа может допустить такую оплошность, как несвежее дыхание? Неудивительно, что блюда с чесноком и луком – табу в Букингемском дворце. Зато у поваров есть прекрасная возможность поэкспериментировать с другими пряностями.
6. Хлеб с корочкой
Хлебные корочки оставьте для королевских лебедей.
Видимо, руководствуясь теми же соображениями о вреде простых углеводов, королева требует срезать корочку с хлеба. Что вовсе не мешает ей наслаждаться мягкими сэндвичами с тунцом, соусом на основе майонеза, огурцом и перцем на полдник.
7. Еда не по сезону
Клубника в декабре? Извольте.
На королевской кухне правил много. Но одно из главных и неприкосновенных звучит так: еда должна быть по сезону. Говоря проще, клубника летом – замечательно, а в декабре – недопустимо. Возможно, причина в том, что королева избегает даже намёка на ГМО. В любом случае, с точки зрения правильного питания, «сезонное» разделение рациона очень даже оправданно. Есть, чему поучиться.
8. Банан в кожуре
Даже бананы можно кушать с королевским изяществом.
Бананы в числе десертов допустимы, но они обязательно должны подаваться без кожуры. А ест их королева с помощью вилки и ножа: разрезает поперёк, а потом на мелкие части. Королевское изящество.
9. Чай с сахаром
Сахар разрушает вкус напитка.
Как истинная англичанка, Елизавета II обожает чай. Но только бергамотовый, исключительно с молоком и уж точно без сахара. Во-первых, сахар разрушает благородный вкус напитка. А, во-вторых, кому нужны лишние калории?
10. Зато шоколадный торт – маленькое королевское излишество
И у королев есть свои маленькие слабости.
Если чай с сахаром – большое «нет», то устоять перед шоколадным тортом не в силах даже королева Великобритании. Только торт должен непременно быть бисквитным. Более того, по словам королевского повара, Елизавета II позволяет себе по маленькому кусочку ежедневно. Даже, если Её величество покидает дворец на несколько дней с деловыми визитами, кондитер всегда отправляется с ней и всеми ингредиентами для десерта.
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