10 обычных продуктов, которые никогда не появятся на столе Елизаветы II

Продукты и блюда, которые под запретом в Букингемском дворце

Бывший королевский повар, автор книги «Есть по-королевски», Даррен МакГради

1. Паста

Правило №1: никаких макаронных изделий!

2. Картофель

Картошка – это не по-королевски.

3. Стейк с кровью

Елизавета II не переносит вида крови.

4. Белые яйца

Белые начинают, но не выигрывают.

Поварам приходится экспериментировать с другими пряностями.

6. Хлеб с корочкой

Хлебные корочки оставьте для королевских лебедей.

7. Еда не по сезону

Клубника в декабре? Извольте.

8. Банан в кожуре

Даже бананы можно кушать с королевским изяществом.

9. Чай с сахаром

Сахар разрушает вкус напитка.

10. Зато шоколадный торт – маленькое королевское излишество

И у королев есть свои маленькие слабости.