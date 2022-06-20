Продукты, которые вредны для вашей кошки

Когда дело доходит до употребления вредных продуктов, кошки, как правило, оказываются более разумными, чем собаки, однако существует несколько продуктов, которые вы ни в коем случае не должны позволять есть своей кошке!
Пищеварительная система кошек сильно отличается от человеческой, и мы должны твёрдо помнить, что абсолютно безопасные для нас продукты могут быть очень опасными и даже смертельными для наших любимых питомцев.
Поэтому очень важно знать, какими именно продуктами ни в коем случае нельзя кормить кошек. От сырых яиц и винограда до костей и печёнки, перед вами — 25 продуктов, которые вредны для вашей кошки!
25. Лук
Независимо от того, насколько вы любите лук, этот популярный продукт может очень сильно навредить кошке. Любой лук, термически обработанный или сырой, представляет собой большую опасность для кошек, поскольку достаточно лишь малого количества, чтобы животное им отравилось.
Интоксикация от лука появляется у животных, съевших количество лука всего чуть более 0,5% массы своего тела за один раз. В луке содержатся сульфоксиды и дисульфиды, которые могут повредить красные кровяные тельца (эритроциты) и привести к анемии.
24. Ревень
Это травянистое многолетнее растение имеет вкусные сочные стебли, которые используются в кулинарии, однако его листья являются ядовитыми. В них содержится щавелевая кислота и разъедающая кислота, которые могут негативно повлиять на пищеварительную, нервную и мочевую систему кошки.
23. Кофе
Оказывается, кошки более чувствительны к воздействию кофе, чем люди. В то время как 1-2 чашки некрепкого кофе не содержат достаточного количества кофеина, чтобы вызвать отравление у большинства питомцев, употребление небольшого количества кофейной гущи может легко привести к смерти небольшой кошки. После попадания в организм появляются признаки гиперактивности, рвота, учащённый пульс, гипертония, тремор, гипертермия, судороги и другое.
22. Витаминные добавки
Кошек не следует кормить витаминными добавками, предназначенными для человека, особенно те, в которых содержится железо, поскольку оно может повредить слизистую оболочку их пищеварительной системы, а также является токсичным для других органов, включая почки и печень.
21. Жевательная резинка
Шансы, что кошка съест кусочек жевательной резинки, крайне малы, но если это всё-таки произойдёт, то, скорее всего, это приведёт к серьёзнейшим неприятностям. Жевательная резинка без сахара, на самом деле — один из самых опасных продуктов для кошек и собак, поскольку в ней содержится натуральный подсластитель, ксилит, который является смертельным для большинства животных. Он вызывает повышение инсулина, резкое падение уровня сахара в крови, кому и даже смертельный исход.
20. Консервированный тунец
Кошкам нравится консервированный тунец, и этот продукт не так опасен, как некоторые другие в этом списке, однако употребление консервированного тунца в большом количестве может привести к истощению, поскольку в нём отсутствует достаточный уровень витаминов и минералов, необходимых для кошки. Постоянное употребление консервированного тунца может привести к недостатку тиамина и даже отравлению ртутью.
19. Алкоголь
Алкоголь пагубно влияет на здоровье человека, поэтому неудивительно, что он также вреден и для домашних животных. Тем не менее, переносимость алкоголя у кошек гораздо ниже, чем у человека, и лишь небольшое количество алкоголя (например, одна столовая ложка) может привести к серьёзным последствиям для здоровья кошки, включая диарею, депрессию, проблемы с координацией, затруднение дыхания и другие.
18. Сырые яйца
Сырые яйца богаты витаминами, протеинами и питательными веществами, однако их не следует давать кошке, поскольку животное может заразиться сальмонеллой и другими паразитами, которые могут привести к воспалению поджелудочной железы, известному как панкреатит. Некоторые ферменты в сырых яйцах также могут влиять на усваивание некоторых витаминов группы В.
17. Конфеты
Независимо от того, с сахаром ли конфеты или с искусственными подсластителями, они всегда опасны для кошек. Если конфеты с сахаром, то они вредны для зубов и могут привести к ожирению или даже сахарному диабету, в то время как сладости с искусственными подсластителями часто содержат ксилитол, который может быть смертельным для кошек (см. п. 21).
16. Молоко
Конечно, котята пьют молоко сразу после рождения, однако это не значит, что молоко полезно кошкам и в дальнейшей жизни. Молоко содержит некоторые полезные вещества, такие как белки, витамины и минералы, но в нём также содержится и лактоза, которую многие кошки, достигшие взрослого возраста, не переносят. Кормление взрослой кошки молоком может привести к диарее и другим расстройствам желудка.
15. Чеснок
Так же как лук, шалот и зелёный лук, чеснок может привести к повреждению красных кровяных телец и анемии. Этот продукт, как правило, ядовит, когда поступает в организм в больших количествах, но воздействие концентрированных форм чеснока, таких как чесночный порошок, также может быть токсичным.
14. Австралийский орех (макадамия)
Австралийский орех богат большим количеством необходимых питательных веществ, включая тиамин, витамин В6, марганец, железо, магний, фосфор и так далее. Однако, несмотря на эти важные для здоровья вещества, этот продукт является токсичным для домашних животных.
Интоксикация макадамией может сопровождаться слабостью животного и параличом задних конечностей с невозможностью стоять. Симптомы могут также включать в себя тремор мышц, боли в суставах, а также сильные боли в животе.
13. Виноград и изюм
Виноград и изюм часто используются в качестве угощения для домашних животных, но на самом деле это не самая хорошая идея. Хотя не понятно почему, но виноград и изюм могут привести к почечной недостаточности у некоторых кошек. Всего небольшое количество винограда или изюма может привести к заболеванию кошки.
12. Соль
Соль, обычно используемая для приготовления пищи, весьма ядовита для наших питомцев. Интоксикация солью у кошек приводит к таким клиническим признакам, как рвота, диарея, вялость, аномальное накопление жидкости в организме, чрезмерная жажда или мочеиспускание, потенциальное повреждение почек, тремор, судороги, кома и даже смерть, если не предпринимать лечение.
11. Абрикос
Семена, листья и стебли абрикосового дерева содержат цианид. Этот токсин ингибирует цитохром с-оксидаза (цитохромоксидазу), фермент, необходимый для переноса кислорода на клеточном уровне, предотвращая поглощение клетками этого кислорода. При попадании в организм в токсичном количестве, могут проявляться такие клинические признаки, как расширение зрачков, затруднение дыхания, недостаточный уровень кислорода, ярко-красные дёсны, шок и смерть.
10. Табак
Ни один владелец кошки никогда не даст своему питомцу табак, однако важно убедиться в том, чтобы домашнее животное не имело к нему доступ в ваше отсутствие. В табаке содержится никотин, который влияет на пищеварительную и нервную системы. Употребление табака может привести к учащённому сердцебиению, коллапсу (острой сосудистой недостаточности), коме и даже смерти.
9. Яблоко
Мякоть яблока безвредна для кошек в умеренных количествах, однако семена яблока ядовиты не только для них, но и для любого животного. В них содержится амигдалин — форма цианида, которая препятствует способности крови переносить кислород по организму.
Если кошка съест несколько семечек от яблока, большой проблемы не будет, однако если животное съест их слишком много, то могут возникнуть проблемы с дыханием, начаться судороги, случиться коллапс и даже кома.
8. Шоколад
В отличие от многих собак, любящих шоколад, кошки, как правило, сами по себе не проявляют к нему интерес, но если они это сделают, то могут возникнуть серьёзные проблемы со здоровьем.
В шоколаде содержится токсичный компонент под названием теобромин, который легко усваивается человеком, однако кошки усваивают его гораздо медленнее, что позволяет ему достичь токсичного уровня в их системе. Теобромин может привести к обезвоживанию, болям в животе, сильному возбуждению, тремору мышц, судорогам и даже к смерти.
7. Тесто
Сырое тесто может быть токсичным для кошки. Попав в организм, сырое хлебное тесто расширяется в тёплой и влажной среде желудка, что может привести к вздутию живота, а затем — к желудочному расширению и завороту, известному как заворот кишок.
Во-вторых, когда дрожжи ферментируются в сыром тесте, это приводит к образованию диоксида углерода и спирта, которые всасываются в кровь, в результате чего происходит быстрая алкогольная интоксикация.
6. Собачий корм
Несмотря на то, что собачий корм не является токсичным для кошек, они нуждаются в совершенно другом составе питательных веществ. Корм для кошек должен содержать большое количество витамина А, таурина, арахидоновой кислоты и протеина, а в корме для собак все эти вещества содержатся в крайне недостаточном количестве. Для здоровья собаки достаточно небольшого количества витамина А и протеинов, чего не скажешь о кошке.
5. Жировая обрезь
Жир в небольших количествах может быть безвредным, но кормление кошки огромным количеством жира, который обычно остаётся при приготовлении мяса, не является хорошей идеей. Это может привести к проблемам с желудком, включая рвоту, диарею и, при регулярном употреблении кошкой жира, даже к панкреатиту.
4. Авокадо
Авокадо, как известно, очень полезен для здоровья человека, и может быть даже вкусным, если его правильно приготовить, однако кошки должны избегать этого плода. В авокадо содержится токсин под названием «персин». После употребления авокадо у кошки может случиться расстройство желудка, возникнуть затруднённое дыхание и накопление жидкости в грудной клетке. Кроме того, животное также может проглотить скользкую косточку, которая может вызывать серьёзные проблемы с желудком.
3. Кости
Несмотря на то, что они вообще не являются токсичными, кости являются одним из самых опасных для кошек продуктов, перечисленных в этом списке. Проблема в том, что разгрызенные животным кости (особенно вареные кости) при попадании внутрь могут вызвать внутренние разрывы или кишечную непроходимость. Кости также являются существенной причиной удушья кошек.
2. Печёнка
При употреблении в небольших количествах печёнка не представляет собой серьёзную проблему для здоровья кошки, однако слишком большое количество этого продукта в рационе животного может привести к интоксикации витамином А.
Это серьёзное состояние, которое может повлиять на кости кошки. Симптомы включают в себя деформированные кости, костяные наросты на локтях и позвоночнике, а также остеопороз.
1. Цитрус
Стебли, листья, кожура, плод и семена цитрусовых, таких как лимоны и апельсины, содержат разное количество лимонной кислоты, эфирных масел, которые могут вызвать раздражение и, возможно, даже угнетение центральной нервной системы при попадании в организм в значительных количествах.
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