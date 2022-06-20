Продукты, которые вредны для вашей кошки

Когда дело доходит до употребления вредных продуктов, кошки, как правило, оказываются более разумными, чем собаки, однако существует несколько продуктов, которые вы ни в коем случае не должны позволять есть своей кошке!



Пищеварительная система кошек сильно отличается от человеческой, и мы должны твёрдо помнить, что абсолютно безопасные для нас продукты могут быть очень опасными и даже смертельными для наших любимых питомцев.



Поэтому очень важно знать, какими именно продуктами ни в коем случае нельзя кормить кошек. От сырых яиц и винограда до костей и печёнки, перед вами — 25 продуктов, которые вредны для вашей кошки!



25. Лук

24. Ревень

23. Кофе

22. Витаминные добавки

21. Жевательная резинка

20. Консервированный тунец

19. Алкоголь

18. Сырые яйца

17. Конфеты

16. Молоко

15. Чеснок

14. Австралийский орех (макадамия)

13. Виноград и изюм

12. Соль

11. Абрикос

10. Табак

9. Яблоко

8. Шоколад

7. Тесто

6. Собачий корм

5. Жировая обрезь

4. Авокадо

3. Кости

2. Печёнка

1. Цитрус