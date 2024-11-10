«Говорите, вас слушают!»: как «штуковина» советских пионеров поставила под угрозу безопасность США

Шпионский скандал Златоуст.
"Штуковина" (Thing), также известная как "Златоуст", - одно из первых скрытых подслушивающих устройств (или "жучков"), которые использовали пассивные методы для передачи звукового сигнала. Именно такая "штуковина" была скрыта внутри подарка, который вручили советские пионеры послу США в Москве 4 августа 1945 года.
Посол США демонстрирует подслушивающее устройство.
Состоял шпионский девайс из крошечной емкостной мембраны, соединенной с небольшой антенной. У нее не было источника питания или активных электронных компонентов, работу которых можно было бы засечь. Пассивный резонатор активировался только тогда, когда радиосигнал правильной частоты от внешнего передатчика направлялся на устройство. Звуковые волны, возникающие при разговоре в комнате, приводили к тому, что мембрана начинала вибрировать. При этом под действием человеческого голоса изменялся характер колебаний резонирующей антенны.
Принцип работы пассивного объемного резонатора.
Отраженный жучком сигнал принимали на обычное радио, записывали на магнитофон и затем расшифровывали. Подобный дизайн устройства для прослушивания означал, что его было очень трудно обнаружить, ведь "Златоуст" был очень маленьким, не имел никакого источника питания или активных электронных компонентов и не излучал никаких сигналов до тех пор, пока его не начинали дистанционно активно облучать. Эти же конструктивные особенности, наряду с общей простотой устройства, сделали жучок очень надежным и обеспечивали ему потенциально неограниченный срок службы.
Национальный криптологический музей США.
Существование жучка было обнаружено случайно оператором радио в британском посольстве, который услышал американские переговоры по открытому каналу радио в то время, когда ССС включили свое устройство. В марте 1951 года в американское посольство в Москве прибыли специалисты, которые в итоге сумели найти прослушивающее устройство. Сотрудник Государственного департамента США затем смог воспроизвести результаты, используя ненастроенный широкополосный приемник и простой диодный детектор/демодулятор.
Снимок Большой печати с жучком из архивов АНБ.
Центральное разведывательное управление приступило к анализу устройства и наняло для этого специалистов из British Marconi Company. Ответственным за анализ был британский ученый и офицер контрразведки MI5 Питер Райт. Поскольку мембрана "Штуковины" была очень тонкой, она была повреждена во время транспортировки американцами. Райт был вынужден заменить ее. Простота устройства первоначально вызвала некоторое замешательство. Также стало непонятным то,что антенна и резонатор имели несколько резонансных частот в дополнение к основной. Помимо этого, команда потеряла некоторое время на предположение, что расстояние между мембраной и приемником необходимо увеличить, чтобы сделать большим резонанс.
Дар советских пионеров послу США.
Основой "Штуковины" был 23-сантиметровый несимметричный вибратор (настроенный на излучение на частоте 330 мегагерц). Длина антенны и размеры внутренней полости были специально разработаны для того, чтобы усиливать исходящий сигнал. Но как же попало шпионское устройство в кабинет посла. В этом кроется самая большая "изюминка" ситуации. "Штуковина" была расположена под клювом орла на деревянном макете Большой печати США, которую преподнесла в дар послу США делегация советских пионеров. Предлогом стало празднования юбилея пионерского лагеря "Артек", куда и был приглашен посол Аверелл Гарриман.
Говорите. Слушаем... прослушиваем. Главное говорите.
Экспертиза Райта привела к разработке аналогичной британской системы под кодовым названием "САТИР", которая использовалась на протяжении 1950-х годов англичанами, американцами, канадцами и австралийцами. В 1960 году этот инцидент был упомянут на четвертый день заседания Совета Безопасности Организации Объединенных Наций. Советский Союз заявил свой протест относительно американского шпионажа (американский самолет-разведчик U-2 был сбил над территорией СССР). Посол США продемонстрировал в ответ подслушивающее устройство в Большой печати, чтобы проиллюстрировать, что практика шпионажа между двумя странами является взаимной.
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