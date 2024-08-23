10 скверных фактов о жизни в Древнем Риме

Римская уборная.
Как правило, Древний Рим у современников ассоциируется с античной архитектурой, героями и ярких шлемах, дамами в туниках. Однако реальность в Древнем Риме, как свидетельствуют историки, была далека от сказаний и легенд.
1. Полоскание рта
Люди полоскали рот мочой.
В Древнем Риме малая нужда было настолько развитым бизнесом, что правительство ввело специальные налоги на продажу мочи., а другие ходили по домам с большим чаном и просили людей заполнить его. Способы использования собранной мочи сегодня даже трудно представить себе. Например, ей чистили одежду.
Рабочие заполняли чан одеждой, после чего заливали ее мочой. После этого один человек залезал в чан и топтался по одежде, чтобы отстирать ее. Но это ничто по сравнению с тем, как римляне чистили зубы. В некоторых районах люди использовали мочу в качестве жидкости для полоскания рта. Утверждалось, что это делает зубы блестящими и белыми.
2. Общая губка
Общая губка для подтирания.
Рим всегда хвалили за его достижения в области сантехники. В римских городах были общественные туалеты и системы канализации, чего в последующих обществах не было на протяжении многих веков. С первого взгляда это звучит, как трагическая гибель передовой технологии, но, как выясняется, была существенная причина, почему никто не использовал римские изобретения в области сантехники. Общественные туалеты были отвратительными. Археологи считают, что туалеты в Риме почти никогда не чистили, поэтому они просто кишели паразитами.
На самом деле, римляне при походе в туалет брали с собой специальные гребни, предназначенные для вычесывания вшей. А самое худшее случалось после того, как люди справляли большую нужду. В каждом общественном туалете, который обычно одновременно посещали десятки других людей, была только одна губка на палке, которую использовали для подтирания. При этом губку никогда не чистили и использовали все посетители.
3. Взрывы метана
Туалеты регулярно взрывались.
Каждый раз, когда человек заходил в римский туалет, он рисковал умереть. Первая проблема заключалась в том, что существа, живущие в канализационной системе часто выползали наружу и кусали людей в то время, как те справляли свои потребности. Еще более худшая проблема заключалась в накоплении метана, который иногда скапливался в таких количествах, что воспламенялся и взрывался.
Туалеты были настолько опасными, что люди прибегали к магии, чтобы попытаться остаться в живых. Стены многих туалетов были испещрены магическими заклинаниями, предназначенными, чтобы отпугивать демонов. Также в в некоторых туалетах стояли статуи богини удачи Фортуны, которой при входе внутрь молились люди.
4.Кровь гладиаторов
Кровь гладиаторов использовали в качестве лекарства.
В римской медицине было немало чудачеств. Несколько римских авторов писали о том, что после гладиаторских боев зачастую собирали кровь мертвых гладиаторов и продавали ее как лекарство. Римляне считали, что гладиаторская кровь могла вылечить эпилепсию и пили ее как лекарство.
И это был еще относительно цивилизованный пример. В других случаях и вовсе вырезали печень мертвых гладиаторов и ели ее в сыром виде. Как ни странно, некоторые римские врачи фактически сообщают, что это лечение работало. Они утверждают, что видели людей, которые пили человеческую кровь и излечивались от эпилептических припадков.
5. Косметика из мертвой плоти
Женщины втирали отмершие клетки кожи гладиаторов в свои лица.
В то время, как побежденные гладиаторы становились лекарством для эпилептиков, победители становились источником афродизиаков. В римские времена мыло было довольно редким явлением, поэтому спортсмены чистили себя, покрывая тела маслом и соскабливая отмершие клетки кожи, а также пот и грязь с помощью инструмента, называемого стригиль.
Как правило, эту всю грязь просто выбрасывали, но только не случае с гладиаторами. Их соскобы грязи и отмершей кожи расфасовывали в бутылки и продавали женщинам в качестве афродизиака. Также часто эту смесь добавляли в крем для лица, которым пользовались женщины в надежде, что станут неотразимыми для мужчин.
6. Эротическое искусство
Помпеи были переполнены неприличным искусством.
Извержение вулкана, которое похоронило Помпеи, оставило этот город прекрасно сохранившимся для археологов. Когда ученые впервые начали проводить раскопки в Помпеях, они нашли вещи, которые были настолько непристойными, что их скрыли от общественности на долгие годы. Город был полон эротического искусства в самых сумасшедших формах.
К примеру, можно было увидеть статую Пана, который совокупляется с козлом. Кроме того, в городе было полным-полно проституток, что нашло отражение на... тротуарах. И сегодня можно посетить развалины Помпей и увидеть то, что римляне видели каждый день — пенисы, высеченные в дорогах, которые указывали путь к ближайшему борделю.
7. Пенисы "на удачу"
Опасные места были отмечены рисунками пенисов на удачу.
Тема пенисов была довольно популярна в Риме, в отличие от современного общества. Их изображения можно было встретить буквально везде, их даже часто носили на шее. В Риме считалось модным среди юношей носить медные пенисы на ожерелье. Считалось, что они не только модные и стильные, но и могли "предотвратить вред", который могли нанести людям, которые носили их.
Также пенисы "на удачу" рисовали в опасных местах, чтобы обезопасить путешественников. К примеру, на ветхих и шатких мостах в Риме почти везде были нарисованы изображения пенисов.
8. Обнажение ягодиц
Римляне первыми в истории начали показывать ягодицы.
Рим уникален в том, что в нем первый раз в истории было зафиксировано письменное свидетельство обнажения ягодиц. Еврейский священник Иосиф Флавий впервые описал демонстрацию ягодиц во время бунта в Иерусалиме. Во время Песаха римских солдат направили к стенам Иерусалима, чтобы они наблюдали, не случится ли восстания.
Один из этих солдат, по словам Иосифа Флавия, "повернулся задом к стене города, приспустил штаны, нагнулся и испустил бесстыдный звук". Евреи были в ярости. Они потребовали, чтобы солдата наказали, а затем начали бросать камни в римских солдат. Вскоре в Иерусалиме вспыхнули беспорядки, а жест так и сохранился на тысячи лет.
9. Искусственная рвота
Римляне рвали, чтобы продолжать есть дальше.
Римляне вывели понятие избытка во всем на новый уровень. По словам Сенеки, римляне на банкетах ели до тех пор, пока в них просто "не лезло больше", а потом искусственно вызывали рвоту, чтобы продолжать есть. Некоторые люди тошнили в миски, которые они держали возле стола, но другие не "заморачивались" и рвали прямо на пол рядом со столом, после чего продолжали есть.
10. Напиток из козьего навоза
Колесничие пили энергетический напиток из козьего навоза.
У римлян не было бинтов, но они нашли оригинальный способ останавливать кровотечение из ран. По словам Плиния Старшего, люди в Риме замазывали свои ссадины и раны козьим навозом. Плиний писал, что лучший козий помет собирали в течение весны и сушили, но в чрезвычайных ситуациях подходил и свежий козий помет. Но это далеко не самый отвратительный способ, которым римляне использовали этот "продукт".
Колесничие пили его в качестве источника энергии. Они или разводили вареный козий помет в уксусе или размешивали его в своих напитках. Причем, это делали не только бедные люди. По словам Плиния, самым большим фанатиком питья козьего помета был император Нерон.
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