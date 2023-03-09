10 безумных сказок, которые Северная Корея рассказывает всему миру

Самое удивительное в этой стране — это то, насколько далеко ей удалось зайти на пути к антиутопии, описанной в романе «1984» Джорджа Оруэлла. Министерство изобилия заботится о том, чтобы каждый кореец зарабатывал в среднем 1000 долларов в год, а недостаток продовольствия затрагивал «только» 99% населения. Министерство мира ведёт бесконечную войну с американскими империалистами. Министерство любви строит концентрационные лагеря и карательные учреждения, а также принуждает граждан любить своего лидера — но об этом чуть позже.
Существует также Министерство правды, более известное как Центральное телеграфное агентство Кореи. Эта организация обеспечивает информацией все СМИ страны и контролирует всё, что в них публикуется.
Олимпийским спортсменам помогают добрые духи
Во время Чемпионата мира по футболу 2014 повсюду разлеталась новость о том, что Северная Корея объявила себя его победителем, разгромившим в финале Бразилию. К сожалению, это был всего лишь розыгрыш с одного сайта поддельных новостей. Северная Корея никогда не делала подобных заявлений. Она даже расщедрилась до того, чтобы показать своим гражданам все игры Чемпионата, пусть и сутками позже, чем они проводились. А вот во время Олимпийских игр 2012 года КНДР отличилась по-настоящему.
Золотой медалист, тяжелоатлет Ом Юн Чхоль в разговоре с британской прессой утверждал, что поднять вес, в три раза превышающий его собственный, ему помог дух бывшего лидера, Ким Чен Ира, который вселился в его тело.
Северная Корея заняла 20-е место по количеству медалей, завоевав 4 золота и 2 бронзы. В какой-то момент она даже находилась на 5 месте в рейтинге. Но вся слава, конечно же, досталась Гению Руководства — об этом позаботились СМИ. Главной темой новостей были не спортсмены, показавшие лучшие результаты в мире, а забота и поддержка великого лидера Ким Чен Ына, а также его покойного отца.
В тоталитарном обществе процветает демократия
Одна из последних нашумевших историй из государства чудес была о строжайшей демократии и кристальной честности лидера Ким Чен Ына. В стране, «прославившейся» задокументированными нарушениями человеческих прав, практически открытыми репрессиями, эксплуатацией и прочими жестокими делами так, что Доктор Зло нервно курит в сторонке, 100% от 99,97% явившихся на выборы избирателей по дороге танцевали и радостно пели о приходе к власти Ким Чен Ына.
Несмотря на то, что большая часть населения пришла на выборы из страха за свою жизнь, в СМИ утверждалось, что глас народа кричал о том, что хочет Ким Чен Ына. Смелое заявление, учитывая, что это имя было единственным в бюллетене.
Обнаружение логова единорога
Единороги существуют! Северная Корея это доказала. Археологи из Академии общественных наук при Институте истории Северной Кореи обнаружили камень прямоугольной формы, на котором высечены слова «логово единорога». Железное доказательство.
Далее в репортаже сообщалось, что учёные относят данную надпись к периоду между 918 и 1392 гг. н. э., но единороги обитали в этой местности только с III века до н. э. по VII век н. э.
Удивительно, но указанные даты совершенно случайно с точностью совпали с легендой о древнем корейском правителе, короле Тонгмунге, который ездил на единороге и построил империю, которой, разумеется, не было равных в истории человечества.
Японцы воруют время
Оккупированной стране приходится пережить немало горя. Исчезают бесценные произведения искусства, пропадают без следа национальные богатства, рушится инфраструктура и так далее. Но с Северной Кореей случилось нечто совсем уж печальное. Злые японские империалисты во время оккупации в 1910 году крали у неё… время.
Много лет спустя, в 2015-м, бравый и неустрашимый Ким Чен Ын решил наконец восстановить справедливость. Северная Корея объявила, что 15 августа переводит часы на 30 минут назад.
Этот акт был провозглашён победой над империализмом, и Центральное телеграфное агентство Кореи передавало слова правительства о том, что решение перейти на Пхеньянское время было выражением «непоколебимой веры и воли военнослужащих и мирных граждан в 70-летнюю годовщину освобождения Кореи». Ким Чен Ын, расчувствовавшись по такому грандиозному случаю, добавил, что грядёт вторая Корейская война, и «ни один американец не будет оставлен в живых». Как мило с его стороны.
Ким Чен Ир был сверхчеловеком
Народные лидеры — важный пунктик для Северной Кореи. Ну очень важный. Настолько важный, что любящие граждане объявили Ким Чен Ира полубогом. Примечательны обстоятельства его рождения. Будущий корейский диктатор родился на священной горе Пэктусан, в то время как его отец сражался с японцами. Скорее всего, голыми руками и в бандане как у Рэмбо.
К слову о бандане. Народ Кореи заставляли верить, что Ким Чен Ир был модной сенсацией, сражающей Запад наповал своим стилем, а ещё одной его суперспособностью было то, что он никогда не ходил в туалет.
В западной прессе появлялось немало историй о сверхчеловеческих чертах ныне покойного корейского лидера, и сегодня уже трудно отличить настоящие репортажи Центрального телеграфного агентства от городских легенд. Единственное, что можно сказать с уверенностью, это то, что все эти истории — ложь вне зависимости от их происхождения и что корейские СМИ действительно делают смехотворные заявления о своих руководителях.
В одной из историй сообщалось, что Ким Чен Ир набрал 34 очка в своей первой игре в гольф, непостижимым образом попав в лунку со стартовой зоны 11 раз, свидетелями чему были 17 наблюдавших за игрой телохранителей. Если это вас не впечатляет, тогда, может быть, впечатлит смена погоды под настроение? Утверждалось, что Ким Чен Ир настолько могущественен, что ему подчиняются даже природные стихии. Вскоре после смерти лидера Центральное телеграфное агентство поделилось целым набором безумных историй о нём. Сообщалось, что в момент смерти вождя небо стало красным, а в жерле вулкана Пэктусан раздался небывало громкий рёв. Очень красиво, жаль, что никто этого почему-то не видел и не слышал.
Ким Чен Ын — вундеркинд
Следующий на очереди — Мини-Мы Трудовой партии Кореи, Ким Чен Ын. Нынешний лидер и по совместительству Верховный Главнокомандующий стал наследником, обойдя опозоренного старшего брата, однажды чуть было не сбежавшего в токийский «Диснейленд» с поддельным паспортом. Младшая сестра, разумеется, никогда и не была претендентом на власть. Итак, вся ответственность Большого Брата и вождя пролетариата легла на плечи юного Ким Чен Ына.
Трудно быть молодым лидером, если твой отец-предшественник обладал сверхчеловеческими силами, так что Центральное телеграфное агентство решило позаботиться об имидже начинающего тирана. Две главные их истории получили самую широкую огласку и стали частью школьной программы, появившись в книге «Революционная деятельность Ким Чен Ына».
Первый сказ был о том, что Ким Чен Ын прекрасно водил машину уже в возрасте трёх лет. Но тогда его талант ещё не засиял в полную силу. Во второй истории 9-летний Ким Чен Ын участвовал в закрытых гонках на яхтах и вышел победителем, обойдя известного зарубежного бизнесмена.
Повзрослев, Ким Чен Ын продолжил совершать свои подвиги, взобравшись на самую высокую гору в стране, на которой родился его отец.
СПИД, лихорадка Эбола, Ближневосточный респираторный синдром и атипичная пневмония легко лечатся
Если воровство времени и полубоги — иконы стиля вас недостаточно впечатлили, возможно, гуманистическая деятельность государства привьёт вам любовь к лучшей нации на свете. По всей видимости, застенчивые корейцы превзошли величайшие научные умы мира. Эбола и СПИД отнимают множество жизней в Африке, а Ближневосточный респираторный синдром и атипичная пневмония приводят в отчаяние даже развитые страны, но не Северную Корею. У неё есть лекарство от всего вышеупомянутого.
И это… женьшень. Выращенный с использованием специального удобрения и «редких земельных элементов», он становится панацеей, носящей гордое название Кымдан-2. К сожалению, это всё, что известно о способе приготовления чудесного снадобья, а загадочные «земельные элементы» встречаются, видимо, только в крупных логовах единорогов.
Примечателен тот факт, что Кымдан-2 изобретался не единожды. Впервые открыв снадобье в 2006 году, Центральное телеграфное агентство переизобрело его в 2013-м, объявив, что найдено лекарство от птичьего гриппа.
Информацию о клинических испытаниях Кымдан-2 и репортажи можно найти на официальном сайте.
Бургер был изобретён Ким Чен Иром
Происхождение бургера — вопрос до сих пор спорный. По крайней мере шесть американцев называли себя его изобретателями в конце XIX века, но историки полагают, что блюдо могло быть создано и раньше. До конца этот вопрос так и не прояснён.
Но не в Северной Корее. Там всем известно, что изобрёл его Верховный главнокомандующий Ким Чен Ир. По меньшей мере через 100 лет после того, как он был изобретён на самом деле. Ничего удивительного: просто, наверное, ныне покойный лидер обладал ещё одной суперспособностью — перемещением во времени.
Син Сан Ок никогда не снимал фильмы по принуждению
Перейдём к настоящей драме, достойной романа «1984». Южнокорейского режиссёра и его жену похитили. Их поместили в тюрьму, угрожая пытками, и эксплуатировали в своих целях. После этого Син Сан Оку промыли мозги, заставив поклоняться Ким Чен Иру наравне со всеми гражданами страны. И только после этого ему позволено было делать фильмы, которых хотел от него Ким Чен Ир.
Син Сан Ок снял семь фильмов под руководством своего нового продюсера — Верховного главнокомандующего, самым выдающимся из которых был «Пульгасари» — корейская версия японской «Годзиллы». Син Сан Оку с женой удалось в конце концов сбежать на кинофестивале в Вене, после чего они попросили убежище в США. Не растерявшись, Ким Чен Ир и корейские СМИ представили всё так, будто они были похищены американцами.
Детей учат ненавидеть весь мир
В первую очередь это касается, конечно, американцев. В детских садах, где с детишками играют в «пристрели американского ублюдка», «проткни штыком американского ублюдка», «революционную деятельность Ким Чен Ына», «злых японцев» и «повесь американского ублюдка».
Северокорейских детей учат ненавидеть Америку, Японию и весь западный мир. Жутковато, не правда ли?
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