Сочные картины с забавными сюжетами, которые обязательно подарят хорошее настроение

Отражение. Автор: Елена Дюмин.
Будучи многогранной и целеустремлённой личностью, российская художница Елена Дюмин потратив не один год своей жизни на достижение поставленных целей, выработала свой собственный стиль, благодаря которому её картины стали узнаваемыми во всём мире. Отдав своё предпочтение акрилу, маслу, акварели, пастели, карандашам, перу и чернилам, графиту, углю, офорту, литографии и ксилографии, она создала множество красочных изображений с различными сюжетами на абсолютно разные темы.
По словам автора, извечное воздействие новых идей и видов искусства позволило ей стать тем самым художником, которым она является в настоящее время. Ведь для неё главная цель – полная сосредоточенность на качестве работ, а так же самоотдача творчеству, в которое Елена старательно вкладывает не только свой труд, но и частичку души. Несколько последних лет художница живёт и работает в Сиднее, продолжая развивать и совершенствовать своё мастерство, экспериментируя с новыми техниками и стилями.
Близнецы. Автор: Елена Дюмин.
Предчувствие. Автор: Елена Дюмин.
Безликая. Автор: Елена Дюмин.
Предвосхищение. Автор: Елена Дюмин.
Безликие. Автор: Елена Дюмин.
В лабиринте мыслей. Автор: Елена Дюмин.
Время джаза. Автор: Елена Дюмин.
Пазл. Автор: Елена Дюмин.
Колыбельная. Автор: Елена Дюмин.
Райское путешествие. Автор: Елена Дюмин.
Письма. Автор: Елена Дюмин.
Тёплые сны. Автор: Елена Дюмин.
Ожившие сказки. Автор: Елена Дюмин.
Банкет. Автор: Елена Дюмин.
Танец. Автор: Елена Дюмин.
Деревце. Автор: Елена Дюмин.
Золотая рыбка. Автор: Елена Дюмин.
Чашечка кофе. Автор: Елена Дюмин.
Танго. Автор: Елена Дюмин.
Охотник за сокровищами. Автор: Елена Дюмин.
Познание. Автор: Елена Дюмин.
Позабытая игра. Автор: Елена Дюмин.
Безликие шахматы. Автор: Елена Дюмин.
Нулевое притяжение. Автор: Елена Дюмин.
Одинокая скрипачка. Автор: Елена Дюмин.
Мелодика. Автор: Елена Дюмин.
Встреча подруг. Автор: Елена Дюмин.
50 оттенков синего. Автор: Елена Дюмин.
Творчество Павла Антипова - не просто симбиоз символов и образов, а самая настоящая философия живописи, в которой многогранные и метафорические сюжеты рассказывают о чувствах и скоротечности времени.
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