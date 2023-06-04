Как подвернуть джинсы так, чтобы это выглядело модно

Сегодня в моде слегка укороченные подвернутые джинсы, которые не прикрывают лодыжки. Однако если вы хотите стильно выглядеть в таких джинсах, не нужно просто заворачивать длинную штанину несколько раз.







Модный образ поможет создать обычная канцелярская резинка.







Натяните резинку на джинсы. Поднимите джинсы до необходимой длины, заворачивая ткань.







Отверните поднятую часть вниз.







Последним шагом подверните отстроченную часть.





Читать далее →