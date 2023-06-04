С нами не соскучишься!

8 331 подписчик

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Виктория Иванова
    Что значит заставляли?Зачем в СССР маль...
  • Ингерман Ланская
    пустышкаИсторические фото...
  • Алексей
    15 известный факт:миллионы этих пластиковых бутылок плавают в Тихом океане в большом мусорном острове.14 малоизвестных ...

Как подвернуть джинсы так, чтобы это выглядело модно

Сегодня в моде слегка укороченные подвернутые джинсы, которые не прикрывают лодыжки. Однако если вы хотите стильно выглядеть в таких джинсах, не нужно просто заворачивать длинную штанину несколько раз.

Как подвернуть джинсы так, чтобы это выглядело модно

Модный образ поможет создать обычная канцелярская резинка.

Как подвернуть джинсы так, чтобы это выглядело модно

Натяните резинку на джинсы. Поднимите джинсы до необходимой длины, заворачивая ткань.

Как подвернуть джинсы так, чтобы это выглядело модно

Отверните поднятую часть вниз.

Как подвернуть джинсы так, чтобы это выглядело модно

Последним шагом подверните отстроченную часть.


Читать далее →

Ссылка на первоисточник
советыДжинсы

Картина дня

наверх