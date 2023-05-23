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15 самых крутых женских кинодрак

Режиссеры боевиков и триллеров нечасто делают женщин главными героинями и лишь изредка сталкивают их со злодейками, а не со злодеями. Тем не менее, это все же случается, и когда мы составили совместно с сайтом film.ru 15 самых крутых женских кинодрак за последние 25 лет, конкуренция за попадание в хит-парад оказалась жесткой!


Миссия невыполнима: Протокол Фантом (2011) - Пола Паттон против Леа Сейду


«Дефенестрация» – это «умное» слово переводится как «выбрасывание из окна». Именно так, дефенестрацией из высочайшего в мире небоскреба, заканчивается короткая, но суперэнергичная схватка сотрудницы IMF с французской наемной убийцей в середине блокбастера Брэда Берда, четвертой серии эпопеи о подвигах агента Итана Ханта и его сподвижников. Отметим, что героиня Паттон не просто дерется со злодейкой Сейду, а еще и защищает боевого товарища (неопытного персонажа Саймона Пегга) и мстит за своего подчиненного, погибшего от рук киллерши в прологе картины. Так что она ведет себя так, как обычно в подобных картинах ведут себя мужчины-начальники. Феминизм на марше!



Миссия невыполнима: Протокол Фантом (2011) - Пола Паттон против Леа Сейду драка, кино, фильм


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