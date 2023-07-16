10 примеров общественной паники, вызванной смешными и нелепыми причинами

Телеграф как повод для паники.
Даже сегодня в век компьютерных технологий конфликт отцов и детей никто не отменял. Некоторые представители старшего поколения считают, что в рок-музыке кроются тайные послания, которые сбивают людей с пути истинного, а компьютерные игры разлагают умы и души молодого поколения. В нашем обзоре 10-ка достаточно глупых поводов, которые в разное время становились причиной паники в обществе.
1. Машины для пинбола
Машины для пинбола.
Большинство людей считают игровые автоматы безобидным развлечением, но мэр Нью-Йорка Фьорелло Ла Гуардия думал иначе. В 1942 году он заявил, что пинбол - азартная игра, которая развращает молодежь Америки. Кроме того, он утверждал, что игровые автоматы «являются инструментом дьявола». В январе 1942 года, Ла Гуардия успешно добился разрешения на запрет пинбола в Нью-Йорке. Более того, он начал даже ссылаться на трагедию в Перл-Харборе, утверждая, что металл, из которого были построены игровые автоматы, мог бы быть использован для производства снарядов. Вскоре другие крупные города, такие как Чикаго и Лос-Анджелес, последовали примеру Нью-Йорка и также запретили пинбол. В Нью-Йорке, запрет длился вплоть до 1976 года.
2. Почтовые ящики
Почтовые ящики.
Энтони Троллоп был одним из самых успешных английских писателей викторианской эпохи. Помимо этого, Энтони стал известен тем, что благодаря ему в Великобритании появились почтовые ящики. Он не был первым, кто предложил эту идею, но именно его рекомендация была одобрена на Нормандских островах в 1854 году. Год спустя красные почтовые ящики появились и на материковой части Великобритании, в конце концов став одним из символов страны. Даже сегодня в Великобритании есть более 100 000 почтовых ящиков.
Однако, встречены почтовые ящики общественностью были весьма неоднозначно. Люди старшего поколения посчитали, что молодые барышни с нововведением получат излишнюю свободу - смогут анонимно общаться с кем угодно. Родители боялись, что их дочери теперь смогут вести переписку с мужчинами с дурной репутацией и опозорят честь семьи.
3. Телепузики
Телепузики.
Телешоу для детей дошкольного возраста «Телепузики» транслировалось в эфире Великобритании с 1997 по 2001. Его главными героями были четыре антропоморфных инопланетянина, которые напоминали малышей. Тем не менее, некоторые люди обвинили Тинки Винки, старейшего из телепузиков в том, что он являлся скрытым геем и моделью для подражания для детей, поскольку «он был фиолетовым, носил магический мешок и имел треугольную антенну». Эта точка зрения в основном распространялась американским пастором и активистом антигеевского движения Джерри Фалвеллом. Компания, выпустившая «Телепузиков», с гневом отмела нелепые обвинения, но споры не утихают по сей день.
4. Strawberry Quik
Strawberry Quik.
В стремлении защитить своих детей, родители готовы поверить во что угодно, и иногда паникуют даже из-за несуществующих вещей. Например, в 2007 году распространился слух, что коварные онлайн-наркоторговцы использовали красители и вкусовые ароматизаторы, чтобы замаскировать метамфетамин под клубничный порошок Nesquik, который нужно растворять в молоке (Strawberry Quik). Это якобы было сделано, чтобы подсаживать на наркотики детей. В подобный слух поверило множество людей, но расследование Администрации США по борьбе с наркотиками (DEA) показало, что это полная чушь.
5. Танцы
Танцы.
В настоящее время некоторые люди утверждают, что танцы слишком сексуальные и развращают современную молодежь. На самом деле в панике моралистов насчет чувственных танцев нет ничего нового - подобные утверждения существуют в течение сотен лет, а первым начали критиковать вальс. Во-первых, в этом танце было слишком много прикосновений (как считалось на тот момент). Во-вторых, ему не хватало степенности традиционных бальных танцев.
Первоначально вальс был популярен среди рабочего класса в Германии и Австрии в 18 веке. Постепенно танец вошел в высшее общество, и в 19 веке стал одним из самых модных танцев в мире. А ведь в то время его клеймили, к примеру, в Англии как «непристойное занятие, пригодное для проституток и прелюбодействующих людей».
6. Телеграф
Телеграф.
Все плохое, что люди говорят сейчас о Twitter и интернет-новостях, говорили о телеграфе 150 лет назад. У этого изобретения не было много поклонников, когда оно впервые появилось. Традиционные средства массовой информации заклеймили телеграф как «ненадежное и поверхностное» изобретение. Правительство США также опасалось этого устройства.
Когда Сэмюэл Морзе предложил продать его телеграфную систему правительству за $ 100 000, то получил отказ. На то время как некоторые политики считали, что телеграф может использоваться для незаконных действий, а другие считали, что стоимость установки и эксплуатации телеграфа между двумя городами будет намного выше любых потенциальных доходов.
7. ЛСД татуировки
ЛСД татуировки.
Задолго до того, как родители начали бояться метамфетаминовой Strawberry Quik, они переживали по поводу ЛСД-тату, временных татуировок. Якобы на эти временные татушки, столь популярные среди маленьких детей, наносили ЛСД, чтобы сделать детей зависимыми от наркотиков. Хотя неизвестно, откуда возник этот миф, но, начиная с 1970-х годов, подобная история быстро распространилась по почте.
8. Фонограф
Фонограф.
Множеству людей не понравилось новое изобретение Эдисона - фонограф. Газеты поспешили раскритиковать это устройство, которое могло бы представлять угрозу для традиционной публицистики. К примеру, авторитетное издание «Нью-Йорк Таймс» утверждало, что фонограф способен «уничтожить все доверие между людьми». Как полагали критики, у людей может появиться постоянный страх сказать что-нибудь лишнее, что может быть записано. Музыканты были также недовольны фонографом, заявляя, что он «приведет к гибели музыки».
9. Шахматы
Шахматы.
Критики, которые утверждают, что на видеоигры тратится слишком много времени, также они способствуют агрессивному поведению, говорят, что людям стоит играть в шахматы, поскольку это стимулирующая интеллект игра. Тем не менее, 150 лет назад люди говорили то же самое о шахматах. Тогда некоторые критики осуждали игру как скучную и антисоциальную. Журнал Scientific American и вовсе предупредил, что ни в коем случае нельзя играть в эту «унылую игру», поскольку она «исчерпывает все интеллектуальные силы человека».
10. Громоотвод
Громоотвод.
После того, как Бенджамен Франклин изобрел громоотвод в 1752 году, потребовалось несколько десятилетий, чтобы это изобретение стало популярным. Так случилось, потому что церковь признала громоотвод ересью. Церковные власти полагали, что молния является гневом Божьим, и любая попытка остановить его приведет только к худшим последствиям.
Один бостонский пастор по имени Томас Принц даже обвинил Франклина в Массачусетском землетрясении 1755 года, утверждая, что оно случилось, поскольку «Бог не смог ударить по виновным сверху, поэтому он направил удар снизу». Но постепенно громоотвод начали устанавливать даже в церквях, особенно после того как в 1767 году молния ударила в церковь в Брешии, Италия, которая отказалась установить «еретический стержень». В это время в церкви хранились тысячи фунтов пороха. Последовавший взрыв уничтожил 3000 человек и сровнял с землей одну шестую часть города.
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